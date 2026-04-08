Realme C100 : 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో రియల్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- ధర ఎంతంటే..
Realme smartphones : రియల్మీ తన 'సీ' సిరీస్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ రియల్మీ సీ100 5జీని పరిచయం చేసింది. రెండు రంగులు, రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ఈ ఫోన్ లభించనుంది. ఈ మోడల్ ఫీచర్స్, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రియల్మీ తన సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ రియల్మీ సీ100ని థాయ్లాండ్ మార్కెట్లో తాజాగా లాంచ్ చేసింది. 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ వంటి శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ వస్తోంది. సుమారు రూ. 20,000 ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఫోన్, ఏప్రిల్ 22 నుంచి విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
రియల్మీ సీ100 5జీ- ధర, లభ్యత..
థాయ్లాండ్ మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
4 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్: THB 6,999 (సుమారు రూ. 20,000).
6 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్: THB 7,499 (సుమారు రూ. 21,000).
ఈ హ్యాండ్సెట్ ఏప్రిల్ 22 నుంచి లాజాడ వంటి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది బ్లూమింగ్ పర్పుల్, స్ప్రౌటింగ్ గ్రీన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
రియల్మీ సీ100 5జీ- డిస్ప్లే, బిల్డ్..
డిస్ప్లే: ఈ రియల్మీ సీ100 5జీలో 6.8- ఇంచ్ హెచ్డీ+ (720x1,570 పిక్సెల్స్) ఎల్సీడీ టచ్స్క్రీన్.
రిఫ్రెష్ రేట్: 144 హెచ్జెడ్ వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 180 హెచ్జెడ్ టచ్ రెస్పాన్స్ రేట్.
బ్రైట్నెస్: 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్.
రక్షణ: పాండా-ఎంఎన్228 ప్రొటెక్షన్ మరియు దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ కలిగి ఉంది.
రియల్మీ సీ100 5జీ- పర్ఫార్మెన్స్..
రియల్మీ సీ100 5జీ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ యూఐ 7.0 పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ ఉంది. దీనికి తోడు ఏఆర్ఎం మాలీ-జీ57 ఎంసీ2 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉంటుంది. 6 జీబీ వరకు LPDDR4x RAM, 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, దీనిని మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ ద్వారా మరింత పెంచుకోవచ్చు.
రియల్మీ సీ100 5జీ- కెమెరా, కనెక్టివిటీ..
రియర్ కెమెరా: వెనుక వైపు ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సింగిల్ కెమెరా ఉంది.
సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరాను అందించారు.
వీడియో: 1080పీ/ 30 ఎఫ్పీఎస్ వేగంతో వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.
కనెక్టివిటీ: 5జీ, 4జీఎల్టీఈ, వై-ఫై 5, బ్లూటూత్ 5.3, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్, 3.5ఎంఎం ఆడియో జాక్ ఉన్నాయి.
రియల్మీ సీ100 5జీ- బ్యాటరీ, సెక్యూరిటీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలోని 7,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 45డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ బరువు 224 గ్రాములు, మందం 8.88 ఎంఎంగా ఉంటుంది.
ఈ గ్యాడ్జెట్ ఇండియా లాంచ్, ధర, ఫీచర్స్పై రియల్మీ సంస్థ ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. Realme C100 5G బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఛార్జింగ్ వేగం ఎంత?
ఇందులో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
2. ఈ ఫోన్ ఏ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది?
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5జీ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.