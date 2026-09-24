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Mahindra Thar OG : మహీంద్రా థార్​ ఓజీలో కనిపించే 5 కొత్త అప్డేట్స్..

మహీంద్రా కంపెనీ తమ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఐకానిక్ 'థార్' ఎస్‌యూవీని 2026 వర్షన్ 'థార్ ఓజీ' పేరుతో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. రూ. 10.32 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయిన ఈ కారులో కొత్త ఛాసిస్, స్టీరింగ్ సహా తీసుకొచ్చిన 5 కీలక మార్పులపై ప్రత్యేక కథనం..

Published on: Sep 24, 2026, 05:40:21 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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ఆఫ్‌రోడ్ ఎస్‌యూవీ ప్రియులను ఏళ్లుగా అలరిస్తున్న 'మహీంద్రా థార్' కొత్త అవతారంలో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. 2020లో విడుదలైన రెండో తరం థార్‌ను మరింత అధునాతనంగా తీర్చిదిద్ది.. ‘మహీంద్రా థార్ ఓజీ’ పేరుతో కంపెనీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ని ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది. రూ. 10.32 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ఆరంభ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ లైఫ్‌స్టైల్ ఎస్‌యూవీలో ప్రయాణ అనుభూతిని, సురక్షితమైన డ్రైవింగ్‌ను అందించడానికి మహీంద్రా ఇంజనీర్లు అనేక సాంకేతిక మార్పులు చేశారు.

మహీంద్రా థార్ ఓజీ..
మహీంద్రా థార్ ఓజీ..

భారతీయ రహదారులతో పాటు క్లిష్టమైన ఆఫ్‌రోడింగ్ మార్గాల్లోనూ సునాయాసంగా దూసుకెళ్లేలా రూపుదిద్దుకున్న ఈ కొత్త థార్‌లో తీసుకొచ్చిన 5 ప్రధాన మార్పుల వివరాలు పరిశీలిద్దాము..

1. కొత్త ఛాసిస్.. మెరుగైన సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ

కొత్త థార్ ఓజీలో చేసిన అతిపెద్ద మార్పు దీని ప్లాట్‌ఫామ్. కంపెనీ ఇందులో సరికొత్త 'ఎమ్_గ్లైడ్ 4జీ' (M_GLYDE 4G) ఛాసిస్‌ను ఉపయోగించింది. ఇది కారు నిర్మాణ దృఢత్వాన్ని పెంచడమే కాకుండా, నేషనల్ హైవేలపై అధిక వేగంతో వెళ్తున్నప్పుడు, ఆఫ్‌రోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాహనంపై మెరుగైన నియంత్రణ ఇస్తుంది.

దీనితో పాటు వెనుక భాగంలో 'పెంటాలింక్' సస్పెన్షన్ సెటప్‌ను జోడించారు. రోడ్డుపై ఉన్న గతుకులను తట్టుకుని ప్రయాణికులకు ప్రశాంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించేందుకు 'డావిన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండెంట్ డాంపింగ్' సాంకేతికతను ఈ సస్పెన్షన్‌లో పొందుపరిచారు.

2. ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్ సాంకేతికత..

పాత మహీంద్రా థార్‌లోని హైడ్రాలిక్ స్టీరింగ్ స్థానంలో కొత్తగా 'ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్' (ఈపీఎస్) వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల నగరాల్లోని రద్దీ రహదారుల్లోనూ, పార్కింగ్ చేసే సమయంలోనూ కారును తిప్పడం చాలా తేలికవుతుంది.

4-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్లలో ఎలక్ట్రానిక్ లాకింగ్ డిఫరెన్షియల్‌ను అందించారు. ఏదైనా చక్రం గ్రిప్ కోల్పోయినప్పుడు కూడా ఇంజిన్ పవర్ సరిగ్గా పంపిణీ అయ్యేలా ఇది తోడ్పడుతుంది. మడ్, సాండ్, స్నో వంటి విభిన్న మార్గాల్లో ప్రయాణించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక టెరైన్ మోడ్లను ఇచ్చారు.

3. ఆకట్టుకునే ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్..

థార్‌కి ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చే బాక్సీ ఆకారాన్ని అలాగే ఉంచుతూనే, వెలుపలి డిజైన్‌లో ఆకర్షణీయమైన మార్పులు చేశారు. ముందు భాగంలో రీడిజైన్ చేసిన గ్రిల్, 'సీ' ఆకారపు డీఆర్‌ఎల్‌లతో కూడిన రౌండ్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లాంప్స్ అమర్చారు. మలుపుల్లో స్పష్టమైన వెలుతురు ఇచ్చేందుకు కార్నరింగ్ ఎల్‌ఈడీ ఫాగ్ లాంప్స్‌ను జోడించారు.

కొత్తగా రూపుదిద్దిన ఫ్రంట్, రియర్ బంపర్లు కారుకు రోడ్డుపై మంచి ప్రెజెన్స్‌ను ఇస్తాయి. వాహనం వెడల్పును స్వల్పంగా పెంచడం వల్ల అధిక వేగంలోనూ స్థిరత్వం లభిస్తుంది. టాప్ వేరియంట్లలో 19-ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్‌ను అమర్చారు.

4. లగ్జరీ ఇంటీరియర్.. ప్రామాణిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు..

ఈ మహీంద్రా థార్​ ఓజీ ఎస్‌యూవీ క్యాబిన్ లోపల ప్రీమియం ఫీచర్లతో లగ్జరీ అనుభూతిని కలిగించేలా మార్పులు చేశారు. లెథరెట్ సీట్లు, లెదర్ రాప్ చేసిన స్టీరింగ్ వీల్, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం కప్‌హోల్డర్లతో కూడిన సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్‌ను ఇచ్చారు. పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, కలర్ ఎంఐడీ, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, వైర్‌లెస్ ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

సురక్షిత ప్రయాణం కోసం అన్ని వేరియంట్లలోనూ 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్‌లను ప్రామాణికంగా అందించడం విశేషం. టాప్ వేరియంట్లలో టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా (జెడ్​ఎక్స్​టీ వేరియంట్‌లో) వంటి సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.

5. కొత్త వేరియంట్లు.. ధర వివరాలు

మహీంద్రా థార్ ఓజీ బేస్ వేరియంట్ 'ఏఎక్స్​టీ' ప్రారంభ ధర రూ. 10.32 లక్షలుగా కంపెనీ నిర్ణయించింది. మిడ్ వేరియంట్ 'ఎల్​ఎక్స్​టీ' ధర రూ. 12.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ 'జెడ్​ఎక్స్​టీ' ప్రారంభ ధర రూ. 13.99 లక్షలుగా ఉండగా, ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్ ఎంపికను బట్టి గరిష్ఠంగా రూ. 18.99 లక్షల వరకు ఉంటుంది. (ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు).

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Mahindra Thar OG : మహీంద్రా థార్​ ఓజీలో కనిపించే 5 కొత్త అప్డేట్స్..
Home/News/Mahindra Thar OG : మహీంద్రా థార్​ ఓజీలో కనిపించే 5 కొత్త అప్డేట్స్..
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