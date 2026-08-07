SBI క్యూ1 ఫలితాలు అదరహో: రూ.21,121 కోట్ల నికర లాభం
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో దుమ్మురేపింది. నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 10.23 శాతం పెరిగి రూ. 21,121.22 కోట్లకు చేరినట్లు బ్యాంక్ ప్రకటించింది.
భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (SBI) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసికంలో (క్యూ1) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. జూన్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ స్టాండలోన్ నికర లాభం వార్షిక ప్రాతిపదికన (YoY) 10.23 శాతం వృద్ధితో రూ. 21,121.22 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో సాధించిన రూ. 19,160.44 కోట్ల లాభంతో పోలిస్తే ఇది భారీ పెరుగుదల. ఈ మేరకు జూన్ త్రైమాసిక ఆర్థిక గణాంకాలను బ్యాంక్ యాజమాన్యం శుక్రవారం (ఆగస్టు 7న) విడుదల చేసింది.
ఆదాయంలో బలమైన వృద్ధి
రిటైల్, కార్పొరేట్ రుణాల విభాగాల్లో వృద్ధి నమోదవ్వడంతో ఎస్బీఐ వడ్డీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది. సమీక్షా త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ రూ. 46,992 కోట్ల వడ్డీ ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో వచ్చిన రూ. 40,907 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 14.88 శాతం పెరిగింది. బ్యాంక్ సాధించిన నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) దేశీయంగా 3 శాతంగా నమోదవ్వగా, మొత్తం బ్యాంక్ వ్యాప్తంగా చూస్తే క్రితం త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 5 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 2.86 శాతానికి చేరింది.
తగ్గిన మొండి బాకీలు
జూన్ త్రైమాసికంలో ఎస్బీఐ ఆస్తి నాణ్యత (Asset Quality) మరింత మెరుగైంది. బ్యాంక్ గ్రాస్ ఎన్పీఏ (GNPA) నిష్పత్తి క్రితం త్రైమాసికంలో ఉన్న 1.49 శాతం నుంచి 1.47 శాతానికి తగ్గింది. నెట్ ఎన్పీఏ (NNPA) కూడా మార్చి త్రైమాసికంలోని 0.39 శాతం నుంచి 0.38 శాతానికి స్వల్పంగా మెరుగైంది.
కేటాయింపుల (Provisions) విషయానికి వస్తే, ఈ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ రూ. 5,047 కోట్లను కేటాయించింది. క్రితం త్రైమాసికంలో ఇది రూ. 2,872 కోట్లుగా, గతేడాది క్యూ1లో రూ. 4,759 కోట్లుగా నమోదైంది. కేటాయింపులు పెరిగినప్పటికీ, క్రెడిట్ కాస్ట్ మాత్రం స్థిరంగా 0.27 శాతంగా నమోదైంది. గత ఏడాదితో (0.47%) పోలిస్తే ఇది గణనీయంగా పుంజుకుంది.
రుణాల పురోగతి, కొత్త స్లిప్పేజెస్
బ్యాంకింగ్ వ్యాపార పరంగా ఎస్బీఐ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. మొత్తం రుణాలు (Gross Advances) ఏడాది ప్రాతిపదికన 18.6 శాతం, క్రితం త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 2.3 శాతం పెరిగాయి. కొత్తగా మొండి బాకీలుగా మారిన రుణాలు (Slippages) రూ. 7,359 కోట్లకు పెరిగాయి. మార్చి త్రైమాసికంలో ఇవి రూ. 5,548 కోట్లుగా ఉండేవి. దీనివల్ల స్లిప్పేజ్ నిష్పత్తి 0.47 శాతం నుంచి 0.57 శాతానికి చేరింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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