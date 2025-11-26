Edit Profile
    మహాభారతం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ పాఠాలు

    మహాభారతంలోని కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవులు అర్జునుడి వ్యూహాన్ని ఎలా ఎదుర్కోలేకపోయారో, అలాగే నేటి ఆర్థిక ప్రణాళికలో చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు చేసే అతిపెద్ద తప్పు 'డబ్బును విభజించి దాచడం' (Siloed approach). డబ్బు అనేది 'ఫంజిబుల్' (సులభంగా మార్చుకోదగిన) స్వభావం కలది. 

    Published on: Nov 26, 2025 11:02 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణంగా మనం జీవిత లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మన డబ్బును వేర్వేరు బకెట్లుగా విభజిస్తాం. ఉదాహరణకు, ఇంటి కొనుగోలుకు ఒకటి, పిల్లల చదువులకు ఇంకొకటి, రిటైర్మెంట్‌కు మరొకటి. ప్రతి పోర్ట్‌ఫోలియోకు ప్రత్యేకమైన రిస్క్, రాబడి వ్యూహాన్ని రూపొందించి, అవసరమైన మొత్తాన్ని సమకూర్చుకోవాలని భావిస్తాం. చాలా మంది ఈ పద్ధతి సురక్షితంగా, పద్ధతిగా ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ, నిజంగా ఇది సరైన విధానమేనా?

    మహాభారతం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ పాఠాలు (Pixabay)
    కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాండవులతో పోరాడుతూ విఫలమైన కౌరవులు ఒక మాట అనేవారు: "అర్జునుడు ఎటువైపు వెళితే, యుద్ధం అటువైపు మారుతుంది."

    యుద్ధంలో 11వ రోజు ద్రోణాచార్యుడు, శత్రువును చిక్కుల్లో పెట్టేందుకు సంక్లిష్టమైన వ్యూహాలను పన్నాడు. అర్జునుడి రథసారథి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ వ్యూహాన్ని ముందే పసిగట్టారు. ఆయన నిరంతరం అర్జునుడి రథాన్ని కదుపుతూ, కోణాలు మారుస్తూ, వ్యూహాత్మకంగా సైన్యపు సందుల గుండా దూరి, పెద్ద సైనిక సమూహాల చుట్టూ తిరుగుతూ, వేగం, చురుకుదనం (Manoeuvrability)తో ప్రత్యక్ష ఉచ్చులను తప్పించుకున్నారు.

    సైన్యాల చురుకుదనం (Mobility) ఒక యుద్ధాన్ని గెలిపించగలదు లేదా ఓడించగలదు. కౌరవులతో పోలిస్తే పాండవుల సైన్యం చిన్నది. వనరులు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, వనరులు, యోధులు, రథాలను వేగంగా తరలించగలగడం (Rapid deployment) పాండవులు యుద్ధం గెలవడానికి సహాయపడింది.

    డబ్బూ అంతే...

    మీ జీవిత లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో డబ్బు చురుకుదనం (Mobility) లేదా సులభంగా మార్చుకునే స్వభావం (Fungibility) యుద్ధాలలో వనరుల చలనం కంటే భిన్నంగా ఏమీ ఉండదు. ఫంజిబిలిటీ అంటే, ప్రతి యూనిట్ డబ్బుకు ఒకే విలువ ఉంటుంది. దానిని ఏ అవసరానికైనా కొనుగోలు చేయడానికి లేదా అమ్మడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

    ఒక రూ.2,000 తో మీరు విందు చేయవచ్చు లేదా రైలు టిక్కెట్ కొనవచ్చు. దానికి 'ట్రావెల్ మనీ' లేదా 'ఫుడ్ మనీ' అనే లేబుల్ అవసరం లేదు. ఈ నోటు పూర్తిగా ద్రవ (Liquid) స్వభావం కలిగి, సులభంగా మార్చుకోదగినదిగా ఉంటుంది. అవసరం, సమయాన్ని బట్టి స్వేచ్ఛగా కదులుతుంది.

    అయినా కూడా, చాలా మంది దానిని 'నాన్-ఫంజిబుల్'గా భావిస్తారు. ఇంటి కొనుగోలు, పిల్లల విద్య, వివాహం లేదా రిటైర్మెంట్ వంటి నిర్దిష్ట లక్ష్యాల కోసం ప్రత్యేకమైన డబ్బు బకెట్లను (Discrete money buckets) సృష్టిస్తారు.

    విభజన వ్యూహం ఎందుకు లోపభూయిష్టమైనది?

    ప్రతి లక్ష్య పోర్ట్‌ఫోలియోకు వేర్వేరు రిస్క్-రాబడి వ్యూహాన్ని అమలు చేయడం చాలా మందికి తార్కికంగా, వ్యవస్థీకృతంగా అనిపిస్తుంది. అత్యంత తెలివైన పెట్టుబడిదారులు కూడా తమ లక్ష్యాలను ఇలాగే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అయితే, మొత్తంగా (Holistic approach) పెట్టుబడి పెట్టే విధానంతో పోలిస్తే, ఇది లోపభూయిష్టమైన విధానం. ఎందుకో తెలుసుకుందాం:

    1. అసెట్ కేటాయింపులో లోపం (Asset Allocation Mismatch)

    సాధారణంగా, కస్టమర్ వయస్సు, ఆర్థిక పరిస్థితి, రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి, మొత్తం లక్ష్య అసెట్ కేటాయింపు నిర్ణయిస్తారు. కానీ, విభజించిన (Siloed) విధానంలో, ప్రతి బకెట్‌లో ఈక్విటీ, డెట్‌లో వేర్వేరు కేటాయింపులు, రిస్క్ స్థాయిలు ఉంటాయి.

