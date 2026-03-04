Edit Profile
    RRB recruitment 2026 : 22,195 రైల్వే పోస్టులు- అప్లికేషన్​ గడువు పెంపు, పూర్తి వివరాలు..

    RRB recruitment 2026 : రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్​ఆర్బీ) 22,195 గ్రూప్​ డీ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి దరఖాస్తు గడువును మార్చి 9, 2026 వరకు పొడిగించింది. అర్హత ఉండి ఇప్పటివరకు దరఖాస్తు చేసుకోని అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.

    Published on: Mar 04, 2026 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్​ఆర్బీ) కీలక ప్రకటన చేసింది. 2026 సంవత్సరానికి గాను 22,195 గ్రూప్​ డీ (లెవల్​-1) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు గడువును పొడిగించింది. గతంలో నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి 2న ముగియాల్సిన ఈ గడువును.. ఇప్పుడు మార్చి 9, 2026 వరకు ఎక్స్​టెండ్​ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనితో దరఖాస్తు చేసుకోని వారికి మరో వారం రోజుల అదనపు సమయం లభించింది.

    ఆర్​ఆర్బీ రిక్రూట్​మెంట్​ అప్డేట్స్​..
    ఆర్​ఆర్బీ రిక్రూట్​మెంట్​ అప్డేట్స్​..

    ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఖాళీలు, వయోపరిమితి, జీతం..

    మొత్తం ఖాళీలు: 22,195

    వయోపరిమితి: జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ-ఎన్​సీఎల్​కి 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్ల వరకు వయో సడలింపు ఉంటుంది).

    విద్యార్హత: పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత లేదా ఐటీఐ లేదా దానికి సమానమైన గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేట్ ఉండాలి.

    వేతనం: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 18,000 ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు ఇతర అలొవెన్సులు లభిస్తాయి.

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ, పరీక్షా విధానం..

    అభ్యర్థులను నాలుగు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు:

    కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)

    శారీరక దారుఢ్య పరీక్ష (పీఈటీ)

    డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​

    వైద్య పరీక్షలు

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- సీబీటీ సరళి..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​లో భాగంగా నిర్వహించే సీబీటీలో మొత్తం 100 మార్కులకు గాను 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు.

    జనరల్ సైన్స్: 25 ప్రశ్నలు

    మ్యాథమెటిక్స్: 25 ప్రశ్నలు

    జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్​ రీజనింగ్: 30 ప్రశ్నలు

    జనరల్ అవేర్‌నెస్ అండ్​ కరెంట్ అఫైర్స్: 20 ప్రశ్నలు

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు రుసుము, రీఫండ్ పాలసీ..

    ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్లు, మైనారిటీలు, మాజీ సైనికులు, పిడబ్ల్యూబీడీ అండ్​ ఈబీసీ: రూ. 250 (పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత ఈ మొత్తం పూర్తిగా వెనక్కి వస్తుంది).

    ఇతర అభ్యర్థులు: రూ. 500 (పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత రూ. 400 రీఫండ్ చేస్తారు).

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: మార్చి 9, 2026 (రాత్రి 11:59 వరకు)

    ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: మార్చి 11, 2026

    దరఖాస్తు సవరణ విండో: మార్చి 12 నుంచి మార్చి 21, 2026 వరకు

    స్క్రైబ్ వివరాల సమర్పణ: మార్చి 22 నుంచి మార్చి 26, 2026 వరకు

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 కోసం ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు కేవలం ఆన్‌లైన్ ద్వారానే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    స్టెప్​ 1- అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.rrbapply.gov.in సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్​) పూర్తి చేయండి.

    స్టెప్​ 3- మీరు కోరుకున్న ఆర్‌ఆర్బీ రీజియన్‌ను ఎంచుకుని వివరాలను నమోదు చేయండి.

    స్టెప్​ 4- అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేసి, ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయండి.

    స్టెప్​ 5- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

