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    RBI monetary policy : 5.25శాతం వద్ద రెపో రేటు యథాతథం.. ఆర్బీఐ ప్రకటన

    RBI policy : రెపో రేటును యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్​లో గవర్నర్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    Published on: Jun 05, 2026 10:06 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    RBI meeting today : కీలకమైన రెపో రేటు విషయంలో యథాతథ స్థితిని కొనసాగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆర్బీఐ (రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా). అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు పొంచి ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి వడ్డీ రేట్లను పెంచకూడదని గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని కమిటీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తాజా పరపతి విధాన సమీక్షకు సంబంధించి శుక్రవారం ఉదయం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది.

    ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్ వివరాలు..
    ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్ వివరాలు..

    ప్రస్తుతం ఉన్న కీలకమైన రెపో రేటును 5.25 శాతంగానే యథాతథంగా ఉంచుతున్నట్లు గవర్నర్ ప్రకటించారు. దీనితో పాటు ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణే లక్ష్యంగా ఆర్బీఐ తన మానిటరీ పాలసీ విధానాన్ని ‘న్యూట్రల్’గానే కొనసాగిస్తోందని వెల్లడించారు.

    "ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధాన వాణిజ్య రవాణా మార్గాలకు, సరఫరా గొలుసు (సప్లై చైన్)కు ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. మార్కెట్లలో ఒడిదుడుకులు పెరగడం వల్ల అంతటా ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, ఇలాంటి అంతర్జాతీయ సవాళ్లను ఎదుర్కొని, అతి తక్కువ నష్టంతో నిలదొక్కుకునే పూర్తి నమ్మకం, సామర్థ్యం భారతదేశానికి ఉన్నాయి," అని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    "ప్రస్తుతం మన ముందున్న సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడమే కాకుండా, మన ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా మార్చుకోవాలి," అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఆర్బీఐ జూన్ ద్రవ్య పరపతి సమీక్షా ముఖ్యాంశాలు..

    1. మారని రెపో రేటు.. పాలసీ స్టాన్స్ యథాతథం

    జూన్ నెలలో జరిగిన ఈ సమావేశంతో కలుపుకుని వరుసగా మూడోసారి ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించిన కేంద్ర బ్యాంక్, ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ పాలసీలోనూ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగానే ఉంచింది. తాజాగా జూన్ సమీక్షలోనూ అదే నిర్ణయాన్ని అమలు చేసింది. మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (ఎంపీసీ) లోని సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా ఓటు వేసి రెపో రేటును 5.25 శాతంగానే కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు.

    ఇక రెపో రేటులో ఎలాంటి మార్పు లేకపోవడంతో, దానికి అనుబంధంగా ఉండే ఇతర రేట్లు కూడా స్థిరంగానే ఉన్నాయి.

    స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ (ఎస్​డీఎఫ్) రేటు: బ్యాంకులు తమ వద్ద ఉన్న అదనపు నిధులను ఆర్బీఐ వద్ద జమ చేసేందుకు ఉపయోగపడే ఈ రేటు 5 శాతంగానే కొనసాగుతుంది.

    మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ (ఎంఎస్​ఎఫ్) రేటు: అత్యవసర సమయాల్లో వాణిజ్య బ్యాంకులు ఆర్బీఐ నుంచి తీసుకునే రుణాలపై విధించే ఈ రేటు కూడా 5.5 శాతంగానే ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది.

    ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల హోమ్ లోన్, కార్ లోన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్న పాత రుణగ్రహీతల ఈఎంఐలలో తక్షణమే ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. కొత్తగా రుణాలు తీసుకోవాలనుకునే వారికి కూడా ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లే వర్తిస్తాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/RBI Monetary Policy : 5.25శాతం వద్ద రెపో రేటు యథాతథం.. ఆర్బీఐ ప్రకటన
    Home/News/RBI Monetary Policy : 5.25శాతం వద్ద రెపో రేటు యథాతథం.. ఆర్బీఐ ప్రకటన
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