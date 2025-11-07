మోదీ గ్లో సీక్రెట్ ఏంటి? క్రికెటర్ హర్లీన్ ఫన్నీ ప్రశ్నకు ప్రధాని ఏం చెప్పారు?

ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ను గెలిచిన భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగా స్కిన్కేర్ సీక్రెట్స్ గురించి అడిగిన ఫన్నీ ప్రశ్నల నుంచి, హనుమాన్ టాటూను మోదీ గుర్తించడం వరకు.. ఈ సమావేశం సరదా సన్నివేశాలు, భావోద్వేగపు పలకరింపులతో నిండిపోయింది.
ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ను కైవసం చేసుకున్న భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు ఢిల్లీలో ఘన స్వాగతం లభించింది. నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించిన తర్వాత.. నవంబర్ 6, బుధవారం నాడు టీమిండియా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఆయన అధికారిక నివాసంలో కలిసేందుకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందుకుంది.
చారిత్రక క్రీడా విజయాన్ని జరుపుకోవడంతో పాటు, ఈ సమావేశంలో చాలా సరదా సంభాషణలు జరిగాయి. సోషల్ మీడియాలో విడుదలైన ఈ సమావేశం వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.
హర్లీన్ నుండి ఫన్నీ ప్రశ్న: మోదీ గ్లో సీక్రెట్
బ్యాటర్ హర్లీన్ డియోల్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్కిన్కేర్ గురించి అడగకుండా ఉండలేకపోయారు. “సార్, నేను మీ స్కిన్కేర్ రొటీన్ గురించి అడగాలి అనుకుంటున్నాను” అని చిరునవ్వుతో హర్లీన్ అడిగారు. “మీరు చాలా గ్లో అవుతుంటారు సార్” అని ఆమె జోడించారు.
దానికి ప్రధాని మోదీ చాలా సరదాగా స్పందించారు. “ఈ విషయంపై నేను అంతగా దృష్టి పెట్టలేదు” అని బదులిచ్చారు. వెంటనే ఆఫ్-స్పిన్నర్ స్నేహ్ రాణా అందుకుని “సార్, ఇది కోట్ల దేశ ప్రజల ప్రేమ” అని అన్నారు. దానికి మోదీ చిరునవ్వుతో, “ఇంత మంది ఆశీర్వాదాలు అందుతాయి కదా, దాని ప్రభావం కూడా ఉంటుంది” అని వినమ్రంగా వివరించారు.
హనుమాన్ టాటూపై ఆరా
కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ 2017లో మోదీని కలిసిన జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే, ఈసారి ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని చేతబట్టుకుని ఆయనను కలవడం చాలా భిన్నమైన అనుభూతిని ఇచ్చిందని ఆమె తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఆయనను మరింత తరచుగా కలవాలని జట్టు కోరుకుంటోందని చెప్పారు.
వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన ప్రధాని ఇచ్చిన ప్రేరణ గురించి మాట్లాడారు. ఆయన ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాలలో విజయం సాధించడానికి యువతులను స్ఫూర్తినిచ్చిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' దీప్తి శర్మ కూడా మళ్లీ మోదీని కలవడానికి ఉత్సాహంగా ఎదురుచూశానని తెలిపారు. 2017లో మోదీ చెప్పిన, 'మీ కలలను ఛేదించడం కొనసాగించండి' అనే మాటలను ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈ భేటీలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగిన విషయం ఏమిటంటే, దీప్తి శర్మ చేతిపై ఉన్న హనుమాన్ టాటూను ప్రధాని గుర్తించడం! ఆమె భక్తి గురించి ఆయనకు తెలుసని తెలిసి జట్టు సభ్యులు ఆశ్చర్యపోయారు.
దీప్తి చేతిపై ఉన్న టాటూను చూసి, “మీరు ఈ టాటూ వేసుకుని తిరుగుతుంటారు కదా, హనుమాన్ జీ మీకు ఎలా సహాయం చేస్తారు?” అని మోదీ అడిగారు. అంతేకాకుండా, ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో ఉన్న “జై శ్రీ రామ్” గురించి కూడా అడిగి, అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. తనపై తనకు ఉన్న నమ్మకం కంటే హనుమాన్పైనే తనకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉందని దీప్తి భావోద్వేగంగా పంచుకున్నారు. ఈ ఆల్రౌండర్ తరచుగా క్రికెట్ మ్యాచ్ల సమయంలో నుదుటిపై తిలకం ధరించడం మనం గమనించవచ్చు.
ప్రధాని కూడా తన వంతుగా సరదాగా మాట్లాడారు. దీప్తి శర్మ మైదానంలో చేసే 'దాదాగిరి' గురించి సంభాషణ మొదలు పెట్టారు. “మైదానంలో మీ దాదాగిరి బాగా నడుస్తుందట. ఈ మాటలో ఎంత నిజం ఉంది?” అని అడిగారు.
దానికి దీప్తి నవ్వుతూ, “లేదు సార్, అలా ఏం లేదు. అయితే, ఒక విషయంలో మాత్రం కొంచెం భయం ఉంటుంది. అది త్రో విషయంలో” అని సమాధానం ఇచ్చారు.
కోచ్ ముజుందార్ ఆసక్తికరమైన సంఘటన
హెడ్ కోచ్ అమోల్ ముజుందార్ కూడా ఒక మధురమైన సంఘటనను పంచుకున్నారు. జూన్లో జట్టు ఇంగ్లాండ్లో పర్యటించినప్పుడు, వారు కింగ్ చార్లెస్ను కలిశారు. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం, కేవలం 20 మందితో మాత్రమే ఫోటోలు తీయడానికి అనుమతి ఉంది. దీంతో సపోర్ట్ స్టాఫ్కు ఆ అవకాశం దక్కలేదు. అప్పుడు నిరాశ చెందిన సపోర్ట్ స్టాఫ్, ‘ఈ ఫోటో వదిలేద్దాం, నవంబర్ 4 లేదా 5న మోదీ గారితో ఫోటో తీసుకుందాం’ అని విజయాన్ని 'మ్యానిఫెస్ట్' చేసుకున్నారని ముజుందార్ తెలిపారు.
సమావేశం చివర్లో, ప్రధాని ఆటగాళ్లకు లడ్డూలు అందించారు. ప్రతి ఒక్కరినీ పేరు పెట్టి పిలుస్తూ, భోజనంలో వారికి ఇష్టమైన వంటకాలను కూడా ప్రస్తావించారు. మిఠాయి పంచుతూ, “ఇప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపరు కదా…” అని నవ్వుతూ అడిగారు. ఐసీసీ ప్రపంచకప్కు ముందు ఆటగాళ్లు పాటించిన కఠినమైన ఆహార నియమాలను ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్య చేశారు.
ఈ మధురమైన భేటీకి ముగింపు పలుకుతూ, ప్రపంచకప్ గెలిచిన భారత మహిళల జట్టు ‘నమో 1’ అని రాసి ఉన్న ఒక ప్రత్యేక సంతకం చేసిన జెర్సీని ప్రధాని మోదీకి బహూకరించి, తరువాత అందరూ కలిసి గ్రూప్ ఫోటోలు తీసుకున్నారు. ఈ సమావేశం తర్వాత, జట్టు రాష్ట్రపతి భవన్ వెళ్లి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలిసింది.