Mahindra Thar : మహీంద్రా థార్ ఓజీ కొనాలా? థార్ రాక్స్ తీసుకోవాలా? ఏది బెస్ట్?
మహీంద్రా నుంచి వచ్చిన థార్ 3-డోర్ (ఓజీ), 5-డోర్ (రాక్స్) మధ్య ఇంజిన్, పవర్, ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ (4డబ్ల్యూడీ) విభాగాల్లో ఎన్నో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. మీ అవసరాలకు సరిపోయే బెస్ట్ ఆఫ్రోడర్ ఏదో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని శాసిస్తున్న మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ ఆఫ్రోడ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తెచ్చిన థార్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మార్కెట్లో ఇటీవలే విడుదలైన ఐకానిక్ 3-డోర్ 'థార్ ఓజీ', కుటుంబ సమేతంగా ప్రయాణించేందుకు అనువుగా ఇప్పటికే ఉన్న 5-డోర్ 'థార్ రాక్స్' రెండూ కస్టమర్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. బయటకు రెండూ ఒకే తరహా డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఇంజిన్ సామర్థ్యం, పవర్ అవుట్పుట్, డ్రైవ్ట్రెయిన్ ఎంపికల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. కాంపాక్ట్ ఆఫ్రోడింగ్ కోరుకునే వారు, లాంగ్ రైడ్స్ కోసం ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ కోరుకునే వారు ఏ మోడల్ ఎంచుకోవాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
థార్ ఓజీ: 3 ఇంజిన్లు, పెట్రోల్ 4డబ్ల్యూడీ ఆప్షన్..
2026 వర్షన్ థార్ ఓజీ మోడల్లో కంపెనీ మూడు ఇంజిన్ ఎంపికలను అందిస్తోంది.
1.5-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 119 హెచ్పీ పవర్, 300 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది బేస్ ఏఎక్స్టీ ట్రిమ్లో కేవలం 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్, రియర్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇక పవర్ఫుల్ 2.2-లీటర్ mHawk డీజిల్ ఇంజిన్ ఇప్పుడు మరిన్ని మెరుగుదలలతో 150 హెచ్పీ పవర్, 330 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది (ఇది మునుపటి కంటే 16 హెచ్పీ పవర్, 30 ఎన్ఎం టార్క్ ఎక్కువ). అలాగే 2.0-లీటర్ mStallion TGDI పెట్రోల్ ఇంజిన్ 159 హెచ్పీ పవర్, 330 ఎన్ఎం టార్క్ను ఇస్తుంది.
ఎల్ఎక్స్టీ, జెడ్ఎక్స్టీ వేరియంట్లలో 2.2ఎల్ డీజిల్, 2.0ఎల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లకు 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలు ఉన్నాయి. వీటిని ఆర్డబ్ల్యూడీతో పాటు పక్కా ఆఫ్రోడింగ్ కోసం పార్ట్-టైమ్ 4డబ్ల్యూడీ (హై అండ్ లో రిడక్షన్ గేర్లతో) ఎంచుకోవచ్చు. ప్యూర్ ఆఫ్రోడింగ్ ప్రేమికులకు పెట్రోల్లోనూ 4డబ్ల్యూడీ లభించడం థార్ ఓజీ ప్రత్యేకత.
థార్ రాక్స్: పవర్ఫుల్ ఇంజిన్.. డీజిల్లోనే 4డబ్ల్యూడీ!
5-డోర్ సౌకర్యంతో వచ్చిన థార్ రాక్స్ ఇంజిన్ ఎంపికలను రెండు విభాగాలకే పరిమితం చేసింది. ఇందులో 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. రెండింటిలోనూ 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్లు లభిస్తాయి.
హై-ఎండ్ మోడళ్లలో థార్ రాక్స్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఏకంగా 174 హెచ్పీ పవర్, 380 ఎన్ఎం టార్క్ ఇవ్వగా, డీజిల్ ఇంజిన్ 172 హెచ్పీ పవర్, 370 ఎన్ఎం టార్క్ అందిస్తుంది. ఈ గణాంకాలు థార్ OG కంటే ఎక్కువ పవర్ అవుట్పుట్ను సూచిస్తాయి. అయితే ప్రారంభ, మిడ్ వేరియంట్లలో (ఎంఎక్స్1, ఎంఎక్స్3, ఎంఎక్స్5, ఏఎక్స్5ఎల్, ఏఎక్స్7ఎల్, స్టార్ ఈడీఎన్) పవర్ లెవెల్స్ థార్ ఓజీ స్థాయిలోనే ఉంటాయి.
ఇందులో గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే.. థార్ రాక్స్లో ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ (4x4) కేవలం డీజిల్ ఇంజిన్కు మాత్రమే పరిమితం చేశారు (ఎంఎక్స్5, ఏఎక్స్5ఎల్, ఏఎక్స్7ఎల్ ట్రిమ్స్లో లభిస్తుంది). పెట్రోల్ మోడల్ కొనాలనుకునే వారు కేవలం ఆర్డబ్ల్యూడీ సరిపెట్టుకోవాల్సిందే.
ఏది కొంటే బెటర్? ధరల వివరాలు..
సంప్రదాయ శైలిలోని 3-డోర్ రూపం, పెట్రోల్ 4డబ్ల్యూడీ ఆప్షన్, పక్కా ఆఫ్రోడింగ్ అనుభూతి కోరుకునే వారికి మహీంద్రా థార్ ఓజీ సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రయాణించేందుకు ఎక్కువ స్థలం, ఆధునిక సౌకర్యాలు కావాలనుకునే వారికి 5-డోర్ల థార్ రాక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. అయితే ఇందులో 4డబ్ల్యూడీ కావాలంటే డీజిల్ మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ధరల విషయానికి వస్తే, థార్ ఓజీ ప్రారంభ ధర రూ. 10.32 లక్షలు కాగా, టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 18.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). మరోవైపు పెద్దదైన థార్ రాక్స్ ప్రారంభ ధర రూ. 12.52 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై టాప్ మోడల్ రూ. 23.52 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More