Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Realme C100 : 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- ధర ఎంతంటే..

    Realme smartphones : రియల్​మీ తన 'సీ' సిరీస్ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తూ రియల్​మీ సీ100 5జీని పరిచయం చేసింది. రెండు రంగులు, రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ఈ ఫోన్ లభించనుంది. ఈ మోడల్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 08, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రియల్​మీ తన సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ రియల్​మీ సీ100ని థాయ్‌లాండ్ మార్కెట్​లో తాజాగా లాంచ్​ చేసింది. 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ వంటి శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ వస్తోంది. సుమారు రూ. 20,000 ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఫోన్, ఏప్రిల్ 22 నుంచి విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

    రియల్​మీ సీ100 5జీ ఇదిగో..
    రియల్​మీ సీ100 5జీ- ధర, లభ్యత..

    థాయ్‌లాండ్ మార్కెట్​లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:

    4 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్: THB 6,999 (సుమారు రూ. 20,000).

    6 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్: THB 7,499 (సుమారు రూ. 21,000).

    ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ఏప్రిల్ 22 నుంచి లాజాడ వంటి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది బ్లూమింగ్ పర్పుల్, స్ప్రౌటింగ్ గ్రీన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    రియల్​మీ సీ100 5జీ- డిస్​ప్లే, బిల్డ్..

    డిస్​ప్లే: ఈ రియల్​మీ సీ100 5జీలో 6.8- ఇంచ్ హెచ్​డీ+ (720x1,570 పిక్సెల్స్) ఎల్​సీడీ టచ్‌స్క్రీన్.

    రిఫ్రెష్ రేట్: 144 హెచ్​జెడ్ వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 180 హెచ్​జెడ్ టచ్ రెస్పాన్స్ రేట్.

    బ్రైట్‌నెస్: 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్.

    రక్షణ: పాండా-ఎంఎన్​228 ప్రొటెక్షన్ మరియు దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ కలిగి ఉంది.

    రియల్​మీ సీ100 5జీ- పర్ఫార్మెన్స్..

    రియల్​మీ సీ100 5జీ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్​మీ యూఐ 7.0 పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్ ఉంది. దీనికి తోడు ఏఆర్​ఎం మాలీ-జీ57 ఎంసీ2 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉంటుంది. 6 జీబీ వరకు LPDDR4x RAM, 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, దీనిని మైక్రో ఎస్‌డి కార్డ్ ద్వారా మరింత పెంచుకోవచ్చు.

    రియల్​మీ సీ100 5జీ- కెమెరా, కనెక్టివిటీ..

    రియర్ కెమెరా: వెనుక వైపు ఆటోఫోకస్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సింగిల్ కెమెరా ఉంది.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 5-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరాను అందించారు.

    వీడియో: 1080పీ/ 30 ఎఫ్​పీఎస్ వేగంతో వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.

    కనెక్టివిటీ: 5జీ, 4జీఎల్​టీఈ, వై-ఫై 5, బ్లూటూత్ 5.3, యూఎస్​బీ టైప్-సీ పోర్ట్, 3.5ఎంఎం ఆడియో జాక్ ఉన్నాయి.

    రియల్​మీ సీ100 5జీ- బ్యాటరీ, సెక్యూరిటీ..

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలోని 7,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 45డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ బరువు 224 గ్రాములు, మందం 8.88 ఎంఎంగా ఉంటుంది.

    ఈ గ్యాడ్జెట్​ ఇండియా లాంచ్​, ధర, ఫీచర్స్​పై రియల్​మీ సంస్థ ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. Realme C100 5G బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఛార్జింగ్ వేగం ఎంత?

    ఇందులో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    2. ఈ ఫోన్ ఏ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది?

    ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5జీ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Realme C100 : 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes