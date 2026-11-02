Sukanya Samriddhi Yojana : కూతురి భవిష్యత్తు కోసం అద్భుతమైన పొదుపు పథకం- పన్ను కూడా సున్నా!
ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు, ఉన్నత చదువులు, వివాహ ఖర్చుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 'సుకన్య సమృద్ధి యోజన' (ఎస్ఎస్వై) పథకం మెరుగైన వడ్డీనే కాకుండా పూర్తి పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఈ పథకం పన్ను నిబంధనలు, పెట్టుబడి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ కూతురి భవిష్యత్తు బంగారు మయంగా ఉండాలని, వారి ఉన్నత చదువులు, వివాహ ఖర్చులకు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకూడదని కోరుకుంటారు. అటువంటి వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకం 'సుకన్య సమృద్ధి యోజన' (ఎస్ఎస్వై) ఒక వరప్రసాదంగా నిలుస్తోంది.
ఈ పథకం కేవలం ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటును మాత్రమే కాకుండా, ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం పూర్తి పన్ను మినహాయింపు (ట్యాక్స్ బెనిఫిట్) పొందే వెసులుబాటును కల్పిస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ పథకానికి విశేష ఆదరణ ఉంది.
'ఈఈఈ' టాక్స్ మోడల్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం ఎగ్జెంప్ట్-ఎగ్జెంప్ట్-ఎగ్జెంప్ట్ (ఈఈఈ) అనే అత్యంత లాభదాయకమైన పన్ను విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అంటే మూడు దశల్లోనూ మీకు పూర్తి పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది:
డిపాజిట్లపై మినహాయింపు (సెక్షన్ 80సీ):
ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 1.5 లక్షల వరకు చేసే డిపాజిట్లకు ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961లోని సెక్షన్ 80సీ కింద పన్ను మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: ఈ 80సీ పన్ను మినహాయింపు కేవలం పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే పన్ను చెల్లింపుదారులకు మాత్రమే లభిస్తుంది. కొత్త పన్ను విధానంలో ఈ మినహాయింపు వర్తించదు).
వడ్డీ ఆదాయంపై పన్ను శూన్యం:
ఈ ఖాతాలో ప్రతినెలా లేదా ప్రతి ఏటా జమ అయ్యే వడ్డీ రాబడిపై ఎలాంటి పన్ను పడదు. సాధారణ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (ఎఫ్డీ) వడ్డీపై పన్ను (టీడీఎస్) పడుతుంది, కానీ ఎస్ఎస్వైలో వచ్చే వడ్డీ మీ పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయానికి కలవదు.
మెచ్యూరిటీ మొత్తం పూర్తి పన్ను రహితం:
సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత లభించే అసలు ప్లస్ వడ్డీ మొత్తంపై పైసా పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది పూర్తిగా పన్ను రహితం.
తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు..
వయోపరిమితి: ఆడపిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి 10 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చేలోపు ఈ ఖాతాను పోస్టాఫీసు లేదా అధీకృత బ్యాంకుల్లో తెరవవచ్చు.
డిపాజిట్ వ్యవధి: ఖాతా తెరిచిన తేదీ నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు మాత్రమే నిధులు జమ చేయాల్సి ఉంటుంది.
మెచ్యూరిటీ కాలం: ఖాతా తెరిచిన 21 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పథకం మెచ్యూర్ అవుతుంది.
డిపాజిట్ పరిమితులు: ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీస డిపాజిట్ రూ. 250 కాగా, గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితి రూ. 1.5 లక్షలు.
తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉన్న పోస్టాఫీసులు లేదా ప్రధాన బ్యాంకు శాఖల్లో ఈ ఖాతాను సులభంగా తెరవవచ్చు. ఆడపిల్లల ఆర్థిక భద్రత కోసం దీర్ఘకాలికంగా రూపాయి రూపాయి పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం అత్యంత సురక్షితమైన, వివేకవంతమైన మార్గం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More