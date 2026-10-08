Honda Elevate facelift : సరికొత్తగా హోండా ఎలివేట్- ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ మైలేజ్ ఎంతంటే..
అప్డేటెడ్ హోండా ఎలివేట్ మైలేజ్ వివరాలను కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. రూ. 11.80 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీలో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, 360 డిగ్రీ కెమెరా వంటి అనేక లగ్జరీ ఫీచర్లను చేర్చారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
భారత మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విపణిలో మంచి ఆదరణ పొందుతున్న హోండా ఎలివేట్ మూడేళ్ల తర్వాత సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ అవతార్లో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. విశ్వసనీయమైన 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తున్న ఈ కారు మాన్యువల్, సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ అధికారిక మైలేజ్ వివరాలను హోండా కార్స్ ఇండియా తాజాగా వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు..
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్- ధరలు, వేరియంట్లు..
కొత్త హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధరను రూ. 11.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా కంపెనీ నిర్ణయించగా, టాప్-ఎండ్ జెడ్ఎక్స్+ వేరియంట్ ధర రూ. 16.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్- మైలేజ్ వివరాలు..
కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ వేరియంట్ లీటరుకు 15.31 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ అందిస్తుంది. అలాగే సీవీటీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ లీటరుకు 16.61 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. మునుపటి సీవీటీ మోడల్ 16.92 కిమీ మైలేజ్ ఇవ్వగా, కొత్త వెర్షన్లో మైలేజ్ స్వల్పంగా తగ్గడం గమనార్హం.
మాన్యువల్ వేరియంట్ మైలేజ్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. టర్బో పెట్రోల్ లేదా హైబ్రిడ్ ఇంజిన్లకు వెళ్లకుండా, హోండా తమ లైనప్లో పాపులర్ అయిన న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్నే కొనసాగిస్తూ క్యాబిన్ సౌకర్యాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్- లగ్జరీ క్యాబిన్, సరికొత్త ఫీచర్లు..
భారతదేశ వేసవి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎస్యూవీలో ముందు, వెనుక సీట్లకు వెంటిలేషన్ సదుపాయాన్ని హోండా కల్పించింది. డ్రైవర్ సీటుకు 8-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్మెంట్, ముందు ప్యాసింజర్ సీటుకు 4-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు.
ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని పెంచే ఇతర ఫీచర్లు:
360-డిగ్రీ కెమెరా: ఇరుకైన ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ సులభతరం చేసేందుకు 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను చేర్చారు.
ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్: సీవీటీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లలో ఆటో-హోల్డ్ ఫంక్షన్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ అందించారు.
నయా ఇంటీరియర్: ఐవరీ-బ్లాక్ కలర్ థీమ్తో రీడిజైన్ చేసిన డాష్బోర్డ్, యాంబియంట్ లైటింగ్, టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్టులు, 8-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్ ప్రయాణ అనుభవాన్ని మరింత ప్రీమియమ్గా మారుస్తాయి.
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఎక్స్టీరియర్..
కారు వెలుపలి రూపంలో గ్లాస్-బ్లాక్ డిటైలింగ్తో కూడిన మెష్ గ్రిల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. హోండా లోగోను బానెట్ అంచుపైకి మార్చారు. హెడ్లాంప్స్ పైన ట్రై-బార్ ఎల్ఈడీ పొజిషన్ లైట్లు, వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ అమర్చారు. సరికొత్త 17-ఇంచుల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్, రీడిజైన్ చేసిన రూఫ్ రెయిల్స్ దీనికి బోల్డ్ లుక్ని ఇస్తాయి. కలర్ ఆప్షన్లలో కొత్తగా నార్డిక్ ఫారెస్ట్ పెర్ల్ షేడ్ను ప్రవేశపెట్టారు.
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్ సామర్థ్యం, సేఫ్టీ..
ఈ ఎస్యూవీలోని 1.5-లీటర్ ఐ-వీటెక్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 121 బీహెచ్పీ పవర్, 145 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఏబీఎస్, ఈబీడీ, వెహికల్ స్టెబిలిటీ అసిస్ట్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) ఛైల్డ్ సీట్ యాంకర్లను ప్రామాణికంగా అందించారు. సీవీటీ వేరియంట్లలో నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు ఇవ్వడం మరో విశేషం.
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్- వారంటీ ఆఫర్లు..
హోండా ఈ ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఎస్యూవీకి 3 ఏళ్లు లేదా అపరిమిత కిలోమీటర్ల ప్రామాణిక వారంటీని అందిస్తోంది. దీనిని 7 ఏళ్ల వరకు పొడిగించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అలాగే 'ఎనీటైమ్ వారంటీ' ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 10 ఏళ్లు లేదా 1,20,000 కిలోమీటర్ల వరకు వారంటీ రక్షణ పొందే అవకాశం ఉంది.
భారత మార్కెట్లో ఈ కారు హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్, ఫోక్స్వాగన్ టైగన్, రోనాల్ట్ డస్టర్, టాటా సియెర్రా వంటి కార్లకు పోటీగా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More