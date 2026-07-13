ఆన్లైన్ పోర్నోగ్రఫీకి అడ్డుకట్ట వేయడం అత్యంత ముఖ్యం: సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇంటర్నెట్లో అశ్లీల వీడియోల లభ్యత కారణంగా మైనర్లు లైంగిక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని, దీనిని అరికట్టేందుకు జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించడం అత్యంత ప్రజా ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఈ మేరకు దాఖలైన పిటిషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనకు బదిలీ చేసింది.
మైనర్లు ఆన్లైన్ పోర్నోగ్రఫీని (అశ్లీల వీడియోలు) చూడకుండా నిరోధించడానికి ఒక జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళికను (National Action Plan) రూపొందించడం అత్యంత ప్రజా ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశమని సుప్రీంకోర్టు సోమవారం అభివర్ణించింది. ఈ విషయమై దాఖలైన పిటిషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వినతిపత్రంగా భావించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
ఇంటర్నెట్లో అశ్లీల వీడియోలు, కంటెంట్ సులభంగా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల మైనర్లలో నేరప్రవృత్తి పెరుగుతోందని, ఈ సమస్యపై అత్యవసరంగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
"పిటిషనర్ లేవనెత్తిన అంశం అత్యంత ప్రజా ప్రాముఖ్యత కలిగినది (Paramount public importance). అయితే, ఈ సమస్య కోర్టులు పరిష్కరించే చట్టపరమైన ప్రశ్న కాదు. సాంకేతిక పురోగతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం దీనిపై ఒక నిర్దిష్టమైన విధానాన్ని (Policy) రూపొందించాల్సి ఉంటుంది" అని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది.
న్యాయవాది బి.ఎల్. జైన్ దాఖలు చేసిన ఈ పిటిషన్పై అడ్వకేట్ వరుణ్ ఠాకూర్ వాదనలు వినిపించారు. అశ్లీల కంటెంట్ మైనర్ల మనస్సులపై తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తోందని, ఇది వారి ఆలోచనా విధానాన్ని దెబ్బతీస్తూ లైంగిక నేరాల వైపు ప్రేరేపిస్తోందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఐటీ చట్టంలో లోపాలు
ఐటీ చట్టం (Information Technology Act, 2000) ప్రకారం అశ్లీల వీడియోలను ప్రసారం చేయడం లేదా పంపిణీ చేయడం నేరమని, కానీ అలాంటి కంటెంట్ను చూడటాన్ని (Watching) శిక్షించే నిబంధనలు లేవని న్యాయవాది ఠాకూర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ చట్టపరమైన లోపం వల్లే అధికారులు ఆన్లైన్ కంటెంట్ను పూర్తిగా నియంత్రించలేకపోతున్నారని ఆయన వాదించారు.
దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, "మీరు చంద్రుడిని భూమిపైకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నారు, అది మా వల్ల కాదు" అని వ్యాఖ్యానించింది. ఇటువంటి సాంకేతిక, నిఘా అంశాలు ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వస్తాయని చెబుతూ, పిటిషన్ను సంబంధిత విభాగానికి బదిలీ చేసింది. మైనర్లు పోర్నోగ్రఫీ చూడకుండా అడ్డుకునేందుకు జాతీయ విధానాన్ని రూపొందించే అంశంపై అధికారులు తగిన శ్రద్ధ చూపుతారని కోర్టు ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
కోవిడ్ సమయం నుంచే పెరిగిన ప్రభావం
కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో పాఠశాలలు ఆన్లైన్ మోడ్లోకి మారడంతో పిల్లల చేతికి స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ గ్యాడ్జెట్లు వచ్చాయని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. అయితే వారు అశ్లీల సైట్ల వైపు వెళ్లకుండా నిరోధించే బలమైన సాంకేతిక యంత్రాంగం ఏదీ అందుబాటులో లేదని వాపోయారు. ప్రతిటా ఇంటర్నెట్లో చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీతో సహా దాదాపు 2 కోట్ల అశ్లీల వీడియోలు అప్లోడ్ అవుతున్నాయని, వీటిని బ్లాక్ చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉన్నా, ప్రస్తుత చర్యలు అంతగా ప్రభావం చూపడం లేదని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More