ఖర్చు, అప్పు తెలివిగా చేయండి.. అప్పుడే డబ్బు మీకోసం పని చేస్తుంది
నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించడం ఒక కళ. రోజువారీ ఖర్చులనూ, ఆశయాలనూ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం, పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. రుణాలను (క్రెడిట్) బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రస్తుత జీవనశైలిని మెరుగుపరచుకుంటూ, భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవచ్చు.
సాధారణంగా మనకు తలెత్తే ప్రశ్న ఏమిటంటే... రోజువారీ ఖర్చులను, అలాగే మన ఆశయాలను నెరవేర్చుకుంటూ కూడా పొదుపును ఎలా కొనసాగించాలి?
పొదుపు, పెట్టుబడి, క్రెడిట్ను ఉపయోగించడంపై సలహాలకు కొరత లేదు. చాలా మంది చాలా సూత్రాలను చెబుతూ ఉంటారు, కానీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం ఒకే ఫార్ములాలోకి ఇమడదు. ప్రతి వ్యక్తికి వేర్వేరు లక్ష్యాలు, బాధ్యతలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉంటాయి. అందుకే, ఒకే సూత్రం అందరికీ సరిపోదు.
మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థిక సాధనాలను అర్థం చేసుకోవడం, వాటిని మీ జీవితానికి అనుగుణంగా ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. సంపద సృష్టి అంటే కేవలం వీలైనంత ఎక్కువ పొదుపు చేయడమే కాదు. మీ భవిష్యత్తును సురక్షితం చేస్తూనే, ప్రస్తుతానికి సౌకర్యవంతమైన జీవనశైలిని కొనసాగించడానికి వీలుగా ఆలోచనాత్మకంగా ఖర్చు చేయడం కూడా ఇందులో భాగమే. అంతిమంగా, డబ్బు మీ తక్షణ అవసరాలను, అలాగే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలను రెండింటినీ సమతుల్యం చేయాలి.
1. పండుగ వేళలో ఆర్థిక నిర్వహణ చాలా ముఖ్యం
పండుగ సీజన్లో ఇది మరింత కీలకం అవుతుంది. ఈ సమయంలో ప్రజలు నిత్యావసరాలే కాకుండా, ఎలక్ట్రానిక్స్, వాహనాలు లేదా సెలవుల ప్యాకేజీల వంటి తాము చాలా కాలంగా కొనాలనుకున్న వాటిని కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. చాలా మంది సంవత్సరం ముగిసేలోపు తమ కోరికల జాబితాలను పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సమయంలో వచ్చే ఆఫర్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
బ్యాంకులు, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లు అందించే క్రెడిట్ ఆప్షన్స్ (రుణ సౌకర్యాలు)ను తెలివిగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అని ఆలోచించడానికి ఇదే సరైన సమయం. జాగ్రత్తగా ఉపయోగించినట్లయితే, క్రెడిట్ (రుణం) మీపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని సృష్టించకుండా పండుగ సీజన్ను ఆస్వాదించడానికి సహాయపడుతుంది.
2. డబ్బు నిర్వహణకు రెండు కీలక అంశాలు
వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిర్వహణకు ప్రధానంగా రెండు అంశాలు కీలకం: 1. మీరు ఎలా ఖర్చు చేస్తారు? 2. మీరు ఎలా పొదుపు చేస్తారు లేదా పెట్టుబడి పెడతారు?
ఈ రెండు అంశాలను నేటి క్రెడిట్ సౌకర్యాలు సులభతరం చేశాయి. అది చిన్న కొనుగోలు అయినా, లేదా ఇంటి కొనుగోలు వంటి పెద్దదైనా, బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించినట్లయితే క్రెడిట్ చాలా ఉపయోగకరమైన సాధనం.
తిరిగి చెల్లించే స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉన్నప్పుడే రుణం తీసుకోవడం ముఖ్యం. అంటే, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆదాయం నుంచైనా లేదా ఇప్పటికే ఉన్న పొదుపు నుంచైనా తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం ఉండాలి.
ఒక సాధారణ ఉదాహరణ చూద్దాం. మీరు పది లక్షల రూపాయల విలువైన కారు కొనాలనుకున్నారు. మీరు మీ పెట్టుబడులను విత్డ్రా చేసుకొని పూర్తి మొత్తాన్ని చెల్లించవచ్చు. లేదంటే, ఎనిమిది నుంచి పది శాతం వడ్డీతో రుణం తీసుకొని, మీ పెట్టుబడులను మరింత ఎక్కువ రేటుతో పెంచుకుంటూ పోవచ్చు. చాలా సందర్భాలలో, పెట్టుబడులను కదపకుండా EMIలు చెల్లించడం ద్వారా మీరు మెరుగైన ఆర్థిక స్థితిలో ఉండవచ్చు. ఇది అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ఒక భద్రతా కవచాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
3. భవిష్యత్తు ఆదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని...
జీతం పెంపు లేదా బోనస్ వంటి రూపంలో త్వరలో డబ్బు రాబోతోందని మీకు తెలిసిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో, ఆస్తి కొనుగోలు వంటి పెద్ద కొనుగోలు కోసం దీర్ఘకాలిక రుణం తీసుకోవడం సరైనదే కావచ్చు.
అయితే, ఒక సూత్రం మాత్రం స్థిరంగా ఉంటుంది: తిరిగి చెల్లించడంపై మీకు నమ్మకం లేకపోతే అస్సలు రుణం తీసుకోవద్దు. ఇది మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని, భవిష్యత్తులో రుణం పొందే మీ సామర్థ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.
4. చిన్న వ్యాపారాలకు క్రెడిట్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
పండుగ సీజన్లో చిన్న వ్యాపారాలు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటాయి. కస్టమర్ల నుంచి చెల్లింపులు వచ్చే వరకు సరుకును నిల్వ చేసుకోవడానికి, అధిక డిమాండ్ను నిర్వహించడానికి, కార్యకలాపాలను సజావుగా నిర్వహించడానికి స్వల్పకాలిక క్రెడిట్ వారికి తరచుగా సహాయపడుతుంది. తెలివిగా ఉపయోగించినట్లయితే, క్రెడిట్ అనేది భారంగా మారకుండా వ్యాపార వృద్ధికి మద్దతుగా ఉంటుంది.
అంతిమంగా, సంపద అనేది సమతుల్యత ద్వారా వృద్ధి చెందుతుంది. ఆలోచించి ఖర్చు చేయండి, క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయండి, జాగ్రత్తగా పెట్టుబడి పెట్టండి. క్రెడిట్ను (రుణాన్ని) ఒక ట్రాప్గా కాకుండా కేవలం సాధనంగా మాత్రమే ఉపయోగించండి.
మీరు మీ డబ్బు కోసం కష్టపడి పని చేస్తున్నారు. మీ డబ్బు కూడా మీ కోసం అంతే కష్టపడేలా చేయండి.
(ఈ వ్యాసాన్ని CRIF High Mark లో హోల్టైమ్ డైరెక్టర్ రామ్కుమార్ గుణశేఖరన్ అందించారు.)
(గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది ఆర్థిక, చట్టపరమైన లేదా వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం కోసం ప్రతి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, పాఠకులు ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు వివరాలను స్వతంత్రంగా ధృవీకరించుకోవాలి. అలాగే, సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించాలి.)
News/News/ఖర్చు, అప్పు తెలివిగా చేయండి.. అప్పుడే డబ్బు మీకోసం పని చేస్తుంది
News/News/ఖర్చు, అప్పు తెలివిగా చేయండి.. అప్పుడే డబ్బు మీకోసం పని చేస్తుంది