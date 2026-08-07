Credit Score : రుణం ముందే తీర్చేస్తే క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుందా? అసలు నిజాలు ఇవే..
Early loan repayment credit score impact : రుణాన్ని గడువు కంటే ముందే చెల్లించడం వల్ల వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది కానీ, క్రెడిట్ స్కోర్ రాత్రికి రాత్రే పెరుగుతుందనుకుంటే పొరపాటే. లోన్ ముందస్తు చెల్లింపుల వల్ల క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై పడే ప్రభావం, ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు మీకోసం!
లోన్ గడువు తీరక ముందే మొత్తం బకాయిలు చెల్లించి అప్పు రహితంగా మారాలని చాలామంది భావిస్తారు. ఇది వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ప్రతినెల చేతిలో డబ్బు నిలిచేలా చేస్తుంది. అయితే, ఇలా రుణం ముందే తీర్చేయడం వల్ల వెంటనే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుందా?
దీనికి సమాధానం 'యెస్' లేదా 'నో' అని సూటిగా చెప్పలేం. ముందస్తుగా లోన్ తీర్చడం మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను ప్రతిబింబించినప్పటికీ, అది వెంటనే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను పెంచుతుందని చెప్పలేం. ఎందుకంటే క్రెడిట్ బైరోలు కేవలం ఒక్క అంశం ఆధారంగా స్కోర్ను నిర్ణయించవు. మీ ఈఎంఐల పేమెంట్ హిస్టరీ, క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో, బాకీ ఉన్న మొత్తం, క్రెడిట్ హిస్టరీ కాల వ్యవధి వంటి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి.
"రుణాన్ని ముందే చెల్లించడం బాధ్యతాయుతమైన ఆర్థిక ప్రవర్తనను చూపుతుంది. కానీ ఇది తక్షణమే క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడానికి తోడ్పడకపోవచ్చు. క్రెడిట్ సంస్థలు అనేక విషయాలను పరిశీలిస్తాయి. ముందస్తు చెల్లింపులు మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫైల్ను బలోపేతం చేసినప్పటికీ.. క్రమం తప్పకుండా ఈఎంఐలు చెల్లించడం, మంచి క్రెడిట్ అలవాట్లను కొనసాగించడమే సుదీర్ఘకాలంలో స్కోర్ను పెంచుతాయి," అని 'లెండింగ్ప్లేట్' వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ కౌశిక్ ఛటర్జీ తెలిపారు.
అంటే, క్రెడిట్ స్కోర్ వేగంగా పెంచుకోవడానికి లోన్ ముందస్తు చెల్లింపులను ఒక షార్ట్కట్లా భావించకూడదు!
హోమ్ లోన్: ముందస్తు క్లోజర్ కంటే క్రమశిక్షణే ముఖ్యం..
ఇదే సూత్రం హోమ్ లోన్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. గడువు కంటే ముందే హోమ్ లోన్ తీర్చడం వల్ల చెల్లించాల్సిన మొత్తం వడ్డీ భారీగా తగ్గుతుంది. కానీ ఇది క్రెడిట్ స్కోర్ను ఖచ్చితంగా పెంచుతుందనే హామీ లేదు.
"ముందస్తు రుణ చెల్లింపు అనేది ఆర్థికంగా తెలివైన నిర్ణయమే. ఇది వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించి, అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. అయితే, దీనిని క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకోవడానికి ఒక మార్గంగా చూడకూడదు. రుణాలు తీసుకునే విషయంలో బాధ్యతాయుతంగా ఉండటం, క్రమశిక్షణతో కూడిన రుణ నిర్వహణ ద్వారానే క్రెడిట్ అర్హత పెంపొందుతుంది," అని 'బేసిక్ హోమ్ లోన్' కో-ఫౌండర్, సీఈఓ అతుల్ మోంగా అన్నారు.
హోమ్ లోన్ ఉన్నవారు తమ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను సక్రమంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇది భవిష్యత్తులో లభించే కొత్త రుణాలు, రుణ పరిమితి, బ్యాంకులు ఆఫర్ చేసే వడ్డీ రేట్లపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది.
లోన్ ముందే క్లోజ్ చేసే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు..
రుణాన్ని ముందస్తుగా చెల్లించే ముందు అభ్యర్థులు కొన్ని విషయాలను విశ్లేషించుకోవాలి:
వడ్డీ ఆదాను అంచనా వేయండి: లోన్ ప్రీపేమెంట్ ద్వారా ఆదా అయ్యే వడ్డీని, బ్యాంకులు విధించే ఫోర్క్లోజర్ లేదా ప్రీపేమెంట్ ఛార్జీలతో పోల్చి చూసుకోండి.
ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఉంచుకోండి: అప్పు తీర్చడానికి మీ వద్ద ఉన్న సేవింగ్స్ మొత్తాన్ని అంతటినీ వాడకండి. అత్యవసరాల కోసం కొంత నిధిని పక్కన పెట్టుకోండి.
భవిష్యత్ లక్ష్యాలను ఆలోచించండి: ఈ డబ్బును ఇతర పెట్టుబడులు లేదా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ వంటి వాటికి ఉపయోగిస్తే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందేమో ఆలోచించండి.
సిబిల్ ప్రభావం గ్రహించండి: పాత లోన్ను క్లోజ్ చేయడం వల్ల మీ యాక్టివ్ క్రెడిట్ హిస్టరీ వ్యవధి తగ్గి, తాత్కాలికంగా స్కోర్ స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మీ సిబిల్ నివేదికలో 'Closed', 'Paid in full', 'Settled' వంటి పదాలకు ఉన్న తేడాను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
"ముందస్తు చెల్లింపు స్వయంచాలకంగా మీ స్కోర్ను పెంచదు. లోన్ను క్లీన్ రికార్డ్తో క్లోజ్ చేసినప్పుడు సిబిల్ నివేదికలో 'Closed' అని నమోదవుతుంది. ఇది మీ సమయపాలనకు నిదర్శనం. అయితే, యాక్టివ్ క్రెడిట్ వ్యవధి తగ్గడం వల్ల స్కోర్లో స్వల్ప తగ్గుదల ఉండవచ్చు. మీ క్రెడిట్ ఖాతా ఎప్పుడూ 'Paid in full' అని మాత్రమే నమోదు కావాలి, 'Settled' అని ఉండకూడదు," అని 'ఛాయిస్ ఫిన్సర్వ్' సీఈఓ విజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ స్పష్టం చేశారు.
మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఎలా నిర్మించుకోవాలి?
మంచి సిబిల్ స్కోర్ అనేది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు. దానికి నిరంతర శ్రమ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అవసరం.
- ఈఎంఐలను ఎల్లప్పుడూ సమయానికి చెల్లించాలి.
- క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లుల చెల్లింపుల్లో జాప్యం చేయకూడదు.
- క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియోను (పరిమితిలో తక్కువ శాతం వాడటం) అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
- తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యానికి మించి రుణాలు తీసుకోకూడదు.
మీ క్రెడిట్ రిపోర్టులను తరచుగా తనిఖీ చేస్తూ, ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే నివేదించాలి.
వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికకు అనుగుణంగా ఉంటే లోన్ ముందస్తుగా చెల్లించడం చాలా మంచి నిర్ణయం. కానీ, కేవలం క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకోవడానికి మాత్రమే ఈ పని చేయకూడదు. బాధ్యతాయుతమైన రుణ నిర్వహణ, సమయానికి చెల్లింపులు చేయడమే మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను సుదీర్ఘకాలం పాటు బలంగా ఉంచుతాయి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఆర్థికపరమైన విషయాల కోసం మీరు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More