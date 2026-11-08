Sonia Gandhi : 'నెక్ట్స్ టార్గెట్ రాజీవ్ గాంధీ- ఆ ఆలోచలతో ఎప్పుడూ భయంగానే ఉండేది'
ఇటలీలో పుట్టి భారతీయ రాజకీయాలకు కేంద్రంగా మారిన సోనియా గాంధీ తన 79 ఏళ్ల జీవిత పయనాన్ని తొలిసారిగా ఆత్మకథ రూపంలో ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఇందిరా గాంధీ హత్య, రాజీవ్ గాంధీ మరణం, మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఇంకా కాంగ్రెస్ అంతర్గత విషయాలపై ఆమె పంచుకున్న సంచలనాత్మక వివరాలు ఇక్కడ చదవండి..
ఆధునిక భారత రాజకీయ చరిత్రలోని అత్యంత కీలకమైన, ఉద్వేగభరితమైన ఘట్టాలకు సాక్షిగా నిలిచిన వ్యక్తి సోనియా గాంధీ! భారతదేశపు అత్యంత శక్తివంతమైన నెహ్రూ-గాంధీ రాజకీయ కుటుంబానికి నాయకత్వం వహించిన ఆమె, తన జీవితాన్ని "విశేషమైనదేమీ కాదు" అని చాలా వినమ్రంగా కొట్టిపారేస్తారు. అయితే ఉత్తర ఇటలీలోని ఒక సాధారణ కార్మిక కుటుంబంలో జన్మించి, లండన్లో చదువుకుని, ప్రేమ వివాహంతో భారతదేశానికి వచ్చి, ఇక్కడి రాజకీయాలకు కేంద్రంగా మారిన ఆమె 79 ఏళ్ల ప్రయాణం భారతదేశ ఆధునిక చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది.
సుదీర్ఘకాలం పాటు బహిరంగ ఇంటర్వ్యూలకు దూరంగా ఉన్న సోనియా గాంధీ.. తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్' పురస్కరించుకుని పదేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా ఒక అంతర్జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక సంచలన విషయాలను పంచుకున్నారు.
కేంబ్రిడ్జ్ ప్రేమకథ నుంచి దిల్లీ రాజభవనం వరకు..
1960ల కాలంలో కేంబ్రిడ్జ్లోని ఒక భాషా పాఠశాలలో (18 ఏళ్ల వయసు) చదువుకుంటున్నప్పుడు, ఒక గ్రీక్ రెస్టారెంట్లో రాజీవ్ గాంధీని సోనియా తొలిసారిగా చూశారు. అప్పట్లో రాజీవ్ గాంధీ భారతదేశపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన రాజకీయ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి అని ఆమెకు తెలియదు. మొదటి చూపులోనే ప్రేమలో పడ్డానని, రాజీవ్ కళ్లలోని ఆప్యాయత తనను కట్టిపడేసిందని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన తాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ భారతదేశ తొలి ప్రధాని అని, తల్లి ఇందిరా గాంధీ 1966లో భారత తొలి మహిళా ప్రధాని అయ్యారని ఆమె తెలుసుకున్నారు.
1968లో భారతదేశానికి వచ్చిన సోనియా, ఇందిరా గాంధీ వద్దే నివసించారు. ప్రారంభంలో ఇందిరను చూసి భయపడినప్పటికీ, బయటి ప్రపంచానికి 'ఐరన్ లేడీ'గా కనిపించే తన అత్త.. ఇంట్లో మాత్రం ఒక సాధారణ తల్లిలానే ఉండేవారని సోనియా వెల్లడించారు.
1975 నాటి 'ఎమర్జెన్సీ' పట్ల గాంధీ కుటుంబంలో విభేదాలు!
భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే అత్యంత చీకటి అధ్యాయంగా భావించే 1975 నాటి ఎమర్జెన్సీ విధింపుపై గాంధీ కుటుంబంలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని సోనియా గాంధీ విశ్లేషించారు. ఇందిరా గాంధీ చిన్న కుమారుడు సంజయ్ గాంధీ ఒత్తిడి వల్లే ఇందిర ఎమర్జెన్సీ విధించారని, రాజీవ్ గాంధీ ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారని తెలిపారు.
