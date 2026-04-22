    PNB recruitment 2026 : పీఎన్​బీలో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు- ఇంజనీరింగ్ అభ్యర్థులకు మంచి అవకాశం!

    PNB recruitment 2026 apply online : పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మే 5వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ దాఖలు చేయవచ్చు. పోస్టులు, ఖాళీలు, అర్హత వంటి వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 22, 2026 12:23 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్​బీ).. వివిధ విభాగాల్లో ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాలు.. (REUTERS PHOTO.)
    మొత్తం 30 పోస్టుల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాల్లోకి వెళితే..

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- కీలక వివరాలు..

    అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ pnb.bank.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా జూనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ గ్రేడ్ (జేఎంజీ స్కెల్ 1) స్థాయి అధికారులను ఎంపిక చేయనున్నారు.

    మొత్తం 30 ఖాళీలను కింది విధంగా విభజించారు:

    ఆఫీసర్ (సివిల్ ఇంజనీర్): 21 పోస్టులు

    ఆఫీసర్ (ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్): 07 పోస్టులు

    ఆఫీసర్ (మెకానికల్ ఇంజనీర్): 02 పోస్టులు

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- విద్యార్హతలు..

    దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో (సివిల్/ ఎలక్ట్రికల్/ మెకానికల్) గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60% మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన తత్సమాన విద్యార్హతలు ఉన్నవారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    అభ్యర్థుల ఎంపిక రెండు దశల్లో ఉంటుంది:

    ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష: ఇది 120 నిమిషాల పాటు జరుగుతుంది. ఇందులో రెండు భాగాలు ఉంటాయి:

    పార్ట్ I: రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్.

    పార్ట్ II: ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ (సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టులు).

    పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ: రాత పరీక్షలో మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. దరఖాస్తుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటే నేరుగా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కూడా ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది.

    నెగటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/4వ వంతు (0.25) మార్కుల కోత ఉంటుంది.

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: మే 5, 2026.

    ఆన్‌లైన్ పరీక్ష తేదీ: మే 27, 2026.

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు రుసుము..

    ఎస్సీ/ ఎస్టీ / పీడబ్ల్యూబీడీ- రూ. 59/-

    ఇతర అభ్యర్థులందరికీరూ. 1180/-

    అభ్యర్థులు డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఐఎంపీఎస్, మొబైల్ వాలెట్లు లేదా యూపీఐ ద్వారా ఫీజు చెల్లించవచ్చు.

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    పీఎన్​బీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. PNB ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి?

    అభ్యర్థులు PNB అధికారిక వెబ్‌సైట్ pnb.bank.in సందర్శించి, రిక్రూట్‌మెంట్ సెక్షన్‌లో ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపాలి.

    2. పరీక్ష ఎప్పుడు జరుగుతుంది?

    ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష మే 27, 2026న నిర్వహిస్తారు.

    3. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉండాల్సిన కనీస మార్కులు ఎంత?

    అభ్యర్థులు తమ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలో కనీసం 60% మార్కులు సాధించి ఉండాలి.

    4. పరీక్షలో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉందా?

    అవును, ప్రతి తప్పు సమాధానానికి కేటాయించిన మార్కుల్లో నాలుగో వంతు (0.25) పెనాల్టీగా విధిస్తారు.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.

