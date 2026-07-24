విద్యార్థులను బెదిరిస్తారా?: డీయూ అడ్వైజరీపై రాహుల్ గాంధీ మండిపాటు
జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దంటూ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, జేఎన్యూ జారీ చేసిన అడ్వైజరీలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాయి. ప్రజాస్వామ్య హక్కులను అనుభవించే విద్యార్థులను బెదిరించడమేంటని ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నిస్తూ.. కాలక్రమంలో సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
ఢిల్లీలో విద్యార్థుల ఆందోళనల వేళ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఎలాంటి నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దంటూ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ (డీయూ), జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (జేఎన్యూ) జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నాయి. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు చట్టవిరుద్ధమైన ప్రదర్శనలకు దూరంగా ఉండాలని, నిబంధనలు మీరితే చట్టపరమైన, క్రమశిక్షణా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించడంపై ప్రతిపక్ష నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సమయం వచ్చినప్పుడు లెక్క తేలుస్తాం: రాహుల్ గాంధీ
ఈ వ్యవహారంపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఘాటుగా స్పందించారు. విశ్వవిద్యాలయ యాజమాన్యం విద్యార్థుల హక్కులను కాలరాసేలా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు.
"ప్రజాస్వామ్య హక్కులను వినియోగించుకునే విద్యార్థులను బెదిరించడానికి మీకు ఎంత ధైర్యం? సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు దీనికి మీరే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి" అని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు.
డీయూ జారీ చేసిన నోటీసును ఉటంకిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థుల విద్యా, ఉద్యోగ అవకాశాలపై ఈ ఆందోళనలు ప్రభావం చూపుతాయని వర్సిటీ పేర్కొనడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు.
సైన్యాల కంటే విద్యార్థులే ఎక్కువ విప్లవాలు తెచ్చారు: మహువా మొయిత్రా
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా కూడా డీయూ తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు. విద్యాసంస్థలను భయపెట్టి అణచివేయాలని చూడటం దారుణమన్నారు.
"ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ తీరు సిగ్గుచేటు. నేరపూరితమైన ఈ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటిస్తూ విద్యార్థులను భయపెడతారా? గత పదేళ్లలో 7.5 కోట్ల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నాశనం చేసిన ప్రభుత్వానికి కొమ్ముకాస్తున్నారు. సైన్యాల కంటే విశ్వవిద్యాలయాల క్యాంపస్లే సమాజంలో అత్యధిక విప్లవాలను తీసుకొచ్చాయి" అని మహువా స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు స్వరాజ్ ఇండియా వ్యవస్థాపకుడు యోగేంద్ర యాదవ్ స్పందిస్తూ, దేశంలోనే అగ్రగామి విశ్వవిద్యాలయం తన విద్యార్థులను, అధ్యాపకులను కెరీర్ పేరుతో బెదిరించడం దారుణమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "తన అత్యంత ప్రముఖమైన పూర్వ విద్యార్థి గుర్తింపును దాచడానికి కోర్టులో న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విశ్వవిద్యాలయం, ఇప్పుడు విద్యార్థుల భవిష్యత్తును బెదిరిస్తోంది" అని ఎద్దేవా చేశారు. శివసేన (యుబిటి) నాయకురాలు ప్రియాంక చతుర్వేది కూడా డీయూ యాజమాన్యానికి సిగ్గుండాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో బాధ్యతగా ఉండాలి: జేఎన్యూ హెచ్చరిక
డీయూ బాటలోనే జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (జేఎన్యూ) కూడా తమ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం జంతర్ మంతర్ లేదా దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగే నిరసనలకు దూరంగా ఉండాలని కోరింది.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో కామెంట్లు చేసేటప్పుడు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని, వర్సిటీ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని జేఎన్యూ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More