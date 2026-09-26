Diwali Dasara Special Trains : దసరా, దీపావళికి 102 ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రకటన - టికెట్ల బుకింగ్స్, రూట్ల వారీగా వివరాలివే
Diwali Dasara Special Trains 2026 : దసరా, దీపావళి పండుగల వేళ ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా… భారతీయ రైల్వే 102 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ముంబై, చెన్నై, లాతూర్, కొల్హాపూర్, కలబురగి మార్గాల్లో రాకపోకలు సాగిస్తాయి.
Diwali Dasara Special Trains 2026 :దసరా, దీపావళి పండుగలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు భారతీయ రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. పండుగల సీజన్లో ఎదురయ్యే తీవ్రమైన ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకోవడానికి, రవాణాను సులభతరం చేయడానికి ఏకంగా 102 ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రధానంగా సోలాపూర్ డివిజన్ మీదుగా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి.
ఈ రైళ్ల రాకపోకలతో ముంబై, చెన్నై, లాతూర్, కొల్హాపూర్, కలబురగి వంటి ప్రధాన నగరాలు మరియు పట్టణాల మధ్య ప్రయాణించే లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు రాకపోకలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. పండుగల వేళ ఇంటికి వెళ్లే ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రైల్వే శాఖ తెలిపింది.
ముంబై - చెన్నై వీక్లీ స్పెషల్ :
మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణించే వారి సౌకర్యార్థం ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ (CSMT) ముంబై - చెన్నై బీచ్ మధ్య వీక్లీ స్పెషల్ రైలును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ రైలు ఇరువైపులా చెరో 6 సర్వీసులు (మొత్తం 12 త్రిప్పులు) నడుస్తుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో చెన్నై బీచ్ - CSMT ముంబై స్పెషల్ రైలు ప్రతి గురువారం తెల్లవారుజామున 04:00 గంటలకు చెన్నై బీచ్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఈ సేవలు అక్టోబర్ 15 నుండి నవంబర్ 19 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ రైలు మరుసటి రోజు ఉదయం 04:00 గంటలకు ముంబై చేరుకుంటుంది.
- ప్రధాన హాల్ట్లు : దాదర్, థానే, పూణే, సోలాపూర్, కలబురగి, గుంతకల్, రేణిగుంట, పెరంబూర్.
CSMT ముంబై - లాతూర్ బై-వీక్లీ సర్వీసులు :
ప్రాంతీయ ప్రయాణికుల కోసం ముంబై - లాతూర్ మధ్య వారానికి రెండు రోజులు నడిచే ప్రత్యేక రైలును ప్రకటించారు. ఈ రైలు ఇరువైపులా చెరో 13 సర్వీసులను పూర్తి చేస్తుంది. CSMT ముంబై - లాతూర్ స్పెషల్ రైలు అక్టోబర్ 13 నుండి నవంబర్ 24 వరకు ప్రతి మంగళవారం, గురువారాల్లో అర్ధరాత్రి 00:35 గంటలకు ముంబైలో బయలుదేరి, అదే రోజు ఉదయం 11:40 గంటలకు లాతూర్ చేరుకుంటుంది.
తిరుగు ప్రయాణంలో లాతూర్ - CSMT ముంబై స్పెషల్ రైలు అదే రోజుల్లో సాయంత్రం 16:30 గంటలకు లాపూర్లో బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 04:10 గంటలకు ముంబై చేరుకుంటుంది.
- ప్రధాన హాల్ట్లు: కళ్యాణ్, లోనావాలా, పూణే, దౌండ్, కుర్దువాడీ, ధారాశివ్.
కొల్హాపూర్ - కలబురగి ప్రత్యేక రైళ్లు :
వారంలో శుక్రవారం మినహా మిగిలిన 6 రోజులు కొల్హాపూర్ - కలబురగి మధ్య రోజువారీ తరహా ప్రత్యేక రైళ్లను రైల్వే శాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇరువైపులా 32 చొప్పున మొత్తం 64 సర్వీసులను ఈ రైలు నడపనుంది. కొల్హాపూర్ - కలబురగి స్పెషల్ రైలు అక్టోబర్ 10 నుండి నవంబర్ 15 వరకు ప్రతిరోజూ ఉదయం 06:10 గంటలకు కొల్హాపూర్లో బయలుదేరి, సాయంత్రం 16:10 గంటలకు కలబురగి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు కలబురగిలో సాయంత్రం 18:10 గంటలకు బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 05:40 గంటలకు కొల్హాపూర్ చేరుకుంటుంది.
- ప్రధాన హాల్ట్లు: మిరాజ్ జంక్షన్, సాంగోలా, పండరీపూర్, కుర్దువాడీ మరియు సోలాపూర్.
ఈ పండుగ ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన ముందస్తు రిజర్వేషన్లు సెప్టెంబర్ 27, 2026 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రైళ్లకు ప్రత్యేక రుసుములు వర్తిస్తాయి. ప్రయాణికులు క్రింది వివరాల ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు:
- ఐఆర్సీటీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ (irctc.co.in)
- అన్ని కంప్యూటరీకృత రైల్వే రిజర్వేషన్ కేంద్రాలు (PRS Counters)
- రైల్ వన్ (RailOne) మొబైల్ అప్లికేషన్
ఆఖరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రయాణికులు వెంటనే తమ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని, చెల్లుబాటు అయ్యే టికెట్లతో మాత్రమే ప్రయాణించాలని రైల్వే అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. రైళ్ల రాకపోకల సమయాలు, ప్రత్యక్ష సమాచారం కోసం ప్రయాణికులు నేషనల్ ట్రైన్ ఎంక్వైరీ సిస్టమ్ (NTES) పోర్టల్ లేదా రైల్ వన్ యాప్ను తనిఖీ చేయాలని సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More