SSC CGL Recruitment : రూ. 1.9లక్షల వరకు జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు- అప్లికేషన్కి ఈరోజే లాస్ట్ ఛాన్స్..
SSC CGL Recruitment 2026 apply online : ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 గురించి బిగ్ అప్డేట్! 12వేలకుపైగా పోస్టులకు సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇంకొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రిక్రూట్మెంట్ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన కొలువు సాధించాలనుకునే నిరుద్యోగులకు ముఖ్యమైన గమనిక! ఎస్ఎస్సీ (స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్) సీజీఎల్ (కంపైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట లెవల్) 2026కి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ఇంకొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు నేటి రాత్రి 11 గంటలలోపు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ దఫా ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, డిపార్ట్మెంట్లు, రాజ్యాంగ సంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలలో ఖాళీగా ఉన్న సుమారు 12,256 గ్రూప్-బీ, గ్రూప్-సీ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఆకర్షణీయమైన జీతాలు, ఉద్యోగ భద్రత, వేగవంతమైన ప్రమోషన్లు, పెన్షన్ ప్రయోజనాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా పనిచేసే అవకాశం ఉండటంతో భారతదేశంలోనే అత్యంత పోటీతో కూడిన ప్రభుత్వ రిక్రూట్మెంట్ పరీక్షల్లో ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ ఒకటిగా నిలిచింది.
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
నోటిఫికేషన్ విడుదల: 21 మే 2026
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 21 మే 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 22 జూన్ 2026
ఫీజు చెల్లింపునకు ఆఖరి తేదీ: 23 జూన్ 2026
అప్లికేషన్ కరెక్షన్ విండో: 29 జూన్ నుంచి 1 జూలై 2026
టైర్-I పరీక్ష : ఆగస్ట్–సెప్టెంబర్ 2026
టైర్-II పరీక్ష : డిసెంబర్ 2026
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఖాళీల వివరాలు..
ఈసారి ఏకంగా 12,256 ఖాళీలను ప్రకటించడంతో ఇటీవలి కాలంలోనే ఇది అతిపెద్ద ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. భర్తీ చేయనున్న ముఖ్యమైన పోస్టులు ఇవే:
అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ (ఏఎస్ఓ)
అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ / అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్
ఇన్కమ్ టాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ / సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్
ప్రివెంటివ్ ఆఫీసర్ / ఎగ్జామినర్
అసిస్టెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్
సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (సీబీఐ / ఎన్ఐఏ)
ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్స్ / జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ (జేఎస్ఓ)
ఆడిటర్, అకౌంటెంట్, టాక్స్ అసిస్టెంట్, పోస్టల్ అసిస్టెంట్
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- వేతన వివరాలు..
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులు అంతగా పోటీ పడటానికి ప్రధాన కారణం అందులో లభించే భారీ శాలరీ ప్యాకేజీ.
పే లెవెల్ 8: రూ. 47,600 – రూ. 1,51,100
పే లెవెల్ 7: రూ. 44,900 – రూ. 1,42,400
పే లెవెల్ 6: రూ. 35,400 – రూ. 1,12,400
పే లెవెల్ 5: రూ. 29,200 – రూ. 1,92,300
పే లెవెల్ 4: రూ. 25,500 – రూ. 81,100
బేసిక్ శాలరీతో పాటు ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం (డీఏ), ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), రవాణా భత్యం (టీఏ), వైద్య సదుపాయాలు, లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్, పెన్షన్ వంటి ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..
ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక పోస్టులకు అదనపు అర్హతలు అవసరం.
జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ (జేఎస్ఓ): ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్లో 60% మార్కులు ఉండాలి లేదా డిగ్రీలో స్టాటిస్టిక్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి.
స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గ్రేడ్-II: డిగ్రీలో స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్, డేటా సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చదివిన వారు అర్హులు.
అసిస్టెంట్ ఆడిట్/అకౌంట్స్ ఆఫీసర్: ఏదైనా డిగ్రీతో పాటు సీఏ, సీఎంఏ, సీఎస్, ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ లేదా ఎమ్కామ్ చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- వయోపరిమితి..
అభ్యర్థుల వయస్సును 1 ఆగస్టు 2026 నాటికి లెక్కిస్తారు. జనరల్ పోస్టులకు 18-27 ఏళ్లు, కొన్ని గ్రూప్-బీ పోస్టులకు 18-30 ఏళ్లు, ఏఎస్ఓ- సీబీఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకు 20-30 ఏళ్లు, జేఎస్ఓ పోస్టులకు 18-32 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- దరఖాస్తు రుసుము..
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలకు చెందిన పురుష అభ్యర్థులు రూ. 100 ఫీజు చెల్లించాలి. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇచ్చారు.
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఎంపిక విధానం..
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 ఎంపిక ప్రక్రియ రెండు అంచెల రాత పరీక్షల ఆధారంగా జరుగుతుంది.
టైర్-I పరీక్ష: ఇందులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, జనరల్ అవేర్నెస్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ సబ్జెక్టుల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
టైర్-II పరీక్ష: ఇందులో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీస్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, జనరల్ అవేర్నెస్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్, డేటా ఎంట్రీ స్పీడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. జేఎస్ఓ, ఆడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు అదనపు పేపర్లు ఉంటాయి.
ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఇలా అప్లై చేసుకోండి..
- మొదటగా ఎస్ఎస్సీ అధికారిక పోర్టల్లో వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్) పూర్తి చేయాలి.
- అనంతరం మీ వ్యక్తిగత, విద్యా అర్హతల వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్, సంతకం స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి.
- మీకు నచ్చిన పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంచుకోవాలి.
- మీ పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లను జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- అర్హతను బట్టి అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించి, ఫారమ్ను సబ్మిట్ చేసి ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.
మరిన్ని వివరాల కోసం ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ని సందర్శించండి.
ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More