Redmi Turbo 5 Launch: ఇండియాలోకి రెడ్మీ పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్- 7540ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో! ధర..
Redmi Turbo 5 price : భారత మార్కెట్లోకి షియోమీ సబ్ బ్రాండ్ రెడ్మీ తన సరికొత్త ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ 'రెడ్మీ టర్బో 5'ను విడుదల చేసింది. దేశంలోనే మొదటి టర్బో సిరీస్ ఫోన్ అయిన ఇందులో భారీ 7,540ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్ను అందించారు.
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో షియోమీ సబ్ బ్రాండ్ 'రెడ్మీ' తన సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశీయ మొబైల్ ప్రియుల కోసం సరికొత్త పవర్ఫుల్ సిరీస్ను పరిచయం చేస్తూ ‘రెడ్మీ టర్బో 5’ స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. భారతదేశంలో రెడ్మీ టర్బో సిరీస్ నుంచి అడుగుపెట్టిన మొట్టమొదటి ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్, పవర్ఫుల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, స్మూత్ రన్నింగ్ డిస్ప్లే కలయికతో రూపొందింది. చైనా వేరియంట్లో ఉపయోగించిన అత్యంత వేగవంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్సెట్నే భారతీయ మోడల్లోనూ అందించారు.
అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు విడుదలైన ఏ రెడ్మీ స్మార్ట్ఫోన్లోనూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ బ్యాటరీని ఈ ఫోన్లో అమర్చడం విశేషం. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం అత్యుత్తమ రేటింగ్తో పాటు వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఇందులో ఉన్నాయి.
రెడ్మీ టర్బో 5 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..
ఈ సరికొత్త రెడ్మీ టర్బో 5 స్మార్ట్ఫోన్కు ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్సెట్ ప్రధాన బలంగా నిలుస్తుంది. ఇది రోజువారీ పనులు, హెవీ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ను చాలా వేగంగా, స్మూత్గా రన్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ ఫోన్ 12జీబీ వరకు ఎల్పీడీడీఆర్5ఎక్స్ అల్ట్రా ర్యామ్తో వస్తుంది. అవసరమైతే వర్చువల్ ర్యామ్ ఫీచర్ ద్వారా మరో 12జీబీ వరకు ర్యామ్ను పెంచుకోవచ్చు. డేటా స్టోరేజ్ వేగం కోసం ఇందులో హై-స్పీడ్ యూఎఫ్ఎస్ 4.1 టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు.
ఆన్టూటూ బెంచ్మార్క్ పరీక్షల్లో ఈ ఫోన్ ఏకంగా 23 లక్షలకు పైగా పాయింట్లను సాధించిందని కంపెనీ పేర్కొంది. భారీ గేమింగ్ లేదా ఎక్కువ సమయం ఫోన్ వాడినప్పుడు వేడి ఎక్కకుండా నియంత్రించడానికి ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ '3డీ ఐస్-లూప్ కూలింగ్' సిస్టమ్ను అమర్చారు.
ఈ ఫోన్లోని అన్నింటికంటే పెద్ద హైలైట్ ఏమిటంటే.. ఇందులో ఉన్న 7,540ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ. రెడ్మీ బ్రాండ్ చరిత్రలోనే ఇంత పెద్ద కెపాసిటీ ఉన్న బ్యాటరీని ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ భారీ బ్యాటరీని చాలా వేగంగా ఛార్జ్ చేయడం కోసం 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందించారు.
కెమెరా, డిస్ప్లే క్వాలిటీ..
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే.. రెడ్మీ టర్బో 5 వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను ఇచ్చారు. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) ఫీచర్ కలిగిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, అలాగే 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఫోటోలు ఎంతమాత్రం షేక్ అవ్వకుండా చాలా స్పష్టంగా వస్తాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ మరియు వ్లాగింగ్ కోసం ముందు భాగంలో 20 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 1.5కే రిజల్యూషన్ కలిగిన ఫ్లాట్ ‘ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లే’తో వస్తోంది. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్, టచ్ రెస్పాన్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. ఈ స్క్రీన్కు రక్షణగా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7ఐ ప్రొటెక్షన్ను అందించారు.
ధర, లభ్యత వివరాలు..
భారత మార్కెట్లో రెడ్మీ టర్బో 5 ధరలు వేరియంట్లను బట్టి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ (బేస్ వేరియంట్): రూ. 37,999
12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ (టాప్ వేరియంట్): రూ. 40,999
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ అమెజాన్ ద్వారా మాత్రమే, జూన్ 19 నుంచి ప్రత్యేకంగా విక్రయానికి రానుంది. వినియోగదారులు తమ నచ్చిన ఎంపిక కోసం ఈ ఫోన్ను ఆస్ఫాల్ట్ బ్లాక్, నైట్రో బ్లూ, టర్బో వైట్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More