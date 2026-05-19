    860 శాతం పెరిగిన షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం

    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను వణికిస్తుంటే, అంతగా ఎవరికీ తెలియసని ఒక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సాధనం మాత్రం రికార్డు స్థాయి లాభాలను కురిపిస్తోంది. హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధనం కారణంగా పెరిగిన షిప్పింగ్ ఖర్చులు 'బ్రేక్‌వేవ్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్' (BWET)ను ఆకాశానికి చేర్చాయి.

    Published on: May 19, 2026 1:23 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు అతలాకుతలమవుతున్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన దారి కోసం వెతుకుతుంటారు. అయితే, 2026 ఫిబ్రవరిలో మొదలైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ఊహించని విధంగా ఒక రంగం పాలిట వరంగా మారింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' మూతపడటంతో, ముడిచమురును సముద్రం ద్వారా రవాణా చేసే ఖర్చులు (Freight Rates) చుక్కలనంటాయి. ఈ పెరిగిన ఛార్జీలను క్యాష్ చేసుకునే 'బ్రేక్‌వేవ్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్' (BWET) కేవలం ఈ ఏడాదిలోనే 860 శాతం లాభాలను నమోదు చేసి మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.

    860 శాతం పెరిగిన షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం

    ఏమిటీ BWET? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

    సాధారణంగా ఎనర్జీ ఈటీఎఫ్‌లు ముడిచమురు ధరల ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. కానీ, BWET పంథా వేరు. ఇది చమురు ధరలపై కాకుండా, చమురును రవాణా చేసే ట్యాంకర్ల 'ఫ్రైట్ ఫ్యూచర్స్' (Freight Futures) ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. అంటే, సముద్ర మార్గంలో చమురు రవాణా చేసేందుకు ఎంత ఖర్చవుతుందో ఆ రేట్లను ఇది ట్రాక్ చేస్తుంది.

    2023లో కేవలం 30 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులతో ప్రారంభమైన ఈ చిన్న ఫండ్, నేడు 48 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రపంచ షిప్పింగ్ మార్గాల్లో అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు, బీమా ఖర్చులు పెరగడం, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల కోసం ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సి రావడం వల్ల షిప్పింగ్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయి. సరిగ్గా ఈ పాయింటే BWET ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.

    యుద్ధం తెచ్చిన లాభాల పంట

    యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుండి ఈ ఈటీఎఫ్ ప్రదర్శన అసాధారణంగా ఉంది:

    • ఫిబ్రవరి నుండి ఇప్పటివరకు: 220% పైగా వృద్ధి.
    • గడిచిన 3 నెలల్లో: దాదాపు 300% లాభం.
    • గడిచిన 6 నెలల్లో: 745% పైగా రిటర్న్స్.
    • ఏడాది కాలంలో: ఏకంగా 1,450% మేర పెరిగి ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడిని పదింతలు చేసింది.

    "ప్రపంచ వాణిజ్యంలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ఇంధన రవాణా మార్గాలకు ముప్పు ఏర్పడినప్పుడు షిప్పింగ్ ఛార్జీలు ఊహించని విధంగా పెరుగుతాయి," అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముడిచమురు ధరలు 2026లో ఇప్పటికే 100 శాతం పెరగగా, దానికి మించి రవాణా ఖర్చులు పెరగడం గమనార్హం.

    భారతదేశంపై ప్రభావం.. ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త

    భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం 80 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటం అంటే భారత్‌కు వచ్చే చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడటమే. దీనివల్ల దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడమే కాకుండా, దిగుమతి ఖర్చులు భారమయి రూపాయి విలువ పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    అయితే, అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే భారతీయులు ఎల్ఆర్ఎస్ (LRS) పథకం ద్వారా ఇలాంటి ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. కానీ, ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక అవసరం. ఇవి చాలా రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. యుద్ధం ఆగిపోయి, జలసంధి పునరుద్ధరణ జరిగితే, ఈ షిప్పింగ్ ఛార్జీలు అంతే వేగంగా కిందకు పడిపోతాయి. కాబట్టి, భారీ లాభాలను చూసి కళ్ళు చెదిరి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బ్రేక్‌వేవ్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్ (BWET) అంటే ఏమిటి?

    ఇది ముడిచమురును ఓడల ద్వారా రవాణా చేసే ఖర్చులను (Tanker Freight Rates) ట్రాక్ చేసే ఒక ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ETF). ఇది న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NYSE Arca)లో లిస్ట్ అయి ఉంది.

    2. హార్ముజ్ జలసంధికి, ఈ ఈటీఎఫ్ లాభాలకు సంబంధం ఏంటి?

    హార్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైంది. యుద్ధం వల్ల ఇది మూతపడటంతో, రవాణా కష్టతరమై షిప్పింగ్ ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఆ పెరిగిన ఛార్జీల వల్ల ఈ ఈటీఎఫ్ విలువ పెరిగింది.

    3. ఇందులో భారతీయులు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా?

    అవును, విదేశీ స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టే సదుపాయం ఉన్న బ్రోకరేజ్ యాప్స్ ద్వారా భారతీయులు కూడా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. అయితే, దీనికి విదేశీ మారక ద్రవ్య నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.

    4. ఈ ఈటీఎఫ్ లో పెట్టుబడి సురక్షితమేనా?

    కాదు, ఇది అత్యంత రిస్క్‌తో కూడుకున్నది. యుద్ధ పరిస్థితులు లేదా భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు మారితే, దీని ధరలు భారీగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

