Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బాల్యపు గాయాలు.. బంధాలకు బీటలు! చిన్నప్పటి చేదు జ్ఞాపకాలు వయోజన జీవితాన్ని ఎలా చిదిమేస్తున్నాయో తెలుసా?

    బాల్యం అనేది ఒక వ్యక్తి జీవితానికి పునాది వంటిది. ఆ పునాది గనుక మానసిక వేదన, నిర్లక్ష్యం లేదా అస్థిరత వల్ల బీటలు వారితే, ఆ ప్రభావం కేవలం ఆ వయసుకే పరిమితం కాదు. పరిష్కరించుకోని బాల్య గాయాలు ఒక వ్యక్తి పెద్దయ్యాక వారు ఆలోచించే విధానాన్ని, వారి భావోద్వేగాలను, సంబంధాలను నీడలా వెంటాడుతూనే ఉంటాయి.

    Published on: Apr 10, 2026 5:55 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో మనుషుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. చిన్న చిన్న కారణాలకే విడాకులు, బ్రేకప్‌లు మనం నిత్యం చూస్తున్నాం. అయితే, ఈ గొడవల వెనుక కేవలం ప్రస్తుత పరిస్థితులే కాకుండా, దశాబ్దాల క్రితం మనసుపై పడ్డ లోతైన గాయాలు కూడా కారణమని మనస్తత్వవేత్తలు విశ్లేషిస్తున్నారు. మనం చిన్నతనంలో చూసిన, అనుభవించిన ప్రతి సంఘటన మన మెదడు పనితీరును, ఎదుటివారిని మనం చూసే కోణాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.

    బాల్యపు గాయాలు.. బంధాలకు బీటలు! చిన్నప్పటి చేదు జ్ఞాపకాలు వయోజన జీవితాన్ని ఎలా చిదిమేస్తున్నాయో తెలుసా?
    బాల్యపు గాయాలు.. బంధాలకు బీటలు! చిన్నప్పటి చేదు జ్ఞాపకాలు వయోజన జీవితాన్ని ఎలా చిదిమేస్తున్నాయో తెలుసా?

    అసలు 'బాల్య గాయాలు' అంటే ఏమిటి?

    చాలామంది బాల్య గాయాలు అంటే కేవలం శారీరక హింస అనుకుంటారు. కానీ, సైకాలజీ పరిభాషలో 'చైల్డ్ హుడ్ ట్రామా' అనేది చాలా లోతైన అంశం. పిల్లలు తమ వయసుకి తట్టుకోలేని స్థాయికి మించిన బాధాకరమైన అనుభవాలను ఎదుర్కోవడమే ఇది. ఇందులో మానసిక నిర్లక్ష్యం (Emotional Neglect), తల్లిదండ్రుల మధ్య నిరంతరం జరిగే కలహాలు, పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చుతూ కించపరచడం, ప్రేమ, రక్షణ కరువవ్వడం వంటివి ఉంటాయి.

    సహజంగా కాలం గడిచేకొద్దీ దెబ్బలు తగ్గిపోతాయని అంటారు కానీ, మనసుపై పడ్డ ఈ గాయాలు కాలంతో పాటు మాయమైపోవు. అవి ఒక వ్యక్తి అంతరాత్మలో లోతుగా నాటుకుపోయి, పెద్దయ్యాక వారు తీసుకునే నిర్ణయాలను శాసిస్తాయి.

    బంధాలపై బాల్యపు నీడ: నమ్మకం లేని నావ

    చిన్నతనంలో సరైన ప్రేమ, రక్షణ లభించని వారు పెద్దయ్యాక తమ భాగస్వామిని నమ్మడానికి చాలా కష్టపడతారు. "నన్ను ఎవరూ ప్రేమించరు" లేదా "నన్ను ఎప్పుడైనా వదిలేస్తారు" అనే అభద్రతా భావం వారిలో బలంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వారు తమ బంధంలో అనవసరమైన అనుమానాలు పెంచుకోవడం లేదా అతిగా నియంత్రించాలని చూడటం (Controlling behavior) వంటివి చేస్తారు.

    "సంబంధాలలో మనం ఎదుర్కొనే అనేక సమస్యలకు మూలాలు మన చిన్ననాటి అటాచ్‌మెంట్ స్టైల్స్‌లో ఉంటాయి," అని అటాచ్‌మెంట్ థియరీ సృష్టికర్త జాన్ బౌల్బీ పేర్కొన్నారు.

    బాల్యంలో సంరక్షకులతో ఏర్పడే అనుబంధం భవిష్యత్తులో మనం ఇతరులతో ఎలా మెలుగుతామో నిర్ణయిస్తుంది. సురక్షితమైన వాతావరణంలో పెరిగిన వారు ఆరోగ్యకరమైన బంధాలను కొనసాగిస్తారు. కానీ అభద్రత మధ్య పెరిగిన వారు ఆందోళన (Anxiety) లేదా ఇతరులకు దూరంగా ఉండటం (Avoidance) వంటి ధోరణులను అలవర్చుకుంటారు.

