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    Vande Bharat Sleeper : విమానాన్ని తలపించేలా.. వందే భారత్ స్లీపర్! లోపల ఎలా ఉందో చూశారా?

    Vande Bharat Sleeper train : భారతీయ రైల్వే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన వందే భారత్ స్లీపర్ కోచ్ ప్రయాణ అనుభవాన్ని ప్రముఖ కంటెంట్ క్రియేటర్ రౌనక్ సాహ్ని వీడియో రూపంలో పంచుకున్నారు. విమాన ప్రయాణాన్ని తలపించేలా ఉన్న ఈ రైలు విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 18, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో వందే భారత్ రైళ్లు సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టించాయి. ఇప్పటివరకు చైర్ కార్ (కూర్చుని ప్రయాణించే) సదుపాయంతోనే సేవలందించిన ఈ సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్లలో.. ప్రయాణికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘వందే భారత్ స్లీపర్’ కోచ్‌లు కూడా పట్టాలెక్కాయి. ఈ సరికొత్త ప్రీమియం స్లీపర్ క్లాస్‌లో ప్రయాణ అనుభవం ఎలా ఉంటుంది? లోపల ఎలాంటి అత్యాధునిక వసతులు కల్పించారు? అనే విషయాలను సోషల్ మీడియాలో 'మంకీ మ్యాజిక్' పేరుతో పాపులర్ అయిన కంటెంట్ క్రియేటర్ రౌనక్ సాహ్ని తన తాజా వీడియోలో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు.

    వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ఇదిగో..
    వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ఇదిగో..

    నిజానికి రౌనక్ సాహ్ని ఇటీవల ఒక వినూత్నమైన ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించారు. భారతీయ రైల్వేలోనే వరుసగా 14 రోజుల పాటు గడపడం ఈ ఛాలెంజ్ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ఛాలెంజ్ నిబంధనల ప్రకారం.. ఆయన రైలు దిగి ఏ స్టేషన్ ఆవరణ దాటి బయటకు వెళ్లకూడదు, కానీ స్టేషన్ లోపల ఉంటూ దేశంలో ఎక్కడికైనా రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే తన ఛాలెంజ్ ఏడో రోజున.. వందే భారత్ స్లీపర్ కోచ్ ప్రయాణాన్ని స్వయంగా అనుభవించాలనే ఒకే ఒక్క లక్ష్యంతో ఆయన అసోంలోని గువాహటి నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని కోల్‌కతాకు ప్రయాణమయ్యారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. వందే భారత్ స్లీపర్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్ అనేది భారతీయ రైల్వేలోనే అత్యంత లగ్జరీ, ప్రీమియం సేవలని ఆయన ఈ వీడియోలో కొనియాడారు.

    విమాన ప్రయాణాన్ని తలపించే లగ్జరీ ఫీచర్లు..

    గువాహటిలోని కామాఖ్య జంక్షన్ నుంచి కోల్‌కతాలోని హౌరా జంక్షన్ వరకు రౌనక్ సాహ్ని ప్రయాణించారు. వందే భారత్ స్లీపర్ కోచ్‌లో ప్రయాణికులకు అందించే సౌకర్యాలు విమాన ప్రయాణాన్ని తలపిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ రైలులో ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆన్-బోర్డ్ షవర్ రూమ్ (స్నానాల గది), ఆటోమేటెడ్ ట్రాన్స్‌పరెంట్ విండో డిస్‌ప్లేలు, అటెండెంట్ కాల్ బటన్, ఫోన్ హోల్డర్లు, ఫ్యూచరిస్టిక్ లైట్ బటన్లతో పాటు ఎలాంటి కుదుపులు, శబ్దాలు లేని ప్రశాంతమైన ప్రయాణం లభిస్తుందని ఆయన వివరించారు. భారతీయ ప్రయాణికులకు వేగం, సౌకర్యాల పరంగా ఈ ప్రీమియం స్లీపర్ కోచ్ ఒక సరికొత్త గరిష్ట ప్రమాణాన్ని అందిస్తుందని రౌనక్ ప్రశంసించారు.

    లోపల వసతులు ఎలా ఉన్నాయి?

