    ఎస్ఎస్‌సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల- ఖాళీలు, అర్హత, ఇతర వివరాలు..

    ఎస్ఎస్‌సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​లో మొత్తం 25,487 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్​ఎస్​సీ జీడీ కానిస్టేబుల్​ 2026 అర్హత, ముఖ్యమైన తేదీలు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 02, 2025 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్​ఎస్​సీ) తాజాగా కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ సెంట్రల్ ఆర్మ్‌డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ (సీఏపీఎఫ్​), సెక్రటేరియట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (ఎస్​ఎస్​ఎఫ్​)లలో కానిస్టేబుల్ (జీడీ), అస్సాం రైఫిల్స్‌లో రైఫిల్‌మ్యాన్ (జీడీ) పరీక్ష 2026కు సంబంధించింది. ఈ నేపథ్యంలో నోటిఫికేషన్​లోని ముఖ్యమైన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఎస్ఎస్‌సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026.. (ssc.gov.in)
    ఎస్ఎస్‌సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    ఎస్​ఎస్​సీ జీడీ కానిస్టేబుల్​ అప్లికేషన్​- డిసెంబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2025 (రాత్రి 11 గంటల వరకు)

    ఆన్‌లైన్ ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ- జనవరి 1, 2026

    దరఖాస్తు సవరణ విండో- జనవరి 8 నుంచి 10, 2026

    అభ్యర్థులు నిర్ణీత సవరణ ఛార్జీలు చెల్లించి, జనవరి 8 నుంచి 10, 2026 వరకు తమ ఫారమ్‌లను ఎడిట్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది.

    ఎస్​ఎస్​సీ జీడీ కానిస్టేబుల్​ 2026- మొత్తం ఖాళీలు, అర్హతలు..

    ఖాళీ వివరాలు..

    ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా మొత్తం 25,487 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో బీఎస్‌ఎఫ్, సీఐఎస్‌ఎఫ్, సీఆర్‌పీఎఫ్, ఎస్‌ఎస్‌బీ, ఐటీబీపీ, అస్సాం రైఫిల్స్, సెక్రటేరియట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ పోస్టులు ఉన్నాయి.

    • మొత్తం ఖాళీలు: 25,487
    • పురుష అభ్యర్థులకు: 23,467
    • మహిళా అభ్యర్థులకు: 2,020

    ఈ ఖాళీల సంఖ్య తాత్కాలికమైనది, కమిషన్ దీనిని సవరించే అవకాశం ఉంది.

    విద్యార్హత..

    అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా జనవరి 1, 2026 నాటికి 10వ తరగతి/మెట్రిక్యులేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

    వయస్సు, నివాసం, శారీరక ప్రమాణాలకు సంబంధించిన నిబంధనలను నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న విధంగా పాటించాలి.

    గమనిక: శారీరక వికలాంగులు ఈ పరీక్షకు అనర్హులు.

    ఎన్‌సీసీ సర్టిఫికెట్ల బోనస్ మార్కులు! ఎన్‌సీసీ 'ఏ', బీ', 'సీ' సర్టిఫికెట్లను కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులకు వరుసగా 2%, 3%,, 5% బోనస్ మార్కులు లభిస్తాయి. ఈ మార్కులను వారి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీఈ) స్కోర్‌లకు కలుపుతారు.

    ఎంపిక ప్రక్రియ..

    అభ్యర్థుల ఎంపిక కింది దశల ద్వారా జరుగుతుంది:

    కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీఈ): ఇది 2026 ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్ మధ్య జరుగుతుంది. ఈ పరీక్ష ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు 13 ప్రాంతీయ భాషల్లో జరుగుతుంది.

    • ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (పీఈటీ): శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష.
    • ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ (పీఎస్​టీ): శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష.
    • వివరమైన వైద్య పరీక్ష
    • డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్

    పీఈటీ ప్రమాణాలు..

    పురుషులకు: 24 నిమిషాల్లో 5 కి.మీ. దూరం పరుగు పూర్తి చేయాలి.

    మహిళలకు: 8.5 నిమిషాల్లో 1.6 కి.మీ. దూరం పరుగు పూర్తి చేయాలి.

    లడఖ్ ప్రాంత అభ్యర్థులకు పరుగులో మినహాయింపులు ఉంటాయి.

    ఎస్​ఎస్​సీ జీడీ కానిస్టేబుల్​ 2026- దరఖాస్తు విధానం, ఫీజు..

    దరఖాస్తులను ఎస్‌ఎస్‌సీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ssc.gov.in ద్వారా లేదా mySSC మొబైల్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే సమర్పించాలి.

    గతంలో ssc.nic.inలో చేసిన రిజిస్ట్రేషన్లు చెల్లవు కాబట్టి, అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా కొత్తగా వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్​) చేసుకోవాలి.

    అభ్యర్థులు లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్, సరిగ్గా ఫార్మాట్ చేసిన సంతకాన్ని అప్‌లోడ్ చేయాలి. సరిగా అప్‌లోడ్ చేయకపోతే దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది! ఆధార్ ఆధారిత ధృవీకరణను ఉపయోగిస్తే ఈ సమస్య ఉండకపోవచ్చు.

    దరఖాస్తు ఫీజు-

    దరఖాస్తు ఫీజు రూ. 100గా నిర్ణయించారు.

    మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు, అర్హత కలిగిన మాజీ సైనికులు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

    ముఖ్య గమనిక: దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు, అభ్యర్థులు పరీక్షా నోటీసులో ఇచ్చిన సూచనలను చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి.

    ఎస్​ఎస్​సీ జీడీ కానిస్టేబుల్​ 2026 రిక్రూట్​మెంట్​ కోసం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారిక నోటిఫికేషన్​ని చూడాల్సి ఉంటుంది.

