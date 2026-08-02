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    Samsung Galaxy S26 FE : శాంసంగ్ లేటెస్ట్ స్మార్ట్​ఫోన్- లాంచ్, ఫీచర్లు, ధర వివరాలు లీక్..

    శాంసంగ్ త్వరలో లాంచ్ చేయనున్న 'గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈ' కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లు లీక్ అయ్యాయి. పాత మోడల్స్‌లోని ప్రధాన కెమెరా సెన్సార్‌నే ఇందులోనూ వాడుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించిన ధర, ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 2, 2026, 10:00:25 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈ’కి సంబంధించిన కీలక సమాచారం ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌చల్ చేస్తోంది. అధికారికంగా లాంచ్ కాకముందే ఈ ఫోన్ కెమెరా సిస్టమ్, ధర, స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన లీక్స్ బయటకొచ్చాయి.

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్​25 ఎఫ్​ఈ..
    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్​25 ఎఫ్​ఈ..

    టెక్ వర్గాల కథనం ప్రకారం.. శాంసంగ్ ఈ ఫోన్‌కు అంతర్గతంగా 'r14' అనే కోడ్‌నేమ్‌ను కేటాయించింది. గతంలో వచ్చిన ఎస్24 ఎఫ్​ఈ (r12), ఎస్25 ఎఫ్​ఈ (r13) మోడళ్ల కోడ్‌నేమ్‌ల సిరీస్‌లోనే ఇది రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈ- కెమెరా..

    లీకైన వివరాల ప్రకారం.. శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈలో పాత ఫ్లాగ్‌షిప్ కెమెరా సెన్సార్లనే కంపెనీ రీ-యూజ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    ప్రైమరీ కెమెరా: ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ శామ్‌సంగ్ ISOCELL S5KGN3 సెన్సార్‌ను అందించనున్నారు. ఇది 1/1.57-అంగుళాల పరిమాణం, ఎఫ్/1.8 అపెర్చర్, 24ఎంఎం ఫోకల్ లెంగ్త్, డ్యూయల్-పిక్సెల్ ఫేజ్ డిటెక్షన్ ఆటోఫోకస్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) సపోర్ట్‌తో వస్తోంది. గతంలో వచ్చిన ఎస్24 ఎఫ్​ఈ, ఎస్25 ఎఫ్​ఈ మోడళ్లలోనూ ఇదే సెన్సార్‌ను వాడారు.

    టెలిఫోటో లెన్స్: 3ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్‌కు సపోర్ట్ చేసే 8-మెగాపిక్సెల్ OmniVision OV08A1 సెన్సార్‌ను ఇందులో అమర్చారు. ఇది ఎఫ్/2.4 అపెర్చర్, పీడీఏఎఫ్, ఓఐఎస్ సపోర్ట్‌ కలిగి ఉంటుంది.

    అల్ట్రా-వైడ్, సెల్ఫీ కెమెరా: మిగిలిన రెండు కెమెరాల కోసం 12-మెగాపిక్సెల్ సామర్థ్యం ఉన్న ‘గెలాక్సీ కోర్ జీసీ12ఏ2’, ‘సోనీ ఐఎంఎక్స్825’ సెన్సార్లను ఎంచుకున్నారు. అయితే వీటిలో ఏది అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, ఏది ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా అనేది అధికారికంగా స్పష్టం కాలేదు. కానీ గత ట్రెండ్‌ను పరిశీలిస్తే, సోనీ ఐఎంఎక్స్825 సెన్సార్‌ను సెల్ఫీ కెమెరాగానూ, జీసీ12ఏ2 సెన్సార్‌ను అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాగానూ ఉపయోగించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

    వీడియో రికార్డింగ్: ఈ ఫోన్‌లోని అన్ని కెమెరాలు 4కే @ 60ఎఫ్​పీఎస్ వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. మెయిన్ కెమెరా ద్వారా 8కే @ 30ఎఫ్​పీఎస్ వీడియోలను కూడా షూట్ చేయవచ్చు.

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈ- ప్రాసెసర్..

    గెలాక్సీ ఎస్​26 ఎఫ్​ఈ కెమెరాలలో పెద్దగా మార్పులు చేయనప్పటికీ, ఇతర హార్డ్‌వేర్ విభాగంలో శాంసంగ్ మంచి అప్‌గ్రేడ్స్‌ ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది.

    ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ 3-నానోమీటర్ (3ఎన్​ఎం) ప్రాసెస్‌పై తయారైన శామ్‌సంగ్ సొంత ‘ఎక్సినోస్ 2500’ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేయనుంది.

    డిస్‌ప్లే: 6.7-అంగుళాల డైనామిక్ అమోఎల్​ఈడీ 2ఎక్స్ డిస్‌ప్లేను అందించనున్నారు. ఇది 120హెచ్​జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది

    బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: 4,900ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 45డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ రానుంది.

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈ- ధర ఎంత ఉండొచ్చు? లాంచ్ ఎప్పుడు?

    తాజా నివేదికల ప్రకారం.. గెలాక్సీ ఎస్26 ఎఫ్​ఈ సెప్టెంబర్ 1 నాటికి అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    యూరోప్ మార్కెట్లో దీని 128GB బేస్ వేరియంట్ ధర దాదాపు 799 యూరో (సుమారు రూ. 72,000 కంటే ఎక్కువ) నుంచి ప్రారంభం కావచ్చని తెలుస్తోంది. ఇది మునుపటి మోడల్ కంటే ధర సుమారు 50 యూరోలు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.

    మొత్తానికి, శాంసంగ్ ఈ సారి కెమెరా హార్డ్‌వేర్‌ను పూర్తిగా మార్చకుండా, పాత నమ్మకమైన సెన్సార్లకే ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. అయితే కొత్త ప్రాసెసర్, మెరుగైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఆప్టిమైజేషన్లతో ప్రీమియం ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను తక్కువ ధరకే అందించాలని భావిస్తోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Samsung Galaxy S26 FE : శాంసంగ్ లేటెస్ట్ స్మార్ట్​ఫోన్- లాంచ్, ఫీచర్లు, ధర వివరాలు లీక్..
    Home/News/Samsung Galaxy S26 FE : శాంసంగ్ లేటెస్ట్ స్మార్ట్​ఫోన్- లాంచ్, ఫీచర్లు, ధర వివరాలు లీక్..
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