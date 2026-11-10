బ్లింకిట్లో సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ: 8 నిమిషాల్లోనే డెలివరీ
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ బ్లింకిట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 35 శాతం డిస్కౌంట్తో పాటు కేవలం 8 నిమిషాల్లోనే పుస్తకాన్ని ఇంటికి డెలివరీ చేస్తూ క్విక్ కామర్స్ సంస్థలు సరికొత్త సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సోనియా గాంధీ రాసిన ఆత్మకథ ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’ (Belonging: A Journey of Love) మార్కెట్లోకి వచ్చిన వెంటనే వినూత్న రీతిలో పాఠకులకు చేరువవుతోంది. ఇప్పటివరకు కేవలం నిత్యావసరాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ డెలివరీకే పరిమితమైన క్విక్ కామర్స్ దిగ్గజం బ్లింకిట్ (Blinkit) ఇప్పుడు పుస్తకాల విక్రయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. సోనియా గాంధీ పుస్తకం విడుదలైన రోజే బ్లింకిట్ ప్లాట్ఫామ్లో లిస్ట్ కావడం విశేషం.
35 శాతం డిస్కౌంట్.. 8 నిమిషాల్లో డెలివరీ
బ్లింకిట్ యాప్లో ఈ పుస్తకం అసలు ధర రూ.1,299 కాగా, 35 శాతం రాయితీతో రూ. 849కే అందుబాటులో ఉంచారు. ఆర్డర్ చేసిన కేవలం 8 నిమిషాల్లోనే ఈ హార్డ్కవర్ పుస్తకాన్ని డెలివరీ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. సౌత్ ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్టాక్ వేగంగా అయిపోవడంతో 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్' అని కనిపించింది.
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేస్తే డెలివరీకి దాదాపు 48 గంటల సమయం పడుతుండగా, బ్లింకిట్ కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే డెలివరీ అందిస్తూ పాఠకులను ఆకట్టుకుంటోంది. పుస్తక ప్రియులను ఆకర్షించేందుకు క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లు ఎంత వేగంగా తమ సేవలను విస్తరిస్తున్నాయో ఈ పరిణామం స్పష్టం చేస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా అధికారిక విడుదల
హార్పర్ కాలిన్స్ ఇండియా (HarperCollins India) ప్రచురించిన ఈ పుస్తకం మంగళవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన పుస్తక విక్రయ కేంద్రాలలో లభ్యమవుతోంది. ఢిల్లీలోని బహ్రీసన్స్, మిడ్లాండ్, చెన్నైలోని హిగ్గిన్బోథమ్స్తో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని క్రాస్వర్డ్ అవుట్లెట్లలో దీని విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
గతంలో ఐఫోన్ కొత్త మోడళ్లను కేవలం 10 నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసి సంచలనం సృష్టించిన బ్లింకిట్, ఇప్పుడు ప్రీమియం విభాగాలు, ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తుల విభాగంలోనూ వేగవంతమైన డెలివరీతో పోటీదారుల కంటే ముందంజలో ఉండేందుకు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది.
వివాదాలు దాటుకుని మార్కెట్లోకి..
ఈ 544 పేజీల పుస్తకంలో సోనియా గాంధీ తన బాల్యం, ఇటలీ నుంచి బ్రిటన్ ప్రయాణం, రాజీవ్ గాంధీతో పరిచయం, పెళ్లి, భారతదేశంలోకి అడుగుపెట్టిన పరిస్థితుల నుంచి రాజకీయాధికారంలోకి రావడం వరకు అనేక విషయాలను సవివరంగా చర్చించారు. ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ హత్యల నాటి విషాదకర ఘట్టాలను కూడా ఆమె పంచుకున్నారు.
కాగా, ఈ పుస్తక ప్రచురణ గురించి మొదట్లో పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా సంస్థ చర్చలు జరిపినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఆ ఒప్పందం ముందుకు సాగలేదు. దాంతో హార్పర్ కాలిన్స్ ఇండియా ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించేందుకు ముందుకు వచ్చి మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More