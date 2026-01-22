వెండి ఈటీఎఫ్ (Silver ETF)లలో ప్రకంపనలు: ఒక్కరోజే 24% పతనం.. అసలు ఏం జరుగుతోంది
ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో వెండి ఫ్యూచర్స్ కేవలం 4% తగ్గితే, వెండి ఈటీఎఫ్లు మాత్రం ఏకంగా 20 నుంచి 24 శాతం వరకు కుప్పకూలాయి. టాటా, ఎడెల్విస్, నిప్పాన్ వంటి ప్రముఖ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో ఈ భారీ వ్యత్యాసానికి కారణమేంటి? బడ్జెట్ అంచనాలు, స్పెక్యులేషన్ ఈ పతనంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
గురువారం (జనవరి 22) నాటి ట్రేడింగ్లో వెండి ఇన్వెస్టర్లకు షాక్ తగిలింది. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ల విషయంలో వెనక్కి తగ్గడంతో 'సేఫ్ హెవెన్'గా భావించే వెండిపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఫలితంగా ఎంసీఎక్స్లో వెండి కిలోకు రూ. 4,000 (4%) తగ్గి రూ. 3,05,753 వద్దకు చేరింది. అయితే, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ కంటే ఈటీఎఫ్ (ETF) మార్కెట్లో పతనం అత్యంత తీవ్రంగా ఉండటం గమనార్హం.
ప్రధాన సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల పరిస్థితి:
టాటా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్: దాదాపు 24% పతనమై రూ. 25.56 వద్దకు చేరింది.
ఎడెల్విస్ & మిరే అసెట్: ఇవి 22% చొప్పున పడిపోయాయి.
360 వన్ (360 ONE): 21% నష్టపోయింది.
నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్: 20% మేర క్షీణించింది.
ఈ భారీ వ్యత్యాసానికి (Divergence) కారణాలేంటి?
వెండి ఫ్యూచర్స్ 4 శాతమే తగ్గితే, ఈటీఎఫ్లు 20 శాతం పైగా తగ్గడానికి గల కారణాలను విశ్లేషకులు ఇలా వివరిస్తున్నారు:
1. బడ్జెట్ ముందు పెరిగిన 'స్పెక్యులేషన్' (Speculative Premium):
యూనియన్ బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని (Import Duty) పెంచుతుందనే ఊహాగానాలు గత కొన్ని రోజులుగా మార్కెట్లో బలంగా వినిపించాయి. ఈ అంచనాలతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లు చేయడంతో భారత మార్కెట్లో వెండి ధర అంతర్జాతీయ ధర (COMEX) కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. INVasset PMS ప్రతినిధి హర్షల్ దసాని ప్రకారం.. భారత మార్కెట్లో వెండి ఔన్స్కు 107 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, అంతర్జాతీయంగా 94 డాలర్ల వద్దే ఉంది. అంటే మన మార్కెట్ 13 డాలర్ల అదనపు ప్రీమియంతో ట్రేడయ్యింది. ఇప్పుడు ఆ అంచనాలు ఫలించకపోవడంతో, ఆ అదనపు ప్రీమియం ఒక్కసారిగా ఆవిరైపోయింది.
2. NAV, మార్కెట్ ధర మధ్య తేడా:
ఈటీఎఫ్లు వాటి నికర ఆస్తి విలువ (NAV) కంటే ఎక్కువ ప్రీమియం వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు మారినప్పుడు, ఈటీఎఫ్లు వాటి రియల్ టైమ్ డిమాండ్, ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాల ఒత్తిడి వల్ల వేగంగా స్పందిస్తాయి. ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు భయంతో (Panic Selling) ఒకేసారి అమ్మకాలకు దిగడంతో ఈటీఎఫ్ యూనిట్లు భారీగా పడిపోయాయి.
3. సమయ వ్యత్యాసం (Lag):
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ విశ్లేషకుడు మానవ్ మోడీ ప్రకారం.. మ్యూచువల్ ఫండ్ల ఎన్ఏవీ (NAV) లెక్కలు, ఎంసీఎక్స్ ధరల కదలికల మధ్య సమయ వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఈటీఎఫ్లు మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకే క్లోజ్ అవుతాయి, కానీ ఎంసీఎక్స్ రాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ గ్యాప్ వల్ల కూడా ధరలలో భారీ తేడా కనిపిస్తుంది.
ఇప్పుడు వెండి ఈటీఎఫ్లను కొనవచ్చా?
నిపుణులు ఈ విషయంలో మిశ్రమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు:
- జాగ్రత్త అవసరం: ఏడాది కాలంలో వెండి 200% పెరిగిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయాలని మానవ్ మోడీ సూచించారు. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో (Lump-sum) కాకుండా, ఎస్ఐపీ (SIP) పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
- దీర్ఘకాలికంగా సానుకూలం: అంతర్జాతీయంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని, వెండిని సేకరిస్తుండటం, ద్రవ్యోల్బణం నుంచి రక్షణ వంటి కారణాల వల్ల వెండికి దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ అలాగే ఉంటుందని విటి మార్కెట్ విశ్లేషకుడు జస్టిన్ ఖూ తెలిపారు. క్రమశిక్షణ గల ఇన్వెస్టర్లు ఈ పతనాన్ని కొనుగోలు అవకాశంగా (Strategic accumulation) చూడవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
- ముగింపు: బడ్జెట్ అనిశ్చితి తొలగిపోయే వరకు వెండి మార్కెట్లో ఈ ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు స్వల్పకాలిక స్పెక్యులేషన్ కంటే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ఉండటం శ్రేయస్కరం.
(గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించండి.)