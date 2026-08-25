3 ఏళ్ల SIP రిటర్న్స్లో పసిడి ధమాకా.. ఎస్బీఐ గోల్డ్ ఫండ్ టాప్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మూడేళ్ల ఎస్ఐపీ (SIP) రాబడుల్లో గోల్డ్ ఫండ్లు అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ప్రతినెలా ₹10,000 చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారికి ఎస్బీఐ గోల్డ్ ఫండ్ ఏకంగా ₹6.59 లక్షల నిధిని సమకూర్చింది. ఇక ఏడాది వ్యవధిలో మాత్రం స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు అత్యధిక రాబడులతో జోరు చూపించాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం మెరిసే లాభాలను అందించింది. గడిచిన మూడేళ్ల వ్యవధిలో నిర్వహించిన సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) రాబడుల్లో గోల్డ్ ఫండ్లు ఈక్విటీ ఫండ్లను వెనక్కి నెట్టి మొదటి రెండు స్థానాలను సొంతం చేసుకున్నాయి. వాల్యూ రీసెర్చ్ గణాంకాల ప్రకారం ఎస్బీఐ గోల్డ్ ఫండ్ వార్షికంగా 44.11 శాతం రాబడితో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
రూ. 10,000 ఎస్ఐపీ విలువ రూ. 6.59 లక్షలు
మూడేళ్ల క్రితం ప్రతినెలా రూ. 10,000 చొప్పున ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రారంభించిన ఇన్వెస్టర్ల మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 3.60 లక్షలు అవుతుంది. ఎస్బీఐ గోల్డ్ ఫండ్లో ఆ మొత్తం ప్రస్తుతం రూ. 6.59 లక్షలకు చేరింది. రెండో స్థానంలో నిలిచిన యాక్సిస్ గోల్డ్ ఫండ్లో ఆ నిధి రూ. 6.57 లక్షలుగా మారింది. ఈ ఫండ్ 43.84 శాతం రిటర్న్ను నమోదు చేసింది.
ఈక్విటీ ఫండ్ల కంటే రెట్టింపు రాబడి
ఈ పోటీలో పసిడి ఫండ్లు తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాయి. మూడో స్థానంలో నిలిచిన ఎస్బీఐ హెల్త్కేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ (21.36%) కంటే ఎస్బీఐ గోల్డ్ ఫండ్ ఏకంగా 22.75 శాతం ఎక్కువ రాబడిని అందించింది. టాప్ ఈక్విటీ ఫండ్లలో రూ. 10,000 ఎస్ఐపీ విలువ సగటున రూ. 4.90 లక్షలుగా మాత్రమే నమోదైంది. బంగారం ఆధారిత ఫండ్ల రాబడి ఈక్విటీల కంటే దాదాపు రెట్టింపుగా ఉండటం విశేషం.
టాప్ 10లో ఇతర ఫండ్ల పనితీరు
తొలి రెండు స్థానాలనూ గోల్డ్ ఫండ్లు కైవసం చేసుకోగా, మిగిలిన 8 స్థానాల్లో ఫార్మా, స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు నిలిచాయి.
- ఎస్బీఐ హెల్త్కేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్: 21.36%
- బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్: 21.36%
- హెచ్ఎస్బీసీ మిడ్క్యాప్ ఫండ్: 21.26%
- ఐటిఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్: 21.17%
- యుటిఐ హెల్త్కేర్ ఫండ్: 20.79%
- ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్: 19.94%
- వైట్ఓక్ క్యాపిటల్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్: 19.57%
ఈక్విటీ విభాగంలో రాబడులు ఒకే రంగానికి పరిమితం కాకుండా ఫార్మా, స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ వంటి వివిధ కేటగిరీలలో సమానంగా విస్తరించాయి.
ఏడాది వ్యవధిలో మారిన సమీకరణాలు
మూడేళ్ల వ్యవధిలో గోల్డ్ ఫండ్లు ముందంజలో ఉన్నప్పటికీ, ఏడాది ఎస్ఐపీ రాబడుల్లో స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు అగ్రస్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నాయి. ఏడాది ఎస్ఐపీ ప్రాతిపదికన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అత్యధికంగా 50.13 శాతం రాబడిని అందించగా, ఐటిఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 42.06 శాతంతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
ఇదే సమయంలో యాక్సిస్ గోల్డ్ ఫండ్ 38.45 శాతం, ఎస్బీఐ గోల్డ్ ఫండ్ 37.83 శాతం రాబడిని నమోదు చేశాయి. ఎస్బీఐ హెల్త్కేర్ ఫండ్ 35.46 శాతం, హెచ్ఎస్బీసీ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 33.80 శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి.
పెట్టుబడి సమయ వ్యవధి మారే కొద్దీ ఫండ్ల పనితీరు ఎలా మారుతుందో ఈ డేటా స్పష్టం చేస్తోంది. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, సమయ వ్యవధిని బట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకోవడం ఎంతో అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More