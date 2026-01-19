Edit Profile
    9000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో రెడ్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- టర్బో 5 మ్యాక్స్​ లాంచ్​ ఈ నెలలోనే!

    షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్‌మీ తన పవర్‌ఫుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'టర్బో 5 మాక్స్'ను చైనాలో ఈ నెలలో విడుదల చేయనుంది. 9000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 9500ఎస్​ చిప్‌సెట్‌తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఫీచర్లు ఇప్పుడు టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jan 19, 2026 3:15 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    స్మార్ట్‌ఫోన్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి రెడ్‌మీ సిద్ధమైంది. అసాధారణమైన బ్యాటరీ లైఫ్, అగ్రశ్రేణి పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ‘రెడ్‌మీ టర్బో 5 మాక్స్’ మోడల్‌ను ఈ నెలలో చైనా మార్కెట్​లో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ఈ షావోమీ సబ్​-బ్రాండ్​ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీనికి సంబంధించిన కీలక వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    రెడ్​మీ టర్బో 5 మ్యాక్స్​- 9000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో..

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ అని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పటివరకు ఏ షావోమీ ఫోన్‌లోనూ లేని విధంగా ఏకంగా 9000ఎంఏహెచ్​ సామర్థ్యం కలిగిన ‘జిన్‌షాజియాంగ్’ బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చారు. ఇది 10,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఇచ్చే స్థాయి బ్యాకప్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ నమ్మకంగా చెబుతోంది. దీనికి తోడు 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. బ్యాటరీ అయిపోతుందనే ఆందోళన ఇక ఈ ఫోన్ వాడేవారికి ఉండదు.

    రెడ్​మీ టర్బో 5 మ్యాక్స్​- అద్భుతమైన పనితీరు..

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ కేవలం బ్యాటరీలోనే కాదు, పవర్ పర్ఫార్మెన్స్‌లోనూ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ నెలలోనే విడుదలైన ‘మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500ఎస్​’ చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉన్న ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఫోన్‌గా ఇది నిలవనుంది. అన్‌టుటు బెంచ్‌మార్క్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఈ ఫోన్ ఏకంగా 32,98,445 పాయింట్లను సాధించి, మార్కెట్​లోని ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడళ్లకు సవాలు విసురుతోంది.

    రెడ్​మీ టర్బో 5 మ్యాక్స్​- డిజైన్, కెమెరా విశేషాలు..

    ‘ఓషన్ బ్రీజ్ బ్లూ’ రంగులో మెరిసిపోతున్న ఈ ఫోన్ డిజైన్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంది.

    బాడీ: పటిష్టమైన సీఎన్‌సీ మెటల్ ఫ్రేమ్, ఫైబర్‌గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌తో వస్తోంది.

    కెమెరా: వెనుక వైపు పిల్‌-షేప్ మాడ్యూల్‌లో రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఓఐఎస్ సపోర్ట్ ఉన్న 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది.

    డిస్​ప్లే: ముందు వైపు పంచ్-హోల్ కెమెరా కటౌట్, చాలా సన్నని బెజెల్స్‌తో కూడిన ఫ్లాట్ డిస్​ప్లే ఈ రెడ్​మీ టర్బో 5 మ్యాక్స్​లో ఉంది.

    చైనాలో దీని ధర సుమారు 2,500 యువాన్లు (సుమారు రూ. 33,000) ఉండే అవకాశం ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్​లో, ముఖ్యంగా భారత్‌లో ఈ ఫోన్ ‘పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మాక్స్’ పేరుతో రీబ్రాండ్ అయ్యి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