"రాజీవ్ తన తల్లితో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఇందిర వినలేదు. సంజయ్ గాంధీ ఆవేశాన్ని అదుపులో ఉంచి ఉంటే ఆ తర్వాత జరిగిన భారీ నష్టాన్ని నివారించగలిగేవారు," అని సోనియా తన పుస్తకంలో రాశారు. ఎమర్జెన్సీ విధించడం ఇందిరా గాంధీ చేసిన అతిపెద్ద పొరపాటని, స్వతహాగా ప్రజాస్వామ్యవాది అయిన ఇందిర ఎమర్జెన్సీ సమయంలో తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారని సోనియా పేర్కొన్నారు.
ఎమర్జెన్సీ ఓ పొరపాటు: సోనియా గాంధీ వ్యాఖ్యలు.. ‘ఇందిరా గాంధీ కూడా అదే భావించారు’
ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ హత్య..
1984లో అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయంపై జరిపిన 'ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్' తర్వాత ఇందిరా గాంధీకి బెదిరింపులు పెరిగాయి. ఆ ఏడాది అక్టోబర్ 31న దిల్లీలోని స్వగృహంలో ఇందిరా గాంధీని ఆమె సొంత సిక్కు అంగరక్షకులే కాల్చి చంపారు. తుపాకీ శబ్దాలు విని పరుగెత్తుకెళ్లిన సోనియా, తీవ్ర రక్తస్రావంతో పడి ఉన్న ఇందిరా గాంధీ దేహాన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.
ఆసుపత్రిలో ఇందిర మరణించిన కొద్దిసేపటికే రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి వచ్చింది. రాజీవ్ రాజకీయంలోకి రావడం సోనియాకు ఇష్టం లేదు!
"ఆ వార్త విన్నప్పుడు నా గుండెల్లో చాకుతో పొడిచినంత తీవ్రమైన బాధ కలిగింది," అని సోనియా నాటి చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
“ఆ తర్వాత ప్రపంచం మారిపోయింది. రాహుల్, ప్రియాంకలకు స్వేచ్ఛమైన జీవితం దక్కలేదు. బయటకు వెళ్లిన రాజీవ్ సమయానికి ఇంటికి రాకపోతే చాలా బయపడే దానిని. అప్పట్లో భయం ఒక్కటే ఉండేది. 'ఆయన చనిపోతారు' అన్న ఆలోచనే ఉండేది,” అని సోనియా గాంధీ చెప్పుకొచ్చారు.
ఆ తర్వాత 1991లో శ్రీలంక తమిళ వేర్పాటువాదుల (ఎల్టీటీఈ) బాంబు దాడిలో రాజీవ్ గాంధీ కూడా దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారన్న విషయం తెలిసిందే.
ఆ తర్వాత ప్రధాని బాధ్యతలు చేపట్టాలని సోనియా గాంధీకి అనేకమార్లు ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ ఆమె వాటిని తిరస్కరించారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష బాధ్యతను చేపట్టి, పార్టీని ముందుండి నడిపించారు.
నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శల వర్షం!
ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాలనపై సోనియా గాంధీ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. మోదీ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను అణచివేస్తోందని, నిరంకుశ ధోరణితో వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు.
"పార్లమెంటులో ప్రతిపక్షాలకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. గతంలో ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్షాల మధ్య చర్చలు, సంప్రదింపులు ఉండేవి. ఇప్పుడు ప్రతిపక్షానికి విలువ లేకుండా చేశారు," అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తన కుమారుడు రాహుల్ గాంధీ, కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీలపై బీజేపీ ప్రభుత్వం కావాలనే కేసులు పెట్టి వేధిస్తోందని సోనియా విమర్శించారు. మోదీ ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్న ఒత్తిళ్ల కారణంగానే మొదట పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ సంస్థ తన పుస్తకాన్ని ప్రచురించడానికి నిరాకరించిందని సోనియా గాంధీ స్పష్టం చేశారు.
అనేక విషాదాలు, రాజకీయ తుపాన్లను తట్టుకుని నిలబడిన సోనియా గాంధీ, తన ఆత్మకథ ద్వారా భారత రాజకీయాల వెనుక ఉన్న నిజాలను ప్రపంచానికి చాటిచెబుతున్నారు.
సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ఈ నవంబర్ 10న విడుదలకానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More