    కొన్ని లక్ష్యాల పోర్ట్‌ఫోలియోలు మరీ నిదానంగా (Conservative), మరికొన్ని మరీ దూకుడుగా (Aggressive) ఉండవచ్చు.

    ఉదాహరణకు, మీ అన్ని దీర్ఘ, స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోలో 50% ఈక్విటీ కేటాయింపు అవసరం అనుకుందాం. కానీ, విభజించిన పోర్ట్‌ఫోలియోలో కొన్ని బకెట్లలో 80% ఈక్విటీ ఉండవచ్చు, మరికొన్నింటిలో సున్నా ఉండవచ్చు. ఇది మొత్తం మీద సరైన కేటాయింపు కంటే తక్కువగా లేదా ఎక్కువగా దారి తీస్తుంది.

    ఈ అసెట్ కేటాయింపులోని వ్యత్యాసం పోర్ట్‌ఫోలియో సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ రిస్క్‌కు దారితీయవచ్చు.

    2. బలహీనమైన ఆస్తుల నుంచి విముక్తి లేకపోవడం (Weakest Link Redemption)

    యుద్ధంలో వనరులను ఏ అవసరానికైనా వాడుకునే స్వేచ్ఛ ఉన్నట్లే, పోర్ట్‌ఫోలియోలో అవసరం వచ్చినప్పుడు, అత్యంత బలహీనంగా పనిచేస్తున్న ఆస్తి (Weakest instrument) నుంచే మనం నిధులను విత్‌డ్రా చేయగలగాలి.

    విభజించిన పోర్ట్‌ఫోలియో నుంచి విత్‌డ్రా చేసుకోవడం వల్ల, లక్ష్యానికి కేటాయించింది కాబట్టి, మెరుగ్గా పనిచేస్తున్న ఆస్తిని అమ్ముకోవలసి రావచ్చు.

    బలహీనమైన లింక్‌ను గుర్తించి, సరిగ్గా పనిచేయని ఆస్తులను తొలగించడం ముఖ్యం. తద్వారా ఆ నిధులను వినియోగించుకోవచ్చు లేదా మెరుగ్గా పనిచేస్తున్న ఆస్తులలో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

    3. పన్ను అసమర్థత (Tax Inefficiency)

    వేర్వేరు పోర్ట్‌ఫోలియోలుగా విభజించడం వల్ల పెట్టుబడి లేదా విత్‌డ్రా సమయంలో పన్ను అసమర్థతకు దారితీయవచ్చు. ఉదాహరణకు:

    కొంత మంది, ఇటీవల వచ్చిన డబ్బును త్వరలో రాబోయే లక్ష్యం కోసం కేటాయిస్తారు. ఆ మొత్తాన్ని స్వల్పకాలిక బాండ్ ఫండ్‌లలో పెట్టి, విత్‌డ్రా చేసినప్పుడు తమ అత్యధిక పన్ను రేటు (Marginal rate) ప్రకారం పన్ను చెల్లించవలసి రావచ్చు.

    మరొక ఫండ్ నుంచి విత్‌డ్రా చేసినట్లయితే, లాభాలు లేదా పన్ను తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    డబ్బు 'ఫంజిబుల్' కాబట్టి, వచ్చిన మొత్తాన్ని దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. తక్షణ అవసరాలను ఇప్పటికే ఉన్న పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత బలహీనంగా ఉన్న ఆస్తిని అమ్మడం ద్వారా తీర్చుకోవచ్చు.

    4. మార్కెట్ పతనంలో కొనుగోలుకు ఆటంకం (Hinderance in Buying Low)

    పోర్ట్‌ఫోలియోలో నగదు, బాండ్లు కేవలం భద్రత, ఆదాయం కోసం మాత్రమే కాకుండా, మార్కెట్లు పతనమైనప్పుడు మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను మళ్లీ ప్రారంభించడానికి ఇంధనం (Fuel) లాగా పనిచేస్తాయి.

    మార్కెట్ పతనం సమయంలో ఈ నగదు, బాండ్ల నిల్వలను ఉపయోగించి, మరిన్ని ఈక్విటీలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    అసెట్ కేటాయింపు వ్యూహం సరిగ్గా ఇదే చేస్తుంది – మార్కెట్లు తగ్గినప్పుడు తక్కువ ధరకు కొనడం, పెరిగినప్పుడు ఎక్కువ ధరకు అమ్మడం. డబ్బు వివిధ బకెట్లలో చిక్కుకుపోయినప్పుడు ఈ పనిని సమర్థవంతంగా చేయలేము.

    5. వృద్ధాప్యంలో పెరిగే రిస్క్ (Increased Risk in Senior Years)

    స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం వేర్వేరు బకెట్లను సృష్టించడం సహజంగా అనిపించినప్పటికీ, స్వల్పకాలిక ఖర్చుల కోసం మీరు అన్ని ద్రవ (Liquid), సురక్షితమైన ఆస్తులను వాడేసే ప్రమాదం ఉంది.

    దీనివల్ల మీ దీర్ఘకాలిక బకెట్‌లో ఎక్కువగా ఈక్విటీ మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు పోర్ట్‌ఫోలియోలో రిస్క్‌ను పెంచేస్తుంది. ఇది ఏమాత్రం కోరుకోదగిన ఫలితం కాదు.

