ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల- ఖాళీలు, అర్హత, ఇతర వివరాలు..
ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ దఫా రిక్రూట్మెంట్లో మొత్తం 25,487 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026 అర్హత, ముఖ్యమైన తేదీలు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) తాజాగా కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ (సీఏపీఎఫ్), సెక్రటేరియట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (ఎస్ఎస్ఎఫ్)లలో కానిస్టేబుల్ (జీడీ), అస్సాం రైఫిల్స్లో రైఫిల్మ్యాన్ (జీడీ) పరీక్ష 2026కు సంబంధించింది. ఈ నేపథ్యంలో నోటిఫికేషన్లోని ముఖ్యమైన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ అప్లికేషన్- డిసెంబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2025 (రాత్రి 11 గంటల వరకు)
ఆన్లైన్ ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ- జనవరి 1, 2026
దరఖాస్తు సవరణ విండో- జనవరి 8 నుంచి 10, 2026
అభ్యర్థులు నిర్ణీత సవరణ ఛార్జీలు చెల్లించి, జనవరి 8 నుంచి 10, 2026 వరకు తమ ఫారమ్లను ఎడిట్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది.
ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026- మొత్తం ఖాళీలు, అర్హతలు..
ఖాళీ వివరాలు..
ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా మొత్తం 25,487 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో బీఎస్ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఎస్ఎస్బీ, ఐటీబీపీ, అస్సాం రైఫిల్స్, సెక్రటేరియట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ పోస్టులు ఉన్నాయి.
- మొత్తం ఖాళీలు: 25,487
- పురుష అభ్యర్థులకు: 23,467
- మహిళా అభ్యర్థులకు: 2,020
ఈ ఖాళీల సంఖ్య తాత్కాలికమైనది, కమిషన్ దీనిని సవరించే అవకాశం ఉంది.
విద్యార్హత..
అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా జనవరి 1, 2026 నాటికి 10వ తరగతి/మెట్రిక్యులేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
వయస్సు, నివాసం, శారీరక ప్రమాణాలకు సంబంధించిన నిబంధనలను నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న విధంగా పాటించాలి.
గమనిక: శారీరక వికలాంగులు ఈ పరీక్షకు అనర్హులు.
ఎన్సీసీ సర్టిఫికెట్ల బోనస్ మార్కులు! ఎన్సీసీ 'ఏ', బీ', 'సీ' సర్టిఫికెట్లను కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులకు వరుసగా 2%, 3%,, 5% బోనస్ మార్కులు లభిస్తాయి. ఈ మార్కులను వారి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీఈ) స్కోర్లకు కలుపుతారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ..
అభ్యర్థుల ఎంపిక కింది దశల ద్వారా జరుగుతుంది:
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీఈ): ఇది 2026 ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్ మధ్య జరుగుతుంది. ఈ పరీక్ష ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు 13 ప్రాంతీయ భాషల్లో జరుగుతుంది.
- ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (పీఈటీ): శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష.
- ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ (పీఎస్టీ): శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష.
- వివరమైన వైద్య పరీక్ష
- డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్
పీఈటీ ప్రమాణాలు..
పురుషులకు: 24 నిమిషాల్లో 5 కి.మీ. దూరం పరుగు పూర్తి చేయాలి.
మహిళలకు: 8.5 నిమిషాల్లో 1.6 కి.మీ. దూరం పరుగు పూర్తి చేయాలి.
లడఖ్ ప్రాంత అభ్యర్థులకు పరుగులో మినహాయింపులు ఉంటాయి.
ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026- దరఖాస్తు విధానం, ఫీజు..
దరఖాస్తులను ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ ssc.gov.in ద్వారా లేదా mySSC మొబైల్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే సమర్పించాలి.
గతంలో ssc.nic.inలో చేసిన రిజిస్ట్రేషన్లు చెల్లవు కాబట్టి, అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా కొత్తగా వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్) చేసుకోవాలి.
అభ్యర్థులు లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్, సరిగ్గా ఫార్మాట్ చేసిన సంతకాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి. సరిగా అప్లోడ్ చేయకపోతే దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది! ఆధార్ ఆధారిత ధృవీకరణను ఉపయోగిస్తే ఈ సమస్య ఉండకపోవచ్చు.
దరఖాస్తు ఫీజు-
దరఖాస్తు ఫీజు రూ. 100గా నిర్ణయించారు.
మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు, అర్హత కలిగిన మాజీ సైనికులు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
ముఖ్య గమనిక: దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు, అభ్యర్థులు పరీక్షా నోటీసులో ఇచ్చిన సూచనలను చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి.
ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2026 రిక్రూట్మెంట్ కోసం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారిక నోటిఫికేషన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది.