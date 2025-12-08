సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలలో రెండు నెలల్లో అత్యంత భారీ పతనం: కారణాలు, కీలక అంశాలు
సోమవారం (డిసెంబర్ 8న) భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ రూ. 7 లక్షల కోట్లకు పైగా మదుపరుల సంపదను కోల్పోయి, గత రెండు నెలల్లోకెల్లా అత్యంత చెత్త ట్రేడింగ్ రోజును నమోదు చేసింది. ప్రధానంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (US Fed) వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై నెలకొన్న అనిశ్చితి, FII నిధుల ఉపసంహరణే ఈ పతనానికి కారణాలు.
సోమవారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ (Stock Market) భారీగా పతనమైంది. 30 షేర్ల బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ (BSE Sensex) 0.71% పడిపోయి 85,102.69 పాయింట్ల వద్ద ముగియగా, విస్తృత నిఫ్టీ 50 (Nifty 50) 0.86% నష్టపోయి 25,960.55 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. డిసెంబర్ 26 తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద ఒక్కరోజు పతనం. ఈ పతనంతో పాటు, మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని సూచించే నిఫ్టీ VIX (Volatility Index) 7% పెరిగి 11కి చేరింది.
ఈ పతనానికి ప్రధానంగా నాలుగు ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి:
1. యూఎస్ ఫెడ్ (US Fed) నిర్ణయంపై ఆందోళన
ప్రధాన కారణం: ఈ వారం చివర్లో జరగబోయే యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (FOMC) వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై మార్కెట్లలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. ఫెడ్ కఠిన వైఖరిని (Hawkish Stance) కొనసాగించే అవకాశం లేదా ఊహించని నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉండటంతో మదుపరులు తమ పెట్టుబడులను తగ్గించుకోవడం జరిగింది.
ప్రభావం: యూఎస్ ఫెడ్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తే, అమెరికన్ డాలర్ మరింత బలపడుతుంది. బలమైన డాలర్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్లపై (భారత్ వంటి) విపరీతమైన ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
2. నిరంతర FII నిధుల ఉపసంహరణ & బలహీనపడిన రూపాయి
FII ఔట్ఫ్లో: విదేశీ సంస్థాగత మదుపరులు (FIIలు) డిసెంబర్లో ఇప్పటివరకు $1 బిలియన్కు పైగా విలువైన భారతీయ స్టాక్లను విక్రయించారు. దీంతో ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు (Year-to-Date) మొత్తం ఔట్ఫ్లో దాదాపు $18 బిలియన్లకు చేరుకుంది.
రూపాయి ప్రభావం: యూఎస్ డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి దాదాపు రూ. 90.38 వద్ద ఆల్టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. కరెన్సీ విలువలో ఈ తీవ్ర పతనం FIIల రాబడిని నేరుగా తగ్గిస్తుంది. దీని వల్ల వారు తమ ఈక్విటీ హోల్డింగ్లను విక్రయించవలసి వస్తుంది. ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడి సెన్సెక్స్ను వేగంగా పతనానికి గురిచేసింది.
3. పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు (Crude Oil) & వాణిజ్య ఒప్పందం అనిశ్చితి
చమురు ధరలు: అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల భారతదేశ దిగుమతి బిల్లు పెరుగుతుంది, ఇది ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిని కూడా పెంచుతుంది.
వాణిజ్య ఒప్పందం: భారత్-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై అనిశ్చితి కొనసాగడం కూడా మదుపరుల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
4. మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్లలో భారీ అమ్మకాలు
తీవ్ర పతనం: ప్రధాన సూచీలతో పోలిస్తే, విస్తృత మార్కెట్లో ఈ అమ్మకాల ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉంది. మిడ్క్యాప్ ఇండెక్స్ 1.8% నష్టపోగా, స్మాల్క్యాప్ ఇండెక్స్ ఏకంగా 2.6% పతనమైంది.
సూచన: ఇది మదుపరులు లాభాల స్వీకరణ (Profit-Booking) చేసుకుని, ప్రమాద రహిత (Riskier) ఆస్తుల వైపు మళ్లుతున్నారని సూచిస్తుంది. సాధారణంగా, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మదుపరులు చిన్న స్టాక్లను ముందుగా వదిలించుకుంటారు.
రంగాల వారీగా నష్టాలు & కీలక స్టాక్స్
- సోమవారం మొత్తం 16 ప్రధాన రంగాలు నష్టాల్లో ముగిశాయి.
- పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకులు, రియల్ ఎస్టేట్, డిఫెన్స్ రంగాల సూచీలు 2.8% నుంచి 3.7% మధ్య పడిపోయాయి.
- హెవీవెయిట్ ఫైనాన్షియల్స్ 0.7%, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IT) స్టాక్స్ 0.3% చొప్పున పడిపోయాయి.
- ఇండిగో (IndiGo) స్టాక్ నిఫ్టీ 50 స్టాక్స్లో అత్యంత భారీగా నష్టపోయిన వాటిలో నిలిచింది. గత వారం పెద్ద ఎత్తున విమానాలు రద్దు కావడంతో దేశీయ విమానయాన నియంత్రణా సంస్థ ఈ సంస్థకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది.
- ఆర్బీఐ రేట్ల కోత ప్రభావం: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఇటీవల రేట్లను తగ్గించినప్పటికీ, అధిక క్రెడిట్-డిపాజిట్ నిష్పత్తి కారణంగా ఆ ప్రయోజనం వెంటనే మార్కెట్కు అందకపోవచ్చని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.