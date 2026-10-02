పీబీ ఫిన్టెక్: పాలసీ బజార్ షేరు రాబోయే ఐదేళ్లలో ఎలా ఉండబోతోంది?
బీమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్లపై ఐఆర్డీఏఐ తెచ్చిన కన్సల్టేషన్ పేపర్ పీబీ ఫిన్టెక్ షేరును తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేసింది. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఈ షేరు ప్రయాణం ఐఆర్డీఏఐ తుది నిబంధనలు, కంపెనీ వ్యూహాత్మక మార్పులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
బీమా విక్రయాల కమిషన్లపై ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఐఆర్డీఏఐ) విడుదల చేసిన కన్సల్టేషన్ పేపర్ స్టాక్ మార్కెట్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. కమిషన్లపై పరిమితులు, నిర్వహణ వ్యయాలపై కఠిన నిబంధనల ప్రతిపాదనతో బీమా కంపెనీలు, బ్యాంక్ అస్యూరెన్స్ ద్వారా ఆదాయం పొందే బ్యాంకులు, నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థల (ఎన్బీఎఫ్సీ) షేర్లు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. ఈ పరిణామంతో ప్రముఖ డిజిటల్ ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ పీబీ ఫిన్టెక్ (పాలసీబజార్) షేరు భారీగా నష్టపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ వ్యాపార నమూనా, భవిష్యత్ సవాళ్లు, రాబోయే ఐదేళ్లలో షేరు ప్రయాణం ఎలా ఉండవచ్చో విశ్లేషిద్దాం.
పీబీ ఫిన్టెక్ ప్రధాన వ్యాపార రంగాలు
పీబీ ఫిన్టెక్ ఒక సాంకేతిక ఆధారిత ఆర్థిక సేవల సంస్థ. దీని వ్యాపారం ప్రధానంగా రెండు ఇంజిన్లపై నడుస్తుంది:
పాలసీబజార్ (Policybazaar): వినియోగదారులు లైఫ్, హెల్త్, మోటార్ బీమా పాలసీలను సరిపోల్చి కొనుగోలు చేసే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. కంపెనీ రాబడిలో ఎక్కువ భాగం బీమా కంపెనీల నుంచి వచ్చే కమిషన్ల రూపంలోనే లభిస్తుంది.
పైసాబజార్ (Paisabazaar): రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ స్కోర్ సేవలను అందించే డిజిటల్ క్రెడిట్ వేదిక.
పీబీ పార్ట్నర్స్ (PB Partners): బీమా ఏజెంట్లు, భాగస్వాములకు సాంకేతిక మద్దతు అందించే వేదిక.
ఆదాయంపై ప్రభావం పడే ప్రధాన కారణాలు
ఐఆర్డీఏఐ విడుదల చేసిన కొత్త ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వస్తే పీబీ ఫిన్టెక్ ఆదాయంపై గణనీయమైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందులోని కీలక అంశాలు.
కమిషన్ క్యాప్లు: ఉత్పత్తులు, ఛానెళ్ల ఆధారంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ల కమిషన్లపై పరిమితులు విధించేందుకు ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదించింది. పీబీ ఫిన్టెక్ రాబడి బీమా కంపెనీల కమిషన్లపైనే ఆధారపడి ఉన్నందున ఇది అతిపెద్ద ఆందోళనగా మారింది.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ల తగ్గింపు: తొలి ఏడాది ఇచ్చే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్లను 15-20 శాతానికి పరిమితం చేయడంతో పాటు రెనువల్, పోర్టబిలిటీ కమిషన్లపై ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది.
మోటార్ ఇన్సూరెన్స్: పాలసీబజార్లో కీలక విభాగమైన మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ స్థాయిలను తగ్గించనున్నారు.
ఖర్చుల పరిమితి (Expense of Management): బీమా కంపెనీల నిర్వహణ వ్యయాలపై పరిమితులు విధించడం ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఇచ్చే కమిషన్ల పరిమాణం తగ్గుతుంది.
మిస్సెల్లింగ్ నివారణ: తప్పుడు విక్రయాలు జరిగితే కమిషన్లను వెనక్కి తీసుకునే (క్లాబ్యాక్) కఠిన నిబంధనలను పొందుపరిచారు.
యాజమాన్యం ఏమంటోంది?
ఈ పరిణామాలపై పీబీ ఫిన్టెక్ యాజమాన్యం స్పందిస్తూ ప్రభావం తీవ్రతను వివరించింది. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ విభాగంలో ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ప్రెజెంట్ వాల్యూపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదని తెలిపింది. అయితే జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ విభాగంలో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ప్రస్తుతం ఉన్న దానికంటే 35-40 శాతానికి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని, ఇది ఆదాయంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని స్పష్టం చేసింది.
యాజమాన్యం తెలిపిన అంచనాల ప్రకారం:
పీబీ ఫిన్టెక్ కోర్ బిజినెస్ మొత్తం రాబడి రూ.100 అనుకుంటే, అందులో సగం (రూ.50) జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి, మిగతా సగం (రూ.50) లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి లభిస్తుంది. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ విభాగం ఆదాయం 60 శాతం మేర తగ్గితే, కంపెనీ మొత్తం కోర్ రాబడిలో 30 శాతం మేర కోత పడుతుంది.
ఈ ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తట్టుకోవడానికి డిజిటల్ మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. అలాగే బీమా ప్రీమియం ధరలు తగ్గితే విక్రయాల వాల్యూమ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని (ధర 1 శాతం తగ్గితే విక్రయాలు 1 శాతం పెరుగుతాయని) అంచనా వేస్తోంది. కేవలం డిస్ట్రిబ్యూటర్గానే కాకుండా రీఇన్సూరెన్స్ సపోర్ట్, నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ వంటి సేవల ద్వారా అదనపు సేవారంగ ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవాలని భావిస్తోంది.
వ్యాల్యుయేషన్లు, రాబోయే ఐదేళ్ల ప్రయాణం
ప్రస్తుతం పీబీ ఫిన్టెక్ పీఈ (P/E) నిష్పత్తి 71.2 వద్ద ఉంది. బీఎస్ఈ 100 సగటు పీఈ నిష్పత్తి 20.5, నిఫ్టీ పీఈ నిష్పత్తి 19.6 తో పోలిస్తే ఇది ఖరీదైన వ్యాల్యుయేషన్గానే పరిగణించాలి.
రాబోయే ఐదేళ్లలో పీబీ ఫిన్టెక్ షేరు ప్రయాణం ఐఆర్డీఏఐ విడుదల చేసే తుది మార్గదర్శకాలపైనే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త ప్రతిపాదనలు ఇంకా కన్సల్టేషన్ దశలోనే ఉన్నందున చట్టరూపం దాల్చేవరకు ఖచ్చితమైన అంచనాలు వేయడం కష్టం. నియంత్రణ సంస్థల మార్గదర్శకాలు మారే ఈ పరివర్తనా కాలంలో కంపెనీ నిలదొక్కుకుని లాభాల బాట పడితేనే షేరు కోలుకుంటుంది. ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్, వ్యాల్యుయేషన్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం అవసరం.
(గమనిక: ఈక్విటీమాస్టర్ ఈ విశ్లేషణ అందించింది. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. దీనిని స్టాక్ రికమండేషన్గా పరిగణించకూడదు.)
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