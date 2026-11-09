Post Office scheme : పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్తో ప్రతీ నెల రూ. 9250 ఆదాయం! ఇవి తెలుసుకోండి..
మార్కెట్ అస్థిరతలు లేని సురక్షితమైన స్థిర రాబడి కోరుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తోంది. రూ. 15 లక్షల డిపాజిట్పై నెలకు రూ. 9,250 పొందేందుకు పాటించాల్సిన 5 కీలక నిబంధనల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం, షేర్ మార్కెట్ అస్థిరతలతో సంబంధం లేని సురక్షితమైన స్థిర రాబడి కోరుకునే ఇన్వెస్టర్లకు పోస్ట్ ఆఫీస్ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలు ఎప్పుడూ నమ్మకమైన వేదికగా నిలుస్తాయి. ప్రత్యేకించి ప్రతినెలా నిలకడైన ఆదాయం ఆశించే పింఛనుదారులు, గృహిణులకు 'పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్' (పీఓఎంఐఎస్) ఒక అద్భుతమైన అవకాశం! ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్కీమ్లో రూ. 15 లక్షలు డిపాజిట్ చేసేముందు దాని నిబంధనలు, పన్ను పరిణామాలు, ముందస్తు విత్డ్రా నియమాలను స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల నుంచి పల్లెల వరకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, రిస్క్ తీసుకోలేని మధ్యతరగతి కుటుంబాలు పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్లపై ఎంతో నమ్మకం ఉంచుతాయి. ప్రస్తుతం ఈ పథకంలో వార్షికంగా 7.4 శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తున్నారు. ప్రతినెలా ఈ వడ్డీ సొమ్ము కస్టమర్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఒకసారి ఖాతా తెరిచినప్పుడు ఉన్న వడ్డీ రేటే పూర్తి 5 ఏళ్ల కాలపరిమితి వరకు స్థిరంగా కొనసాగుతుంది. ఈ స్కీమ్లో కనీస డిపాజిట్ రూ. 1,000 కాగా, రూ. 1,000 మల్టిపుల్స్లో ఎంతైనా పొదుపు చేయవచ్చు.
రూ. 15 లక్షలు డిపాజిట్ చేయడం ఎలా? నెలవారీ లెక్కలు ఇవే!
ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ కింద ఒకే వ్యక్తి పేరిట గరిష్టంగా రూ. 9 లక్షలు మాత్రమే డిపాజిట్ చేయడానికి అనుమతి ఉంటుంది. అదే ఉమ్మడి ఖాతా ద్వారా అయితే గరిష్ట పరిమితి రూ. 15 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఒక ఉమ్మడి ఖాతాలో ముగ్గురు వ్యక్తుల వరకు చేరవచ్చు. వేర్వేరు పేరుతో పలు సింగిల్ ఖాతాలు తెరిచినప్పటికీ వ్యక్తిగత పరిమితిని దాటడానికి వీల్లేదని నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుత 7.4 శాతం వడ్డీ రేటు ప్రకారం ఉమ్మడి ఖాతాలో రూ. 15 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే, ఏడాదికి రూ. 1,11,000 వడ్డీ వస్తుంది. అంటే ప్రతినెలా రూ. 9,250 చొప్పున క్రమం తప్పకుండా చేతికి అందుతాయి. 5 ఏళ్ల కాలపరిమితి ముగిసేసరికి మొత్తం వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 5.55 లక్షలు లభిస్తాయి. గడువు తీరిన తర్వాత అసలు మొత్తం రూ. 15 లక్షలు తిరిగి ఇన్వెస్టర్కు లభిస్తాయి.
ఇన్వెస్ట్ చేసేముందు తెలుసుకోవాల్సిన 5 నిబంధనలు..
డిపాజిట్ గరిష్ట పరిమితి లెక్కలు: ఉమ్మడి ఖాతాలో రూ. 15 లక్షల గరిష్ట పరిమితి ఉన్నప్పటికీ, అందులోని ప్రతి భాగస్వామికి సమాన వాటా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి వద్ద ఉన్న అన్ని ఎంఐఎస్ ఖాతాల మొత్తం వాటా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రూ. 9 లక్షలకు మించకూడదు.
అనేక ఖాతాలతో పరిమితి దాటలేరు: ఒకే వ్యక్తి వేర్వేరు పోస్ట్ ఆఫీస్ శాఖల్లో పలు ఖాతాలు తెరిచి డిపాజిట్ పరిమితిని పెంచుకోవాలని భావిస్తే అది సాధ్యపడదు. నిబంధనల ప్రకారం పరిమితి అనేది 'వ్యక్తికి' వర్తిస్తుంది తప్ప 'ఖాతాకు' కాదు.
ఐదేళ్ల లాకిన్ కాలపరిమితి: ఈ పథకం కాలపరిమితి ఐదేళ్లు. ఖాతా తెరిచిన మొదటి ఏడాదిలో సొమ్మును ఉపసంహరించుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు.
ముందస్తు క్లోజర్పై జరిమానా భారం: ఖాతా తెరిచిన ఏడాది తర్వాత నుంచి మూడేళ్ల లోపు క్లోజ్ చేస్తే అసలు సొమ్ము నుంచి 2 శాతం కోత విధిస్తారు. మూడేళ్ల తర్వాత గడువు తీరడానికి ముందే ఉపసంహరించుకుంటే 1 శాతం కోత పడుతుంది.
పన్ను నిబంధనల ప్రభావం: ఈ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా వచ్చే వడ్డీ ఆదాయంపై ఇన్కమ్ టాక్స్ స్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను వర్తిస్తుంది. పాత పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80సి కింద ఇందులో డిపాజిట్ చేసే మొత్తానికి ఎలాంటి పన్ను మినహాయింపు లభించదు.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన కీలక అంశాలు..
ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ పథకం ప్రాథమిక ఉద్దేశం క్రమబద్ధమైన నెలవారీ రాబడిని అందించడమే తప్ప క్యాపిటల్ కాంపౌండింగ్ ఇవ్వడం కాదు. ప్రతినెలా వచ్చే వడ్డీ సొమ్మును డ్రా చేయకుండా ఖాతాలోనే ఉంచినా దానిపై ఎలాంటి అదనపు వడ్డీ రాదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
"మీ నెలవారీ ఖర్చుల అవసరాలు, పన్ను భారం, ఐదేళ్ల పాటు సొమ్మును పక్కన పెట్టగలరా లేదా అనే అంశాలను సమీక్షించుకున్న తర్వాతే డిపాజిట్ చేయడం శ్రేయస్కరం," అని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More