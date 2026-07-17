Rohit Sharma retirement : జులై 19న రోహిత్ శర్మ చివరి మ్యాచ్! హిట్మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ వార్తల్లో నిజమెంత?
Rohit Sharma last odi : ప్రతిష్టాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో ఆదివారం ఇంగ్లాండ్తో జరగబోయే మూడో వన్డే మ్యాచ్.. భారత క్రికెట్ దిగ్గజం, 39 ఏళ్ల రోహిత్ శర్మ కెరీర్లోనే చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కానుందా? ఓ ప్రముఖ జాతీయ పత్రిక కథనాన్ని బట్టి చూస్తే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది!
టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కెరీర్ ముగింపునకు వచ్చినట్లు గత కొన్ని గంటలుగా వార్తలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. టెస్టులు, టీ20లకు ఇప్పటికే గుడ్బై చెప్పిన రోహిత్కు.. ఇంగ్లాండ్తో లార్డ్స్ వేదికగా ఆదివారం (జులై 19) జరగబోయే మూడో వన్డేనే ఆఖరి మ్యాచ్ కానుందని కథనాలు వస్తున్నాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికల్లో భాగంగా సెలక్టర్లు యువ ఆటగాళ్లకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఒక జాతీయ మీడియా సంస్థ ప్రచురించిన కథనంతో ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ వార్త ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది.
ఫామ్ లేమితో సతమతం.. పెరిగిన ఒత్తిడి!
గత కొంతకాలంగా రోహిత్ శర్మ మునుపటి ఆటతీరును ప్రదర్శించలేకపోతున్నారు. కార్డిఫ్లోని సోఫియా గార్డెన్స్లో గురువారం జరిగిన రెండో వన్డేలో రోహిత్ తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఏకంగా 47 బంతులు ఆడిన అతను కేవలం 26 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగారు. అంతకుముందు ఎడ్జ్బాస్టన్లో జరిగిన తొలి వన్డేలోనూ 11 పరుగులకే పరిమితమయ్యారు.
గత నెల ఆఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన స్వదేశీ వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ స్కోర్లు వరుసగా 79, 48, 16గా ఉన్నాయి. దీనికి తోడు అంతకుముందు జరిగిన ఐపీఎల్లోనూ నిరాశాజనకమైన ప్రదర్శన, తరచూ వేధిస్తున్న ఫిట్నెస్ సమస్యలు అతని కెరీర్ను మరింత ఒత్తిడిలోకి నెట్టాయి.
సెలక్టర్ల నిర్ణయం: 'భవిష్యత్తు వైపు అడుగులు'
రోహిత్ శర్మను ఇకపై జట్టు ప్రణాళికల్లో భాగం చేయడం లేదని బీసీసీఐ సెలక్టర్లు ఇప్పటికే ఆయనకు స్పష్టం చేసినట్లు మీడియా కథనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ విషయమై బీసీసీఐకి చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారి మాట్లాడుతూ ఇలా పేర్కొన్నారు:
“ఇంగ్లాండ్ పర్యటన తర్వాత భవిష్యత్తు ప్రణాళికల్లో రోహిత్ శర్మ పేరు లేదని సెలక్టర్లు ఇప్పటికే అతనికి తేల్చి చెప్పారు. ఈ సిరీస్ తర్వాత తాము యువ రక్తాన్ని ప్రోత్సహించబోతున్నట్లు వివరించారు. రోహిత్ తన ఫిట్నెస్పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి, ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆడాలని అనుకున్నప్పటికీ, సెలక్టర్లు మాత్రం తమ నిర్ణయాన్ని స్పష్టం చేశారు. అయితే, తన భవిష్యత్తుపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే బాధ్యతను మాత్రం శర్మ కోర్టులోనే పెట్టారు.”
గతేడాది కోహ్లీ పరిస్థితి కూడా ఇంతేనా?
రోహిత్ శర్మ లాగే కింగ్, రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఒకప్పుడు ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులనే ఎదుర్కొన్నాడు. గతేడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో కోహ్లీ వరుసగా డకౌట్ అయినప్పుడు, అది అతనికి చివరి విదేశీ పర్యటన అవుతుందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో రోహిత్ మాత్రం సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టారు.
కానీ ఆ తర్వాత సిడ్నీ వన్డేలో 74 పరుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్తో కోహ్లీ బలంగా పునరాగమనం చేశారు. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సందర్భంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కోహ్లీ మాట్లాడుతూ.. రాబోయే వన్డే ప్రపంచకప్ విషయంలో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ తనపై అనవసరమైన ఒత్తిడి తెస్తోందని, ఆ విషయంలో తాను సంతోషంగా లేనట్లు పరోక్షంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ప్రస్తుతం ప్రతి ఇన్నింగ్స్లోనూ వీరిద్దరి ఆటతీరును భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తున్నారు. అయితే ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో కోహ్లీ 65 పరుగులతో రాణించి కాస్త ఫామ్లోకి వచ్చాడు.
ప్రస్తుతం వస్తున్న ఈ వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజముందనేది పక్కన పెడితే.. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరూ దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరిగే 2027 వన్డే ప్రపంచకప్లో ఆడాలని భావిస్తే మాత్రం, నిలకడగా పరుగులు సాధించడం అత్యంత ముఖ్యం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రెండు మ్యాచ్ల్లో విఫలమైనా సరే.. జట్టులో వారి స్థానాలపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తాయి.
గత కొన్ని మ్యాచ్లుగా రోహిత్ శర్మ బ్యాట్ నుంచి చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ రాకపోవడంతో, అతని రిటైర్మెంట్ గురించిన ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. రాబోయే రెండు రోజుల్లో లార్డ్స్ వన్డే ముగిసే సమయానికి ఈ సస్పెన్స్కు పూర్తి తెరపడే అవకాశం ఉంది!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More