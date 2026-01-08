Edit Profile
    కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? రెనో అదిరిపోయే ఆఫర్.. రూ. 88,500 వరకు తగ్గింపు

    రెనో ఇండియా తన 2025 మోడల్ మిగిలిపోయిన స్టాక్‌పై (Unsold Stock) జనవరి 2026లో రూ. 88,500 వరకు భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. క్విడ్, ట్రైబర్, కైగర్ కార్లపై ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    Published on: Jan 08, 2026 5:02 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కొత్త ఏడాదిలో కారు సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఫ్రెంచ్ కార్ల దిగ్గజం రెనాల్ట్ (Renault) బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. తన పాపులర్ మోడళ్లయిన క్విడ్, కైగర్, ట్రైబర్‌లపై ఈ జనవరిలో భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. వేరియంట్‌ను బట్టి ఈ తగ్గింపు గరిష్టంగా రూ. 88,500 వరకు ఉండటం విశేషం.

    ఏ కారుపై ఎంత ఆదా చేయవచ్చు?

    రెనాల్ట్ అందిస్తున్న ఈ ఆఫర్లలో నగదు తగ్గింపుతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, లాయల్టీ బోనస్, స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు కింద చూడండి:

    1. రెనో కైగర్ (Renault Kiger) - గరిష్టంగా రూ. 88,500 ఆదా

    రెనో పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యధిక డిస్కౌంట్ ఈ స్టైలిష్ ఎస్‌యూవీపైనే ఉంది.

    నగదు తగ్గింపు: వేరియంట్‌ను బట్టి రూ. 38,500 వరకు.

    ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: రూ. 15,000.

    లాయల్టీ బోనస్: రూ. 10,000.

    స్క్రాపేజ్ బోనస్ (RELIVE): రూ. 25,000.

    ప్రత్యేకత: ఇది 1.0 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్, టర్బో ఛార్జ్డ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. టర్బో మోడల్ 98.63 bhp పవర్‌ను అందిస్తుంది.

    2. రెనో ట్రైబర్ (Renault Triber) - రూ. 70,000 వరకు ప్రయోజనం

    మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇష్టమైన ఈ 7-సీటర్ ఎంపీవీపై కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి.

    నగదు తగ్గింపు: రూ. 20,000.

    ఎక్స్ఛేంజ్ & ఇతర బోనస్‌లు: కైగర్ తరహాలోనే రూ. 50,000 వరకు అదనపు ప్రయోజనాలు.

    ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 5.76 లక్షలు.

    3. రెనో క్విడ్ (Renault Kwid) - రూ. 65,000 వరకు బెనిఫిట్స్

    బడ్జెట్ ధరలో కారు కావాలనుకునే వారికి క్విడ్ చక్కని ఆప్షన్.

    నగదు తగ్గింపు: రూ. 15,000.

    ఇతర బోనస్‌లు: ఎక్స్ఛేంజ్, లాయల్టీ, స్క్రాపేజ్ కలిపి మరో రూ. 50,000 ఆదా.

    ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 4.29 లక్షలు.

    ఆఫర్లు వేటికి వర్తిస్తాయి?

    "ఈ భారీ డిస్కౌంట్లు కేవలం 2025లో తయారై, షోరూమ్‌లలో మిగిలిపోయిన స్టాక్‌కు (Unsold 2025 Models) మాత్రమే వర్తిస్తాయి" అని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. స్టాక్ ముగిసేలోపు కారు బుక్ చేసుకుంటే ఈ ప్రయోజనాలను పూర్తిగా పొందవచ్చు.

    ఇంజిన్ పనితీరు

    రెనో కార్లు ప్రధానంగా 1.0 లీటర్ త్రీ-సిలిండర్ ఇంజిన్‌తో వస్తాయి. ఇందులో మ్యాన్యువల్ గేర్ బాక్స్‌తో పాటు సౌకర్యవంతమైన ఏఎంటీ (AMT), సీవీటీ (CVT) ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సిటీ డ్రైవింగ్‌కు, చిన్న కుటుంబాలకు ఈ కార్లు ఎంతో పొదుపైనవిగా పేరుగాంచాయి.

