Mileage cars : రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ సంచలనం.. ఏకంగా 29 కి.మీ మైలేజ్! సెగ్మెంట్లోనే హయ్యెస్ట్
భారత మార్కెట్లో లీటరుకు ఏకంగా 29 కిలోమీటర్ల మైలేజ్తో సరికొత్త ‘రెనాల్ట్ డస్టర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్’ ప్రవేశిస్తోంది. రూ. 21,000 అడ్వాన్స్ మొత్తంతో బుకింగ్లు ప్రారంభం కాగా, అక్టోబర్ 17న ఈ మోడల్ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించనున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఫ్రాన్స్కి చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ ‘రెనాల్ట్’.. భారత మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో సరికొత్త విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టింది. తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డస్టర్ మోడల్లో 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' వర్షన్ను పరిచయం చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్కి సంబంధించిన మైలేజ్ వివరాలు తాజాగా బయటకు వచ్చాయి. ఈ రెనాల్ట్ డస్టర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఈ-టెక్ 160 కారు లీటరు ఇంధనానికి ఏకంగా 29 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ సర్టిఫైడ్) ఇస్తుందని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఫలితంగా మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీల విభాగంలో అత్యధిక ఇంధన సామర్థ్యం కలిగిన కార్లలో ఒకటిగా ఇది సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేసింది.
ఈ ఫ్లాగ్షిప్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ కోసం కంపెనీ అక్టోబర్ 9న బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తిగల కొనుగోలుదారులు రూ. 21,000 టోకెన్ మొత్తం చెల్లించి రెనాల్ట్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా సమీపంలోని అధీకృత డీలర్షిప్లలో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ కారు అధికారిక ఆవిష్కరణ, లాంచ్ వేడుక అక్టోబర్ 17, 2026న జరగనుంది. కంపెనీ రూపొందించిన 'futuREady' రోడ్మ్యాప్లో భాగంగా ఈ ఈ-టెక్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ సాంకేతికతను భారత్కు పరిచయం చేస్తున్నారు.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్- ప్రత్యర్థి కార్లకు గట్టి పోటీ..
లీటరుకు 29 కి.మీ మైలేజ్ గణాంకాలతో డస్టర్ హైబ్రిడ్ కాగితంపై తన ప్రత్యర్థుల కంటే ముందంజలో నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ విభాగంలో పోటీపడుతున్న మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ లీటరుకు 28.65 కి.మీ మైలేజ్ అందిస్తుండగా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడళ్లు లీటరుకు 27.97 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తున్నాయి. వీటితో పోలిస్తే డస్టర్ హైబ్రిడ్ స్పష్టమైన మైలేజ్ ఆధిక్యాన్ని కనబరుస్తోంది.
పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో డీజిల్ ఎస్యూవీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ నిలవనుంది. పనితీరు, ఎక్కువ మైలేజ్ కోరుకునే వాహనదారులు సంప్రదాయకంగా డీజిల్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. కానీ ప్లగ్-ఇన్ లేదా ఎక్స్టర్నల్ ఛార్జింగ్ అవసరం లేకుండానే, పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ కలయికతో రోజువారీ వాడకంలో డీజిల్ కారు తరహా మైలేజ్ను అందించవచ్చని రెనాల్ట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ ఈ-టెక్ పవర్ట్రెయిన్, బ్యాటరీ వివరాలు
రెనాల్ట్ డస్టర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఈ-టెక్ 160 మోడల్లో 1.8-లీటర్, 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. దీనికి రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, 1.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ను అనుసంధానించారు. ఈ మొత్తం వ్యవస్థ కలయికతో ఇది 160 పీఎస్ గరిష్ఠ పవర్ను, 172 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పన్నం చేస్తుంది.
ఈ పవర్ట్రెయిన్ ఇంటెలిజెంట్ మల్టీ-మోడ్ ట్రాన్స్మిషన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది డ్రైవింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల మధ్య శక్తిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది. అనుకూలమైన వేగంలో కారు కేవలం విద్యుత్ శక్తితోనే ప్రయాణిస్తుంది. బ్రేకులు వేసినప్పుడు లేదా వేగం తగ్గించినప్పుడు ఉత్పన్నమయ్యే శక్తిని ఉపయోగించుకుని బ్యాటరీని స్వయంచాలకంగా ఛార్జ్ చేసుకుంటుంది. బాహ్య ఛార్జింగ్ స్టేషన్లతో పనిలేకుండా, ప్రయాణిస్తున్నప్పుడే బ్యాటరీ స్వయంగా ఛార్జ్ కావడం ఈ సాంకేతికతలోని ప్రధాన ప్రత్యేకత.
ఈ మోడల్కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు రానున్న రోజుల్లో అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More