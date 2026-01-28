₹100 కోట్ల వాల్యుయేషన్తో ఎస్బీసీ 'ప్రీ-సిరీస్ A' ఫండింగ్ సేకరణ
ప్రముఖ కన్సల్టింగ్, అడ్వైజరీ సంస్థ 'SBC LLP', ₹100 కోట్ల వాల్యుయేషన్తో తన ప్రీ-సిరీస్ A ఫండింగ్ రౌండ్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. యూఏఈ, అమెరికాకు చెందిన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వచ్చిన ఈ పెట్టుబడితో సంస్థ గ్లోబల్ విస్తరణ మరియు ఏఐ (AI) టెక్నాలజీపై దృష్టి సారించనుంది.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మల్టీ-డిసిప్లినరీ ట్యాక్స్, అడ్వైజరీ సంస్థ SBC LLP, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన ముద్ర వేసేందుకు సిద్ధమైంది. జనవరి 28, 2026న సంస్థ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. సుమారు 11.2 మిలియన్ డాలర్ల ( ₹100 కోట్లు) విలువతో ప్రీ-సిరీస్ A నిధులను సేకరించింది.
ఇన్వెస్టర్లు ఎవరు?
ఈ ఫండింగ్ రౌండ్కు యూఏఈకి చెందిన క్రెస్టన్ మీనన్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ రాజు మీనన్, అలాగే అమెరికాకు చెందిన కాస్టెక్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఓఓ సురేష్ కాటంరెడ్డి నాయకత్వం వహించారు. ఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ద్వారా భారత్-యూఏఈ-అమెరికా కారిడార్లో వ్యాపారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని సంస్థ భావిస్తోంది.
ఈ నిధులను దేనికి ఉపయోగిస్తారు?
సేకరించిన పెట్టుబడిని ప్రధానంగా మూడు అంశాల కోసం వెచ్చించనున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.
అంతర్జాతీయ విస్తరణ: సౌదీ అరేబియా, సింగపూర్, యూఏఈ వంటి వృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో కొత్త కార్యాలయాల ఏర్పాటు.
ఏఐ సాంకేతికత (AI Innovation): ఏఐ ఆధారిత ట్యాక్స్ కన్సల్టింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లను అభివృద్ధి చేయడం. తద్వారా 'సర్వీస్-యాజ్-ఎ-ప్లాట్ఫారమ్' మోడల్కు మారడం.
ప్రత్యేక సేవలు: క్రాస్-బార్డర్ లావాదేవీలు, ESG కన్సల్టింగ్, గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (GCC) మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడం.
సీఈఓ విజన్
సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ మిథిలేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. "ఈ పెట్టుబడి మా దార్శనికతకు నిదర్శనం. గత ఎనిమిదేళ్లలో సాంకేతికత, నైపుణ్యాన్ని జోడించి ఒక విశిష్టమైన మోడల్ను నిర్మించాం. ఈ భాగస్వామ్యం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్లిష్టమైన క్లయింట్ అవసరాలను తీర్చడంలో మాకు ఎంతో సహాయపడుతుంది" అని పేర్కొన్నారు.
SBC LLP గురించి క్లుప్తంగా..
స్థాపన: 2017
సిబ్బంది: భారత్, యూఏఈ, అమెరికా అంతటా 270 మందికి పైగా ప్రొఫెషనల్స్.
క్లయింట్లు: 350+ (మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థలు).
సేవలు: ఇంటర్నేషనల్ ట్యాక్సేషన్, M&A అడ్వైజరీ, వ్యాల్యూయేషన్స్, టెక్నాలజీ ఔట్సోర్సింగ్.
కాస్టెక్ గ్రూప్ యొక్క జెన్ ఏఐ (Gen AI), మెషిన్ లెర్నింగ్ నైపుణ్యాలను SBC అడ్వైజరీ నైపుణ్యంతో జోడించడం ద్వారా గ్లోబల్ ట్యాక్స్ కన్సల్టింగ్ రంగంలో కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తామని సురేష్ కాటంరెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.