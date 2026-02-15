అమెరికాలో భారత విద్యార్థి మృతి- అదృశ్యమైన 5 రోజులకు కనిపించిన మృతదేహం!
అమెరికాలో విషాద ఘటన! బర్కిలీ యూనివర్సిటీలో పీజీ చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థి సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య (22) గత కొన్ని రోజులుగా అదృశ్యమయ్యారు. కాగా, ఆయన మృతదేహాన్ని స్థానిక పోలీసులు గుర్తించినట్లు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ధృవీకరించింది.
అమెరికాలో ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లిన మరో భారతీయ విద్యార్థి జీవితం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయింది! కాలిఫోర్నియాలోని ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, బర్కిలీలో పీజీ చదువుతున్న సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య (22) మరణించినట్లు భారత రాయబార కార్యాలయం ఆదివారం ఉదయం ధృవీకరించింది. గత కొద్దిరోజులుగా సాకేత్ ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్న స్థానిక పోలీసులు, చివరకు ఆయన మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ విషాద వార్తను శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించింది.
"అదృశ్యమైన భారతీయ విద్యార్థి సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య మృతదేహం లభ్యమైనట్లు స్థానిక పోలీసులు ధృవీకరించారు. ఈ అత్యంత కఠినమైన సమయంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, ఆత్మీయులకు మా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాము," అని కాన్సులేట్ పేర్కొంది. సాకేత్ భౌతిక కాయాన్ని వీలైనంత త్వరగా భారతదేశానికి పంపేందుకు స్థానిక అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నామని, బాధిత కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని అధికారులు భరోసా ఇచ్చారు.
అసలేం జరిగింది?
కర్ణాటకకు చెందిన సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య బర్కిలీలో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ (ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్) చదువుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ ఉదయం నుంచి ఆయన కనిపించకుండా పోవడంతో ఆందోళన మొదలైంది. సాకేత్ చివరిగా మంగళవారం నాడు డ్వైట్ వే లోని 1700 బ్లాక్ సమీపంలో ఉన్న 'లేక్ అంజా' వద్ద కనిపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆయన అదృశ్యంపై ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన భారత కాన్సులేట్, స్థానిక పోలీసులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపింది. శనివారం వరకు కూడా ఆయన ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగాయి, కానీ ఆదివారం నాటికి ఆయన మృతి చెందినట్లు చేదు వార్త వినాల్సి వచ్చింది.
మెరిట్ స్టూడెంట్.. ఐఐటీ మద్రాస్ పూర్వ విద్యార్థి!
కర్ణాటకకు చెందిన సాకేత్ శ్రీనివాసయ్య అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన విద్యార్థి. బర్కిలీకి వెళ్లకముందు ఆయన చెన్నైలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) మద్రాస్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. "సెమీకండక్టర్లు, అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ వంటి డీప్-టెక్ ఆవిష్కరణలపై నాకు ఎంతో ఆసక్తి ఉంది," అని ఆయన తన లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో రాసుకున్నారు. ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న యువకుడు అతి చిన్న వయస్సులోనే మృతిచెందడం ఆయన కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
సాకేత్ ఎలా మరణించారు? ఆయన అదృశ్యానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి? అనే విషయాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.