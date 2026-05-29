    పీఎం సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్ పథకం: దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు ఇవే

    కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'పీఎం సూర్య ఘర్: ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన' ద్వారా నెలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ పథకానికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి, ఎవరు అర్హులు అనే పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 29, 2026 9:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సొంత ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెళ్లు ఏర్పాటు చేసుకుని, కరెంటు బిల్లుల భారం నుంచి విముక్తి పొందాలనుకునే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 2024లో ప్రారంభమైన 'పీఎం సూర్య ఘర్: ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన' ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. కేవలం విద్యుత్ ఆదా చేయడమే కాకుండా, మిగులు విద్యుత్తును గ్రిడ్‌కు విక్రయించి ఆదాయం పొందే వెసులుబాటు కూడా ఈ పథకం కల్పిస్తోంది. న్యూ అండ్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మంత్రిత్వ శాఖ (MNRE) గణాంకాల ప్రకారం.. మార్చి 19, 2026 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 26.19 లక్షలకు పైగా గృహాల్లో సోలార్ వ్యవస్థలను విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేశారు.

    ఏమిటీ పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన?

    గృహ వినియోగదారులకు నెలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా కరెంటు అందించడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్యానెళ్లను అమర్చుకోవడం ద్వారా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ వ్యవస్థను స్థానిక విద్యుత్ గ్రిడ్‌తో అనుసంధానిస్తారు (నెట్ మీటరింగ్). దీనివల్ల వినియోగదారులు తాము వాడుకోగా మిగిలిన విద్యుత్తును ప్రభుత్వానికి అమ్మి డబ్బు సంపాదించవచ్చు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి కోటి ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    భారీగా సబ్సిడీ.. లోన్ సదుపాయం

    ఈ పథకం కింద సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటుకు అయ్యే ఖర్చులో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ఆర్థిక సాయం (CFA) అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 17,967 కోట్ల రూపాయలను సబ్సిడీ రూపంలో లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసినట్లు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) వెల్లడించింది. తక్కువ వడ్డీకే రుణ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    "గృహ వినియోగదారులు సొంతంగా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసుకునేలా వారిని సాధికారులను చేయడం, సోలార్ శక్తి వినియోగాన్ని పెంచడమే ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం" అని ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్‌సైట్ పేర్కొంది.

    పథకానికి అర్హతలు ఇవే

    పీఎం సూర్య ఘర్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఈ క్రింది నిబంధనలు పాటించాలి.

    • దరఖాస్తుదారులు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి.
    • పేద లేదా మధ్యతరగతి వర్గాలకు చెందిన వారై ఉండాలి.
    • సొంత ఇల్లు ఉండి, సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటుకు అనువైన పైకప్పు (Roof) ఉండాలి.
    • దరఖాస్తుదారుడి పేరు మీద చెల్లుబాటులో ఉన్న విద్యుత్ కనెక్షన్ ఉండాలి.
    • గతంలో సోలార్ ప్యానెళ్ల కోసం ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సబ్సిడీ పొంది ఉండకూడదు.

    దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం (స్టెప్ బై స్టెప్)

    అర్హత ఉన్నవారు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా డిజిటల్ పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రక్రియ ఇలా ఉంది.

    1. రిజిస్ట్రేషన్: పీఎం సూర్య ఘర్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, 'Consumer' ఆప్షన్‌లో 'Apply Now' పై క్లిక్ చేయాలి.
    2. వెరిఫికేషన్: మొబైల్ నంబర్, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి OTP ద్వారా వెరిఫై చేయాలి.
    3. వివరాల నమోదు: పేరు, ఈమెయిల్, అడ్రస్, రాష్ట్రం, జిల్లా, పిన్ కోడ్ వంటి వివరాలు ఇచ్చి 'Save' చేయాలి.
    4. వెండర్ ఎంపిక: మీరు నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకుంటారా లేదా రిజిస్టర్డ్ వెండర్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయిస్తారా అనేది ఎంచుకోవాలి.
    5. టెక్నికల్ అప్రూవల్: దరఖాస్తు పూర్తి చేసిన తర్వాత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (DISCOM) నుంచి ఫీజిబిలిటీ అనుమతి కోసం వేచి చూడాలి.
    6. ఇన్‌స్టాలేషన్: అనుమతి వచ్చిన తర్వాత, డిస్కామ్ పరిధిలోని గుర్తింపు పొందిన వెండర్ ద్వారా సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయించాలి.
    7. తనిఖీ: ఇన్‌స్టాలేషన్ పూర్తయ్యాక అధికారులు వచ్చి తనిఖీ చేస్తారు. అంతా సవ్యంగా ఉంటే ఇన్‌స్టాలేషన్ రిపోర్టును జనరేట్ చేస్తారు.
    8. సబ్సిడీ జమ: అధికారులు ధృవీకరణ పూర్తి చేసిన 30 పని దినాలలోపు సబ్సిడీ సొమ్ము నేరుగా దరఖాస్తుదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలో (DBT ద్వారా) జమవుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈ పథకం ద్వారా ఎన్ని యూనిట్ల కరెంటు ఉచితంగా వస్తుంది?

    పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం ద్వారా నెలకు గరిష్టంగా 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ లభిస్తుంది.

    2. సబ్సిడీ డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి?

    సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు పూర్తయి, విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తనిఖీ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత సుమారు 30 పని దినాలలోపు సబ్సిడీ మీ ఖాతాలో పడుతుంది.

    3. అద్దె ఇంట్లో ఉండేవారు దీనికి దరఖాస్తు చేయవచ్చా?

    లేదు, ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసే వ్యక్తికి సొంత ఇల్లు మరియు ప్యానెల్స్ వేయడానికి అనువైన పైకప్పు ఉండటం తప్పనిసరి.

    4. మిగిలిపోయిన కరెంటును అమ్ముకోవచ్చా?

    అవును, నెట్ మీటరింగ్ విధానం ద్వారా మీరు వాడుకోగా మిగిలిన విద్యుత్తును గ్రిడ్‌కు పంపవచ్చు. తద్వారా అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

