ఎస్బీఐకి రూ.23,038 కోట్ల రికార్డు లాభం.. అయినా పడిపోయిన షేరు
రెండో త్రైమాసికంలో ఎస్బీఐ రూ.23,038 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. అంచనాలను మించిన ఫలితాలు సాధించినప్పటికీ, మంగళవారం ట్రేడింగ్లో ఎస్బీఐ షేరు ధర 1.70 శాతం క్షీణించి రూ.970 వద్ద ముగిసింది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) అద్భుత ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. 2026 నవంబర్ 3 మంగళవారం ట్రేడింగ్లో ఎస్బీఐ షేర్లు ప్రారంభంలో లాభాల్లో పయనించినప్పటికీ, తుదికి లాభాల స్వీకరణతో (ప్రోఫిట్ బుకింగ్) నీరసించాయి. మార్కెట్ అంచనాలను మించి రాణించినప్పటికీ, నేటి ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి ఎస్బీఐ షేరు 1.70 శాతం క్షీణించి రూ.970 వద్ద స్థిరపడింది.
నికర లాభం 14.28 శాతం వృద్ధి
సెప్టెంబర్ 30, 2026తో ముగిసిన రెండో త్రైమాసికానికి (Q2 FY27) ఎస్బీఐ స్టాండ్అలోన్ నికర లాభం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 14.28 శాతం పెరిగి రూ.23,038 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో (జూలై-సెప్టెంబర్) బ్యాంక్ రూ.20,160 కోట్ల నికర లాభాన్ని మాత్రమే పొందింది. రుణాల జారీలో బలమైన వృద్ధి, నిధుల నిర్వహణ అనుబంధ సంస్థలో వాటాల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన ఒకేసారి ఆర్జించిన లబ్ధి ఈ స్థాయి లాభాలకు దోహదపడ్డాయి.
మరోవైపు, బ్యాంక్ వడ్డీ ఆదాయం, డిపాజిట్లపై చెల్లించే వడ్డీకి మధ్య వ్యత్యాసమైన 'నికర వడ్డీ ఆదాయం' (NII) ఏడాది ప్రాతిపదికన 14.69 శాతం పెరిగి రూ.49,143 కోట్లకు చేరింది. దేశీయ నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) మునుపటి త్రైమాసికం కంటే 11 బేసిస్ పాయింట్లు మెరుగుపడి 3.11 శాతానికి చేరింది.
ఎస్బీఐ రుణ మూలధనం వేగవంతం
మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఎస్బీఐ మొత్తం రుణ పుస్తకం (Loan Book) 3.2 శాతం విస్తరించి రూ.52.08 లక్షల కోట్లకు చేరింది. రిటైల్, వ్యవసాయం, ఎస్ఎమ్ఈ (RAM) రంగాలు 17.34 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఇందులో ప్రధానంగా:
- వ్యవసాయ రుణాలు: 22.64 శాతం వృద్ధి
- ఎస్ఎమ్ఈ రుణాలు: 21.97 శాతం వృద్ధి
- రిటైల్ పర్సనల్ రుణాలు: 14.54 శాతం వృద్ధి
- కార్పొరేట్ రుణాలు: 16.12 శాతం వృద్ధి
పండుగల సీజన్ కావడంతో వినియోగదారుల రుణాలు పెరిగాయి, అలాగే కంపెనీలు కూడా తమ మూలధన అవసరాల కోసం బ్యాంక్ రుణాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) తీసుకొచ్చిన ప్రత్యేక పథకం ద్వారా బ్యాంకులు ఎన్ఆర్ఐల విదేశీ కరెన్సీ డిపాజిట్ల నుంచి దాదాపు $133 బిలియన్లను సమీకరించాయి. ఇది డిపాజిట్, రుణ వృద్ధికి తోడ్పడినప్పటికీ, డిపాజిట్ల సేకరణ ఖర్చు పెరగడం వల్ల బ్యాంకుల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి నెలకొంది. ఇక ఎస్బీఐ మొత్తం డిపాజిట్లు ఏడాది ప్రాతిపదికన 12.27 శాతం పెరగగా, కాసా (CASA) డిపాజిట్లు 8.13 శాతం వృద్ధి చెందాయి. సెప్టెంబర్ 30 నాటికి కాసా నిష్పత్తి 38.32 శాతంగా ఉండగా, రిటైల్ టర్మ్ డిపాజిట్లు 16.74 శాతం పెరిగాయి.
మెరుగైన అస్సెట్ క్వాలిటీ.. తగ్గిన ఎన్పీఏలు
రెండో త్రైమాసికంలో ఎస్బీఐ ఆపరేటింగ్ లాభం 7.28 శాతం పెరిగి రూ.34,226 కోట్లకు చేరింది. బ్యాంక్ అస్సెట్ క్వాలిటీ గణనీయంగా మెరుగుపడింది.
- స్థూల ఎన్పీఏ (Gross NPA): 34 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 1.39 శాతానికి చేరింది.
- నికర ఎన్పీఏ (Net NPA): 6 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 0.36 శాతానికి పడిపోయింది.
- ప్రొవిజన్ కవరేజ్ నిష్పత్తి (PCR): 74.43 శాతంగా నమోదైంది (వసూలు చేయాల్సిన ఖాతాలను కలిపితే ఇది 91.83 శాతానికి చేరింది).
- స్లిప్పేజ్ రేషియో: 0.41 శాతానికి మెరుగుపడగా, క్రెడిట్ కాస్ట్ 0.22 శాతానికి తగ్గింది.
ఎస్బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ వాటా విక్రయం
ఎస్బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్లో తమకున్న వాటాలను విక్రయించడం ద్వారా బ్యాంక్ రూ.7,290 కోట్ల ప్రత్యేక లాభాన్ని (Exceptional Gain) పొందింది. ఎస్బీఐ, ఫ్రాన్స్కు చెందిన అముండి ఎస్ఏ కలిసి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలో 203.71 మిలియన్ షేర్లను విక్రయించాయి.
అలాగే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) ఐపీఓ సమయంలో బ్యాంక్ తన వద్ద ఉన్న 0.65 శాతం వాటాను విక్రయించింది. అయితే ఈ విక్రయం ద్వారా వచ్చిన లాభాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఖాతాలోకి తీసుకెళ్లకుండా నేరుగా క్యాపిటల్ రిజర్వ్లకు జమ చేసినట్లు ఎస్బీఐ వివరించింది.
గమనిక: ఈ కథనంలో ఇచ్చిన సమాచారం కేవలం మార్కెట్ ఫలితాల విశ్లేషణ మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాల్సిందిగా సూచిస్తున్నాం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More