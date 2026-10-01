ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు పెంచితే మార్కెట్లపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
అక్టోబర్ 5 నుంచి 7 వరకు జరగనున్న ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష సమావేశంలో రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయి క్షీణత నేపథ్యంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు స్టాక్ మార్కెట్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో పరిశీలిద్దాం.
భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ (ఎమ్పీసీ) సమావేశం అక్టోబర్ 5 నుంచి 7 వరకు జరగనుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వర్తమాన పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణం, అభివృద్ధి రేటును సమీక్షించిన అనంతరం అక్టోబర్ 7న ఆర్బీఐ తన కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటించనుంది. ఆగస్టు సమావేశంలో రెపో రేటును 5.25 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచిన ఆర్బీఐ, న్యూట్రల్ వైఖరిని కొనసాగించింది. అయితే ప్రస్తుతం మారుతున్న ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈసారి రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం అమలైతే, 2023 ఫిబ్రవరి తర్వాత ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది.
రేట్ల పెంపునకు దారితీస్తున్న ప్రధాన కారణాలు
దేశంలో రీటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ప్రస్తుతం 4.82 శాతంగా నమోదు కావడం, ఆర్బీఐ నిర్దేశించుకున్న 4 శాతం లక్ష్యం కంటే ఎక్కువగా ఉండటం ప్రధాన ఆందోళనగా మారింది. రాబోయే పండుగ సీజన్లో ధరల ఒత్తిడి మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా కొనసాగుతుండటం, అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.97 వైపు పడిపోతుండటం దిగుమతి ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచుతోంది.
అమెరికా ఫెడరల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం, అక్కడ ట్రెజరీ ఈల్డ్లు పుంజుకోవడంతో భారత మార్కెట్ల నుంచి నిధులు వెనక్కి వెళ్లే ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఈ ప్రతికూలతలను అరికట్టేందుకు ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల పెంపు వైపే మొగ్గు చూపే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
స్టాక్ మార్కెట్పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
వడ్డీ రేట్ల పెంపు లేదా ఆర్బీఐ కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తే స్టాక్ మార్కెట్లోని నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ సూచీలపై స్వల్పకాలిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశముంది. కంపెనీల మూలధన వ్యయం పెరగడమే కాకుండా, రుణాలు ప్రియమై అప్పుల డిమాండ్పై ప్రభావం చూపుతుంది. పండుగ సమయంలో రుణాల వ్యయం పెరిగితే వినియోగం తగ్గి, కంపెనీల లాభాలు ప్రభావితమవుతాయి. ప్రధానంగా రియల్ ఎస్టేట్, ఆటోమొబైల్ వంటి వడ్డీ రేట్ల మార్పులకు సున్నితంగా స్పందించే రంగాలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశముంది.
అయితే 25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపును మార్కెట్ ఇప్పటికే కొంతవరకు అంచనా వేసింది కాబట్టి, అసలు రేట్ల పెంపు కంటే కూడా భవిష్యత్ మార్గదర్శకాలపై ఆర్బీఐ ఇచ్చే ప్రకటన అత్యంత కీలకం కానుంది. మరింత కాలం వడ్డీ రేట్లను గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉంచుతామని స్పష్టం చేస్తే మార్కెట్లలో హెచ్ఛుతగ్గులు పెరుగుతాయి. ఒకవేళ ఏకకాల పెంపుతో పాటు సమతుల్య మార్గదర్శకాలను వెలువరిస్తే మార్కెట్లు సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More