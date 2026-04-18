    Best electric scooter : ఒకటి 400 కి.మీ రేంజ్​​- మరొకటి తక్కువ ధరకే- ఏ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ కొనాలి?

    Electric scooter : ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో పర్ఫార్మెన్స్ రేసు మొదలైంది. భారీ రేంజ్‌తో సింపుల్ అల్ట్రా సవాల్ విసురుతుంటే, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఏథర్ 450 అపెక్స్ పోటీని రసవత్తరంగా మార్చింది. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఏది కొనొచ్చు? దేని ధర ఎంత? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 18, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Simple Ultra Vs Ather 450 Apex : భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్ ఇప్పుడు కేవలం 'సిటీ డ్రైవింగ్'కు మాత్రమే పరిమితం కావడం లేదు. వేగం, రేంజ్, స్టైల్ కోరుకునే వారి కోసం కంపెనీలు ప్రత్యేకమైన మోడళ్లను రంగంలోకి దించుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల లాంచ్ అయిన ‘సింపుల్ అల్ట్రా’, ఇప్పటికే క్రేజ్ సంపాదించుకున్న 'ఏథర్ 450 అపెక్స్' మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    సింపుల్​ అల్ట్రా వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 అపెక్స్..
    సింపుల్​ అల్ట్రా వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 అపెక్స్​- ధరల వ్యత్యాసం..

    ధర విషయంలో సింపుల్ అల్ట్రా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ కాస్త ఖరీదైనదిగా కనిపిస్తోంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 2.34 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీని భారీ బ్యాటరీ, రేంజ్ కారణంగా ఈ స్థాయిలో ధరను నిర్ణయించారు.

    మరోవైపు, ఏథర్ 450 అపెక్స్ ధర రూ. 1.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రీమియం విభాగంలో ఉన్నప్పటికీ, సింపుల్ అల్ట్రాతో పోలిస్తే ఇది కొంత అందుబాటులో ఉంది. ఈ రెండు స్కూటర్లు కూడా పూర్తి ఫీచర్లతో కూడిన సింగిల్ వేరియంట్లలోనే లభిస్తున్నాయి.

    సింపుల్​ అల్ట్రా వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 అపెక్స్​- బ్యాటరీ, రేంజ్..

    రేంజ్ విషయంలో సింపుల్ అల్ట్రా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. ఇందులో 6.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అమర్చారు, ఇది ఏకంగా 400 కిలోమీటర్ల (ఐడీసీ) రేంజ్‌ను ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంటోంది. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వరం.

    ఏథర్ 450 అపెక్స్‌లో 3.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. దీనివల్ల ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 157 కిలోమీటర్ల (ఐడీసీ) రేంజ్ మాత్రమే లభిస్తుంది. సిటీ అవసరాలకు ఇది సరిపోయినప్పటికీ, లాంగ్ రైడ్స్ విషయంలో సింపుల్ అల్ట్రా ముందుంటుంది.

    సింపుల్​ అల్ట్రా వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 అపెక్స్​- పర్ఫార్మెన్స్, స్పీడ్..

    వేగం విషయానికి వస్తే రెండూ ఒకదానికొకటి తలపడేలా ఉన్నాయి. సింపుల్ అల్ట్రా కేవలం 2.77 సెకన్లలోనే 0-40 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కి.మీ. ఏథర్ కూడా తన ‘వార్ప్ ప్లస్’ మోడ్ ద్వారా మెరుపు వేగాన్ని అందిస్తుంది.

    సింపుల్​ అల్ట్రా వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 అపెక్స్​- ఫీచర్ల హోరు..

    ఫీచర్ల పరంగా ఏథర్ 450 అపెక్స్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ కొంచెం ముందు వరుసలో ఉంది.

    ఏథర్ 450 అపెక్స్: ఇందులో గూగుల్ మ్యాప్స్ సపోర్ట్ ఉన్న టీఎఫ్‌టీ డిస్​ప్లే, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఆరు రకాల రైడ్ మోడ్స్ (స్మార్ట్​ ఈకో, ఈకో, రైడ్, స్పోర్ట్, వార్ప్, వార్ప్​ ప్లస్) ఉన్నాయి. ఆల్-ఎల్ఈడీ లైటింగ్ దీని సొంతం.

    సింపుల్ అల్ట్రా: ఇది పర్ఫార్మెన్స్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఫోర్-స్టేజ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, 7-ఇంచ్ డిజిటల్ క్లస్టర్‌ను కలిగి ఉంది. బ్యాటరీ శాతం, రేంజ్ వంటి కీలక డేటాను ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.

    పారామీటర్లు

    సింపుల్​ అల్ట్రా

    ఏథర్​ 450 అపెక్స్

    ధరరూ. 2.34 లక్షలురూ. 1.89 lakh
    బ్యాటరీ ప్యాక్6.5 కేడబ్ల్యూహెచ్3.7 కేడబ్ల్యూహెచ్
    రేంజ్​ (ఐడీసీ)400 కి.మీ157 కి.మీ
    టాప్​ స్పీడ్115 కేఎంపీహెచ్100 కేఎంపీహెచ్
    0–40 కేఎంపీహెచ్2.77 సెకన్లు2.9 సెకన్లు
    డిస్​ప్లే7-ఇంచ్​ డిజిటల్​ కన్సోల్టీఎఫ్​టీ డిస్​ప్లే
    కనెక్టివిటీబేసిక్​ రైడ్​ టెలిమెట్రీబ్లూటూత్​ + గూగుల్ మ్యాప్స్
    రైడింగ్​ మోడ్స్​లేవు6 మోడ్స్
    కీలక ఫీచర్లుట్రాక్షన్ కంట్రోల్​ (4 లెవల్స్)నావిగేషన్, రైడ్ మోడ్స్​,క

    సింపుల్​ అల్ట్రా వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 అపెక్స్​- ఏది కొనాలి?

    మీ ప్రాధాన్యత కేవలం "గరిష్ట రేంజ్, అదిరిపోయే వేగం" అయితే సింపుల్ అల్ట్రా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ ఉత్తమ ఎంపిక. అలా కాకుండా, "మంచి టెక్నాలజీ, గూగుల్ మ్యాప్స్ సపోర్ట్, మల్టిపుల్ రైడ్ మోడ్స్, రీజనబుల్ ప్రైస్" కావాలనుకుంటే ఏథర్ 450 అపెక్స్ సరైనది!

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

