IPL 2026: తెలుగు కుర్రాడి ఆల్రౌండ్ షో.. సన్రైజర్స్ అదుర్స్.. పవర్ ప్లే రికార్డు.. కేకేఆర్ చిత్తు
IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫస్ట్ విక్టరీ అందుకుంది. తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో చెలరేగాడు. దీంతో కేకేఆర్ ను సన్రైజర్స్ చిత్తు చేసింది. అంతే కాకుండా బ్యాటింగ్ లో ఓ రికార్డు కూడా క్రియేట్ చేసింది.
కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అదరగొట్టింది. గురువారం (ఏప్రిల్ 2) రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్ లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై 65 పరుగుల తేడాతో సన్రైజర్స్ గెలిచింది. తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో చెలరేగాడు. ఐపీఎల్ 2026లో టీమ్ కు ఫస్ట్ విక్టరీని అందించాడు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్
విధ్వంసకర బ్యాటర్లతో నిండి ఉన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెచ్చిపోయింది. కేకేఆర్ పై పిడుగులా పడింది. ట్రావిస్ హెడ్ (46), అభిషేక్ శర్మ (48), క్లాసెన్ (52), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (39) పరుగులు చేశారు. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 226 పరుగులు చేసింది.
పవర్ ప్లే రికార్డు
సన్రైజర్స్ ఓపెనర్లు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్ లో చెలరేగి ఆడారు. పవర్ ప్లేలో దూకుడు ప్రదర్శించారు. దీంతో టీమ్ 6 ఓవర్లలోనే 84 పరుగులు సాధించారు. ఈ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ లో పవర్ ప్లేలో ఓ టీమ్ చేసిన అత్యధిక స్కోరు ఇదే. అభిషేక్ శర్మ 21 బంతుల్లో 48 పరుగులు, ట్రావిస్ హెడ్ 21 బంతుల్లో 46 పరుగులు చేశాడు.
ఛేజింగ్ లో ఇలా
ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ లో అదరగొట్టిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ఆ తర్వాత బౌలింగ్ లోనూ సత్తాచాటింది. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు వికెట్లతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతనితో పాటు జైదేవ్ ఉనద్కత్ (3 వికెట్లు), ఈశాన్ మలింగ (2 వికెట్లు) కూడా రాణించారు.
ఛేజింగ్ లో కేకేఆర్ 16 ఓవర్లలో 161 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఆ టీమ్ లో రఘువంశీ టాప్ స్కోరర్. అతను 29 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేశాడు. రింకు సింగ్ 35 రన్స్ తో మెరిశాడు.
నితీశ్ జోరు
వైజాగ్ కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ మ్యాచ్ తో మరోసారి తన ఆల్ రౌండ్ టాలెంట్ ను బయటపెట్టాడు. ఈ పేస్ ఆల్ రౌండర్ బ్యాటింగ్ తో పాటు బౌలింగ్ లోనూ సత్తాచాటాడు. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ లో 24 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్ ఉన్నాయి.
ఆ తర్వాత బౌలింగ్ లో వరుస ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు తీశాడు. కీలకమైన రింకు సింగ్ వికెట్ సాధించాడు. బ్యాటింగ్ లో ధనాధన్ షాట్లు ఆడటంతో పాటు బౌలింగ్ లోనూ జట్టుకు వికెట్లు అందించడం నితీశ్ కుమార్ ప్రత్యేకత. అందుకే అతనికే ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు కూడా దక్కింది.
