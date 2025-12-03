నాలుగో రోజూ సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పతనం.. ఒక్కరోజే ₹2.75 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం (డిసెంబర్ 3) వరుసగా నాలుగో రోజు నష్టపోయాయి. ఒక దశలో రికార్డు స్థాయికి చేరిన సూచీలు ఈ పతనంతో వెనక్కి తగ్గాయి. సెన్సెక్స్ 31 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 46 పాయింట్లు కోల్పోయాయి. ఫలితంగా, BSE లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక్కరోజే ₹2.76 లక్షల కోట్లు ఆవిరైంది.
బుధవారం, డిసెంబర్ 3న భారత బెంచ్మార్క్ సూచీలు మరోసారి వెనకడుగు వేశాయి. ఈ వారం ప్రారంభంలో తాము నమోదు చేసిన ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయిల నుంచి ఇవి మరింతగా దిగివచ్చాయి. వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మార్కెట్ పతనం కొనసాగింది.
మధ్యాహ్నం వరకు నష్టాల్లోనే ఉన్న సూచీలు, ట్రేడింగ్ ముగింపు సమయంలో కొనుగోళ్ల మద్దతును అందుకున్నాయి. అయినప్పటికీ, అవి నష్టాల నుంచి బయటపడలేకపోయాయి.
ముగింపు సమయానికి, సెన్సెక్స్ 31 పాయింట్లు (0.04 శాతం) పతనమై 85,107 వద్ద స్థిరపడింది. అదే సమయంలో, నిఫ్టీ 50 46 పాయింట్లు (0.18 శాతం) తగ్గి 25,986 వద్దకు చేరింది.
మరోవైపు, విస్తృత మార్కెట్లలో అమ్మకాలు మరింత తీవ్రంగా కనిపించాయి. బీఎస్ఈ మిడ్క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.95 శాతం, బీఎస్ఈ స్మాల్క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.43 శాతం చొప్పున పడిపోయాయి.
ఈ పరిణామాల కారణంగా, బీఎస్ఈలో లిస్టెడ్ అయిన అన్ని కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (మార్కెట్ విలువ) ₹2.76 లక్షల కోట్లు తగ్గి, ₹469.69 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
స్టాక్ మార్కెట్కు సంబంధించిన 10 కీలక ముఖ్యాంశాలు
1. సూచీలు ఎందుకు పడిపోయాయి?
"విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) పెట్టుబడులు వెనక్కి తీసుకోవడం, కొనసాగుతున్న వాణిజ్య అనిశ్చితుల కారణంగా రూపాయి రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. దీంతో భారత ఈక్విటీలు స్థిరీకరణను కొనసాగించాయి," అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ తెలిపారు.
ఫెడ్, ఈసీబీ ద్రవ్య విధానాన్ని అంచనా వేయడం, కరెన్సీ అస్థిరత కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు కూడా మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. జపాన్ బ్యాంక్ (BOJ) కఠిన ద్రవ్య విధానంపై అంచనాలు, ప్రభుత్వ వ్యయం పెరగడంతో జపాన్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగాయి. దీనితో మదుపరులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
వినోద్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, "శక్తివంతమైన క్యూ2 జీడీపీ గణాంకాల తర్వాత వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం తగ్గడంతో, ఈ వారం ఆర్బీఐ విధాన నిర్ణయం కీలకం కానుంది, ముఖ్యంగా బ్యాంకులపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు.
2. నిఫ్టీ-50లో అత్యంత నష్టపోయిన షేర్లు
నిఫ్టీ 50లోని 37 స్టాక్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. మ్యాక్స్ హెల్త్ 2.9 శాతం క్షీణించి, ఇండెక్స్లో అత్యంత దారుణంగా నష్టపోయిన స్టాక్గా నిలిచింది. బీఈఎల్, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్, టాటా కన్స్యూమర్ సైతం రెండేసి శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. అలాగే, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, ఎం అండ్ ఎం సుమారు 1.8 శాతం చొప్పున నష్టపోయాయి.
3. నిఫ్టీలో లాభపడిన ప్రముఖ షేర్లు
ఐటీ, బ్యాంక్ స్టాక్లు ఇండెక్స్లో లాభాలను ఆర్జించిన వాటిలో ముందున్నాయి. విప్రో 1.61 శాతం లాభంతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దాని తర్వాత హిందాల్కో (1.46 శాతం), టీసీఎస్ (1.41 శాతం), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (1.38 శాతం), హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (1.04 శాతం) లాభపడ్డాయి.
