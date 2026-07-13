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    గోవధ నిషేధాజ్ఞలపై మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వానికి ఊరట

    తమిళనాడులో గోవులు, దూడల వధను పూర్తిగా నిషేధిస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలిక స్టే విధించింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (TVK) ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    Published on: Jul 13, 2026, 15:09:33 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆవులు, దూడల వధను పూర్తిగా నిషేధిస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం స్టే విధించింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) ప్రభుత్వం హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.

    గోవధ నిషేధాజ్ఞలపై మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వానికి ఊరట
    గోవధ నిషేధాజ్ఞలపై మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వానికి ఊరట

    జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ అప్పీల్‌పై విచారణ జరిపి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అలాగే ఈ విషయమై తమిళనాడు ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (SLP)పై ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులోని చివరి పేరాగ్రాఫ్‌లో "సవరణ" అవసరమని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నట్లు ధర్మాసనం పేర్కొంది.

    టీవీకే ప్రభుత్వం వాదన ఏమిటి?

    మద్రాస్ హైకోర్టు మే 27న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసింది. బక్రీద్ పండుగ రోజైనా లేదా మరే ఇతర రోజైనా రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఆవులు, దూడలను వధించకుండా చూడాలని హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీలను ఆదేశించింది.

    దీనిపై ప్రభుత్వం తన పిటిషన్‌లో రెండు కీలక అంశాలను లేవనెత్తింది:

    పరస్పర విరుద్ధ ఆదేశాలు: జంతువుల వధను కేవలం ప్రభుత్వం గుర్తించిన కసాయిఖానాలలోనే (Slaughterhouses) చేపట్టాలని ఒకవైపు చెబుతూనే, మరోవైపు ఆవులు, దూడలను అసలు వధించడమే వీల్లేదని చెప్పడం పరస్పర విరుద్ధంగా ఉందని పేర్కొంది.

    చట్ట నిబంధనలకు విరుద్ధం: 1958 నాటి 'తమిళనాడు జంతు సంరక్షణ చట్టం' (Tamil Nadu Animal Preservation Act, 1958) ప్రకారం.. 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండి, పనికి లేదా సంతానోత్పత్తికి పనికిరాని ఆవులను సంబంధిత అధికారుల నుండి ధృవీకరణ పత్రం పొందిన తర్వాత వధించడానికి అనుమతి ఉంది. హైకోర్టు తీర్పు ఈ చట్టానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉందని ప్రభుత్వం వాదించింది.

    కేసు నేపథ్యం ఏమిటి?

    హిందూ మక్కల్ కట్చి జనరల్ సెక్రటరీ కె. సూర్య ప్రశాంత్ దాఖలు చేసిన పిల్ (PIL) ఆధారంగా మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ తీర్పునిచ్చింది. జంతువుల వధ కేవలం నిర్దేశిత కసాయిఖానాల్లోనే జరిగేలా చూడాలని మాత్రమే పిటిషనర్ కోరారు. అయితే, హైకోర్టు మాత్రం పాలు, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించే ఉద్దేశంతో 1976 నాటి ఒక పాత తీర్పును ఆధారంగా చేసుకుని తమిళనాడు వ్యాప్తంగా గోవధను పూర్తిగా నిషేధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

    ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించడంతో, రాష్ట్రంలో చట్టపరమైన నిబంధనల ప్రకారం నిర్దేశిత వయసు పైబడిన జంతువుల వధకు మళ్లీ తాత్కాలికంగా అనుమతి లభించినట్లయింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/గోవధ నిషేధాజ్ఞలపై మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వానికి ఊరట
    Home/News/గోవధ నిషేధాజ్ఞలపై మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వానికి ఊరట
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