పరీక్షల స్కామ్లపై రాహుల్ గాంధీ సమరం.. జూన్ 17 నుంచి దేశవ్యాప్త సదస్సులు
దేశాన్ని కుదిపేస్తున్న పరీక్షల కుంభకోణాలు, పేపర్ లీకేజీలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసింది. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో జూన్ 17 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా భారీ విద్యార్థి సదస్సులు నిర్వహించనున్నారు.
దేశంలోని నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థుల సమస్యలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యక్ష పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇటీవల కాలంలో దేశాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసిన పరీక్షల కుంభకోణాలు, పేపర్ లీకేజీల అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు ఆయన దేశవ్యాప్త విద్యార్థి సదస్సులకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. రాజస్థాన్లోని ప్రసిద్ధ కోచింగ్ హబ్ 'కోటా' వేదికగా జూన్ 17న ఈ ఉద్యమం ప్రారంభం కానుంది.
సదస్సుల షెడ్యూల్ ఇదే
ఈ దేశవ్యాప్త ఉద్యమానికి సంబంధించిన కార్యాచరణను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
"పరీక్షల కుంభకోణాల వల్ల ప్రత్యక్షంగా నష్టపోయిన విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, విద్యావేత్తలు, యువజన సంఘాలను ఒకే తాటిపైకి తెచ్చేందుకు రాహుల్ గాంధీ ఈ భారీ సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. జూన్ 17న కోటాలో ప్రారంభమయ్యే ఈ సదస్సులు, ఆ తర్వాత జూలై 10న అలహాబాద్, జూలై 11న పాట్నా, జూలై 14న ఢిల్లీలో జరగనున్నాయి" అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ వెల్లడించారు.
ఉధృతంగా డిజిటల్, క్యాంపస్ ప్రచారాలు
యువత ఆకాంక్షలను అవినీతికి, ప్రభుత్వ అసమర్థతకు, రాజకీయ ఉదాసీనతకు బలికానివ్వకూడదనే బలమైన పట్టుదలతో రాహుల్ గాంధీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా విద్యార్థులందరినీ ఏకం చేయడమే ఈ ఉద్యమ లక్ష్యం. పరీక్షల నిర్వహణలో జరుగుతున్న వరుస వైఫల్యాలపై బాధ్యులను నిలదీసేందుకు, నష్టపోయిన యువత తమ అనుభవాలను పంచుకునేందుకు ఈ సదస్సులు ఒక వేదికగా నిలవనున్నాయి.
ఈ ప్రచారంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ అనుబంధ విభాగాలైన ఎన్ఎస్యూఐ (NSUI), యూత్ కాంగ్రెస్తో పాటు పీసీసీ, డీసీసీలు క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా పర్యటించనున్నాయి. కోచింగ్ సెంటర్లు, యూనివర్సిటీలు, పాఠశాలలు, యూత్ హబ్లలో విద్యార్థులతో నేరుగా మాట్లాడటంతో పాటు డిజిటల్ ఆహ్వానాలు, సోషల్ మీడియా క్యాంపెయిన్లు, లైవ్ స్క్రీనింగ్ల ద్వారా ఈ ఉద్యమాన్ని భారీ ఎత్తున ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లనున్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే
రాహుల్ గాంధీ గతంలోనే లేవనెత్తిన డిమాండ్లను ఈ సదస్సుల ద్వారా వీధుల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రజల్లో పోరాట చైతన్యాన్ని పెంచాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది.
"నీట్ (NEET) పరీక్షల వికేంద్రీకరణ జరగాలి, పరీక్షల ఫీజులను పూర్తిగా రద్దు చేయాలి. పేపర్ లీక్ ముఠాలపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ప్రభుత్వంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నవారు ఈ వైఫల్యాలకు బాధ్యత వహించాలి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి" అని కేసీ వేణుగోపాల్ డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల ప్రతిభకు రక్షణ కల్పించడం, అందరికీ సమాన అవకాశాలు అందించడం జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నీట్-యూజీ 2026 రద్దు నేపథ్యం
ఇటీవల జరిగిన నీట్-యూజీ (NEET-UG 2026) పరీక్షల్లో పెద్ద ఎత్తున పేపర్ లీకేజీలు, పరిపాలనాపరమైన లోపాలు బయటపడటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పరీక్షను రద్దు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంధకారంలో పడటంతో ఈ అంశం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యార్థుల్లో భరోసా నింపేందుకు, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ ఈ దేశవ్యాప్త పోరాటానికి సిద్ధమైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More