4. రంగాల వారీగా పనితీరు
12 ప్రధాన రంగాల సూచీలలో ఆరు లాభాల్లో ముగిశాయి. రూపాయి పతనం నేపథ్యంలో, ఐటీ ఇండెక్స్ 0.76 శాతం పెరిగి ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. మరోవైపు, నిఫ్టీ ఆటో ఇండెక్స్ 1.20 శాతం క్షీణించి, అత్యంత నష్టపోయిన రంగంగా నిలిచింది.
5. అత్యధికంగా ట్రేడైన స్టాక్స్
వోడాఫోన్ ఐడియా ఎన్ఎస్ఈలో అత్యంత చురుకైన స్టాక్గా కొనసాగింది. ఈ టెలికాం కంపెనీకి చెందిన 117.61 కోట్ల షేర్లు చేతులు మారాయి. ఈజీ ట్రిప్ ప్లానర్స్, ఎస్పీఏఆర్సీ, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, యెస్ బ్యాంక్ వంటి కంపెనీలకు చెందిన 10-12 కోట్ల షేర్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి.
6. పది శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగిన మూడు స్టాక్స్
ఎన్ఎస్ఈలో మూడు స్టాక్లు 10 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. హికాల్ 13.6 శాతం దూసుకెళ్లి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆన్ మొబైల్ 10.64 శాతం, మిడ్వెస్ట్ లిమిటెడ్ 10 శాతం చొప్పున లాభపడ్డాయి.
7. పది శాతం కంటే ఎక్కువ పతనమైన మూడు స్టాక్స్
ఇండోవిండ్ ఎనర్జీ ఆర్ఈ అత్యధికంగా 18.5 శాతం నష్టపోయింది. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ఈ షేర్లు 11.95 శాతం పడిపోయాయి. అదనంగా, పటేల్ రిటైల్ 10.8 శాతం క్షీణతను నమోదు చేసింది.
8. 52 వారాల కనిష్టానికి 228 స్టాక్స్
నేడు 28 స్టాక్లు 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకగా, ఏకంగా 228 స్టాక్లు 52 వారాల కనిష్టానికి పడిపోయాయి. ఆఫీస్, డెల్టా కార్ప్, ధన్ లక్ష్మీ బ్యాంక్, గ్లాటిస్, హెచ్జి ఇన్ఫ్రా, ఐఆర్ఈడీఏ, ఓలా ఎలక్ట్రిక్, ఎన్డీటీవీ, పేజ్ ఇండస్ట్రీస్, క్వెస్ కార్ప్, ఎస్జేవీఎన్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీల షేర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
9. అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియో
ఈరోజు అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియో (పెరిగిన, పడిపోయిన షేర్ల నిష్పత్తి) విక్రేతలకు అనుకూలంగా 1:2 గా ఉంది. ఎన్ఎస్ఈలో 1052 స్టాక్లు లాభపడితే, 2074 స్టాక్లు నష్టాలను చవిచూశాయి.
10. నిఫ్టీ టెక్నికల్ ఔట్లుక్
టెక్నికల్ అంశాల ప్రకారం, నిఫ్టీకి ఇప్పుడు 25,800–25,850 మధ్య తక్షణ మద్దతు ఉంది. అలాగే, 26,100–26,150 స్థాయిలో నిరోధం (Resistance) ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. బలమైన రికవరీ లేకపోతే ఈ స్థాయిలో అమ్మకాల ఒత్తిడి మళ్లీ పెరగవచ్చు, అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ హితేష్ టైలర్ తెలిపారు.
"ఇండియా వీఐఎక్స్ (వాలటిలిటీ ఇండెక్స్) తక్కువగా ఉండటంతో అస్థిరత (Volatility) మందకొడిగా ఉంది. అంటే, మార్కెట్ పడిపోయినప్పటికీ, అది అధిక-అస్థిరత దిద్దుబాటు దశలోకి ప్రవేశించకుండా, ఇంకా స్థిరీకరణ (Consolidation) దశలోనే ఉందని సూచిస్తుంది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు. బుల్లిష్ మొమెంటం తిరిగి రావాలంటే, నిరోధక స్థాయిలను దాటి నిర్ణయాత్మక కదలిక అవసరం అని విశ్లేషకులు తెలిపారు.