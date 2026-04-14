Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బీహార్‌లో ముగిసిన నితీష్ శకం: ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై సామ్రాట్ చౌదరి.. సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన బీజేపీ

    బీహార్ సీఎం పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా చేశారు. ఈ పరిణామాల మధ్య భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా నేరుగా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించబోతోంది. బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నికైన సామ్రాట్ చౌదరి బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.

    Updated on: Apr 14, 2026 4:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత రాజకీయాల్లో 'కింగ్ మేకర్'గా, బీహార్‌కు 'సుశాసన్ బాబు'గా పేరుగాంచిన నితీష్ కుమార్ సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక ప్రధాన ఘట్టం ముగిసింది. మంగళవారం ఆయన తన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు మొదలయ్యాయి. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా, జేడీయూ (JD-U) మద్దతుతో బీజేపీ ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ సీట్లోకి వచ్చింది. బీహార్ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరిని ఎన్డీయే (NDA) కూటమి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంది.

    బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నికైన సామ్రాట్ చౌదరి బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. (ANI)
    సామ్రాట్ చౌదరి ఎన్నిక.. లాంఛనంగా బాధ్యతలు

    బీజేపీ కేంద్ర పరిశీలకుడు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సమక్షంలో జరిగిన కీలక సమావేశంలో సామ్రాట్ చౌదరి పేరును ఖరారు చేశారు. విజయ్ కుమార్ సిన్హా ఈ ప్రతిపాదనను తీసుకురాగా.. రేణు దేవి, మంగళ్ పాండే, దిలీప్ జైస్వాల్ వంటి సీనియర్ నేతలు మద్దతు పలికారు. రాజధాని పాట్నాలోని లోక్ భవన్‌లో ఏప్రిల్ 15న సామ్రాట్ చౌదరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది. బీహార్‌లో బీజేపీ సొంతంగా ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తోంది.

    భావోద్వేగాల మధ్య నితీష్ కుమార్ వీడ్కోలు

    ముఖ్యమంత్రిగా తన చివరి క్యాబినెట్ సమావేశంలో నితీష్ కుమార్ అత్యంత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. గత 20 ఏళ్లలో బీహార్ అభివృద్ధికి తాము చేసిన కృషిని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. "రాష్ట్ర అభివృద్ధి పథంలో మా పాత్ర సంతృప్తినిచ్చింది.. కొత్త ప్రభుత్వం కూడా అదే వేగంతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను," అని ఆయన ఆకాంక్షించారు. సభలోని మంత్రులు, అధికారులు ఆయనకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. అయితే, నితీష్ రాజకీయాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పడం లేదు. ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతూ, జాతీయ రాజకీయాల్లోనూ, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం తన వంతు పాత్ర పోషించనున్నారు.

    నితీష్ కుమార్ రాజకీయ వారసత్వం

    జేపీ మూవ్‌మెంట్ (JP Movement) నుండి వచ్చిన నితీష్ కుమార్, బీహార్ రాజకీయాల్లో ఒక ధ్రువతారగా నిలిచారు. 2005 నుండి ఆయన హయాంలో బీహార్ మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్, శాంతిభద్రతలు, మహిళా సాధికారత రంగాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించింది. అనేక మార్లు కూటములు మారినప్పటికీ, రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఎజెండాను పక్కన పెట్టకుండా పాలన సాగించారన్న పేరు ఆయనకుంది. బీహార్ అంటే 'వెనుకబడిన రాష్ట్రం' అనే ముద్రను చెరిపివేసేందుకు ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి.

    బీహార్‌లో సరికొత్త ఎన్డీయే ప్రభుత్వం

    సామ్రాట్ చౌదరి నాయకత్వంలో ఎన్డీయే ఇప్పుడు కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగనుంది. 243 స్థానాలున్న బీహార్ అసెంబ్లీలో ఎన్డీయేకు స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉండటంతో ప్రభుత్వం సుస్థిరంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కేబినెట్ కూర్పు, ఉప ముఖ్యమంత్రుల ఎంపికపై చర్చలు సాగుతున్నాయి. జేడీయూ కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ అగ్రస్థానంలో ఉండటం వల్ల రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    ప్రస్తుతానికి నితీష్ కుమార్ తప్పుకోవడం అనేది బీహార్ రాజకీయాల్లో ఒక అధ్యాయం ముగింపు మాత్రమే కాదు, సరికొత్త రాజకీయ ప్రయోగానికి నాంది అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బీహార్ కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?

    బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి ఎన్నికయ్యారు. ఏప్రిల్ 15న ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది.

    2. నితీష్ కుమార్ ఎందుకు రాజీనామా చేశారు?

    నితీష్ కుమార్ తన 20 ఏళ్ల ముఖ్యమంత్రి పాలనకు ముగింపు పలుకుతూ రాజీనామా చేశారు. ఆయన ఇటీవలే రాజ్యసభకు ఎన్నికైన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇకపై ఆయన జాతీయ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉండనున్నారు.

    3. బీహార్ ప్రభుత్వంలో జేడీయూ (JD-U) పాత్ర ఏమిటి?

    నితీష్ కుమార్ తప్పుకున్నప్పటికీ, జేడీయూ పార్టీ ఎన్డీయే కూటమిలోనే కొనసాగుతోంది. కొత్త ప్రభుత్వంలో కూడా జేడీయూ భాగస్వామిగా ఉంటుంది.

    4. బీజేపీ బీహార్‌లో మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపడుతోందా?

    అవును. బీహార్ రాజకీయ చరిత్రలో బీజేపీ నేరుగా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించడం ఇదే మొదటిసారి. గతంలో ఎప్పుడూ జేడీయూ వంటి ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతుతోనే ప్రభుత్వాన్ని నడిపించింది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/బీహార్‌లో ముగిసిన నితీష్ శకం: ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై సామ్రాట్ చౌదరి.. సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన బీజేపీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes