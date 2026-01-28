నెలకు రూ. లక్షకు పైగా శాలరీ.. ఎస్బీఐ పీఓ జీతం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)లో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న ఒక మహిళ తన 'ఇన్-హ్యాండ్' శాలరీని సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. రెండున్నరేళ్ల అనుభవం తర్వాత ఆమె అందుకుంటున్న లక్ష రూపాయల పైచిలుకు జీతం చూసి అటు నిరుద్యోగులు, ఇటు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం.. అందులోనూ బ్యాంకు ఆఫీసర్ కొలువు అంటే సమాజంలో ఉండే గౌరవమే వేరు. అయితే, ఆ గౌరవంతో పాటు జీతభత్యాలు కూడా భారీగానే ఉంటాయని నిరూపిస్తోంది తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)లో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ (PO)గా పనిచేస్తున్న శ్వేతా ఉప్పల్ తన శాలరీ స్లిప్ వివరాలను పంచుకోవడంతో నెటిజన్లు అవాక్కవుతున్నారు.
రెండున్నరేళ్లలోనే లక్ష దాటిన వేతనం
శ్వేతా ఉప్పల్ 2022లో ఐబీపీఎస్ పీఓ (IBPS PO) పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఎస్బీఐలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'బ్యాంకర్స్ ట్రిక్' (@bankerstrick) అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ద్వారా తన కెరీర్ విశేషాలను పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఆమె పోస్ట్ చేసిన వీడియో ప్రకారం.. రెండున్నరేళ్ల సర్వీసు తర్వాత ఆమె అందుకుంటున్న జీతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- చేతికి వచ్చే జీతం (In-hand Salary): ₹95,000
- లీజ్ రెంటల్ (Lease Rental): ₹18,500
- ఇతర అలవెన్సులు: ₹11,000
- మొత్తం జీతం: నెలకు ₹1.24 లక్షలకు పైమాటే!
శాలరీ పెరగడానికి కారణమేంటి?
సాధారణంగా ఎస్బీఐ పీఓ బేసిక్ పే ₹56,000 ప్రాంతంలో ఉంటుందని శ్వేత వివరించారు. అయితే, ఆమె జీతం లక్ష దాటడానికి గల కారణాలను కూడా స్పష్టం చేశారు. "రెండున్నరేళ్ల సర్వీసులో నాకు 5 ఇంక్రిమెంట్లు లభించాయి. ఇందులో రెండు వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లు కాగా, మిగిలిన మూడు జేఏఐఐబీ (JAIIB), సీఏఐఐబీ (CAIIB) వంటి ప్రొఫెషనల్ పరీక్షలు పాస్ కావడం ద్వారా వచ్చిన అదనపు ఇంక్రిమెంట్లు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఈ సర్టిఫికేషన్లు పూర్తి చేస్తే జీతంలో అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
నెటిజన్ల రియాక్షన్: మోటివేషన్ వర్సెస్ ఆశ్చర్యం
శ్వేత షేర్ చేసిన ఈ వీడియోకు కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 10 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. కొందరు నెటిజన్లు "మీ వీడియో చూశాక బ్యాంకు ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదల పెరిగింది" అని కామెంట్ చేయగా, మరికొందరు మాత్రం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "నా స్నేహితుడు కూడా ఎస్బీఐలో పీఓగా చేస్తున్నాడు, కానీ జీతం ఇంత రాదని ఎప్పుడూ బాధపడుతుంటాడు. మీకు ఇంత ఎలా వస్తోంది?" అని ఒక యూజర్ ప్రశ్నించగా.. ఇంక్రిమెంట్లు, అలవెన్సులే ఆ వ్యత్యాసానికి కారణమని శ్వేత బదులిచ్చారు.
అసలు బ్యాంకు పీఓ (PO) ఏం చేస్తారు?
బ్యాంకులో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ అనేది మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో ఉండే ఎంట్రీ లెవల్ పోస్ట్. వీరు బ్యాంకులో అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి అన్ని విభాగాల్లో శిక్షణ పొందుతారు.
- కస్టమర్ సర్వీస్, నగదు లావాదేవీల పర్యవేక్షణ.
- లోన్ల మంజూరు, అకౌంట్ల నిర్వహణ.
- బ్యాంకు పథకాలను ప్రచారం చేయడం, సిబ్బందిని సమన్వయం చేయడం.
- విదేశీ మారక ద్రవ్యం (Forex), ట్రెజరీ వంటి కీలక విభాగాల్లోనూ బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది.
ఎస్బీఐ వెబ్సైట్ ప్రకారం.. డైనమిక్ యువ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఇదొక అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశం. సవాళ్లతో కూడిన బాధ్యతలతో పాటు ఆర్థిక రంగంలో అత్యున్నత శిఖరాలను చేరుకోవడానికి ఈ ఉద్యోగం మంచి పునాది వేస్తుంది.