    ఫస్ట్ ఏసీ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో రౌనక్ ప్రయాణించిన క్యాబిన్ చాలా ఆధునికంగా, సరికొత్త డిజైన్‌తో, ఎంతో పరిశుభ్రంగా ఉంది. ప్రయాణికులు తమ వస్తువులను భద్రపరుచుకోవడానికి వీలుగా ఫోన్, కప్ హోల్డర్లను ఇందులో అమర్చారు. అత్యవసర సహాయం కోసం అటెండెంట్‌ను పిలిచేలా ‘అటెండెంట్ కాల్ బటన్’ కూడా ఇందులో ఉంది.

    ఈ క్యాబిన్‌లో ఉన్న మరో ఆసక్తికరమైన ఫీచర్ ఏంటంటే.. ప్రైవసీ విండోస్! ఈ కిటికీలకు ఒక ప్రత్యేకమైన ‘ట్రాన్స్‌పరెంట్ బటన్’ ఉంటుంది. ఆ బటన్ నొక్కినప్పుడు క్యాబిన్ లోపల ఉన్న ప్రయాణికులకు బయటి ప్రపంచం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, కానీ బయట ఉన్న వాళ్లెవరూ లోపలికి చూడలేరు. అయితే ఈ ఫీచర్‌ను ఆపరేట్ చేయడం కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్‌గా ఉందని రౌనక్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    రైలులో ప్రయాణికుల వినోదం కోసం వై-ఫై సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించారు. దీని ద్వారా ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా వాడలేకపోయినా, అందులో ముందే లోడ్ చేసిన పరిమిత సంఖ్యలోని సినిమాలు, టీవీ షోలను ఉచితంగా చూసి ఆనందించవచ్చు. ఇక ఈ కోచ్‌లో ఉన్న ప్రైవేట్ షవర్ రూమ్ మంచి నీటి ప్రవాహంతో, ఎంతో క్లీన్‌గా ఉంది. ప్రయాణికులకు టవల్స్, టిష్యూలతో కూడిన ప్రత్యేక ‘షవర్ కిట్’ను కూడా రైల్వే సిబ్బంది అందిస్తున్నారని రౌనక్ తెలిపారు.

    గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగం.. అయినా శబ్దం రాదు!

    వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రీమియం క్వాలిటీని హైలైట్ చేస్తూ.. ఈ రైలు గరిష్టంగా గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ అత్యంత స్థిరంగా ఉంటుందని రౌనక్ వివరించారు. రైలు వేగంగా వెళ్తున్నా లోపల ఎలాంటి కుదుపులు కానీ, పట్టాల నుంచి వచ్చే ఇబ్బందికరమైన శబ్దాలు కానీ అసలు వినిపించవని, ప్రయాణం ఎంతో నిశ్శబ్దంగా సాగిపోతుందని చెప్పారు.

    ఆన్-బోర్డ్ సేవల విషయానికి వస్తే, రైల్వే సిబ్బంది ప్రయాణికులకు అత్యున్నత స్థాయి సేవలను అందిస్తున్నారు. రైలు బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే ప్రయాణికుల బెడ్‌లను సర్దడం, వేడి వేడి టీ అందించడం వంటి సేవలను వారు ఎంతో చక్కగా నిర్వహిస్తారని రౌనక్ అభినందించారు.

    మొత్తం మీద ఈ ప్రయాణం తన జీవితంలోనే అత్యంత సౌకర్యవంతమైన రైలు ప్రయాణమని రౌనక్ అభివర్ణించారు. అయితే, ఈ రైలు పూర్తిగా హైటెక్ సాంకేతికతతో కూడి ఉండటం వల్ల, పాత తరం భారతీయ రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు కలిగే ఆ పాత జ్ఞాపకాలు, నోస్టాల్జియా ఫీలింగ్ మాత్రం ఇందులో కాస్త మిస్ అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    మరి మీకు కూడా ఛాన్స్​ వస్తే.. ఈ వందే భారత్ స్లీపర్​లో ప్రయాణిస్తారా?

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Vande Bharat Sleeper : విమానాన్ని తలపించేలా.. వందే భారత్ స్లీపర్! లోపల ఎలా ఉందో చూశారా?
    Home/News/Vande Bharat Sleeper : విమానాన్ని తలపించేలా.. వందే భారత్ స్లీపర్! లోపల ఎలా ఉందో చూశారా?
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