    విషపూరిత బంధాల పునరావృతం

    మనస్తత్వశాస్త్రంలో ఒక వింతైన అంశం ఉంది. చాలామంది తెలియకుండానే తమ గతంలోని బాధాకరమైన వాతావరణాన్ని గుర్తుచేసే భాగస్వాములనే ఎంచుకుంటారు. ఉదాహరణకు, చిన్నతనంలో తండ్రి వల్ల మానసిక హింస అనుభవించిన ఒక యువతి, పెద్దయ్యాక కూడా అదే ధోరణి ఉన్న వ్యక్తితో ప్రేమలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని 'ట్రామా బాండింగ్' అంటారు. అంటే, అలవాటైన నొప్పినే వారు సురక్షితమైనదిగా భావించి, మళ్ళీ అదే అనారోగ్యకరమైన పద్ధతులను పునరావృతం చేస్తారు.

    స్వస్థత దిశగా అడుగులు.. ఆ గాయాల నుండి విముక్తి సాధ్యమే

    బాల్య గాయాల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, అది మార్చలేని శాపం కాదు. సరైన అవగాహన ఉంటే ఈ గొలుసులను తెంచుకోవచ్చు.

    1. స్వీయ అవగాహన: మన ప్రవర్తనకు గల అసలు కారణాలను గుర్తించాలి. మనం ఎందుకు కోప్పడుతున్నాం? ఎందుకు భయపడుతున్నాం? అని ఆలోచించాలి.
    2. హద్దులు ఏర్పరచుకోవడం: ఎవరికి ఎంత వరకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో నేర్చుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన భావోద్వేగ పరిమితులను (Boundaries) సెట్ చేసుకోవడం ముఖ్యం.
    3. వృత్తిపరమైన చికిత్స: శారీరక జబ్బులకి డాక్టరు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లే, మానసిక గాయాలకు సైకాలజిస్ట్ లేదా థెరపిస్ట్ సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన మార్పు వస్తుంది.

    బాల్య గాయాలు కంటికి కనిపించవు, కానీ అవి మన జీవిత ప్రయాణాన్ని దిశానిర్దేశం చేస్తాయి. ఆ గాయాలను గుర్తించి, వాటిని నయం చేసుకోవడమే మనం మనకు ఇచ్చుకునే అతిపెద్ద బహుమతి. అవగాహన, తోటివారి మద్దతు ఉంటే, ఎవరైనా తమ గతపు చీకట్ల నుండి బయటపడి, ప్రశాంతమైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బాల్య గాయాలు పెద్దయ్యాక కూడా ఎందుకు ప్రభావితం చేస్తాయి?

    పిల్లల మెదడు అభివృద్ధి చెందే సమయంలో ఎదురయ్యే అనుభవాలు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందిస్తాయి. ఆ సమయంలో కలిగిన గాయాలు ఉపచేతన మనసులో (Subconscious mind) ఉండిపోయి, పెద్దయ్యాక ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి.

    2. చిన్నప్పుడు నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారు మంచి భాగస్వాములు కాలేరా?

    ఖచ్చితంగా కాగలరు. తమ సమస్యను గుర్తించి, స్వస్థత దిశగా (Healing) ప్రయత్నిస్తే, వారు ఇతరుల పట్ల మరింత సానుభూతితో, అవగాహనతో ఉండగలుగుతారు. థెరపీ దీనికి ఎంతో దోహదపడుతుంది.

    3. 'అటాచ్‌మెంట్ థియరీ' అంటే ఏమిటి?

    చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులతో పిల్లలకు ఉండే అనుబంధం, వారు పెద్దయ్యాక ఇతరులతో ఏర్పరుచుకునే బంధాల తీరును ఎలా నిర్ణయిస్తుందో ఈ థియరీ వివరిస్తుంది.

    4. నాలో బాల్య గాయాలు ఉన్నాయని ఎలా గుర్తించాలి?

    అతిగా స్పందించడం, ఇతరులను నమ్మలేకపోవడం, ఒంటరితనం అంటే తీవ్రమైన భయం, లేదా ఎప్పుడూ ఇతరులను మెప్పించాలని చూడటం (People pleasing) వంటి లక్షణాలు ఉంటే అవి బాల్యపు గాయాలకు సంకేతాలు కావచ్చు.

    - కె.సాయిప్రియ, సైకాలజిస్ట్

    7207473474

    - కె.సాయిప్రియ, సైకాలజిస్ట్
    - కె.సాయిప్రియ, సైకాలజిస్ట్
    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/బాల్యపు గాయాలు.. బంధాలకు బీటలు! చిన్నప్పటి చేదు జ్ఞాపకాలు వయోజన జీవితాన్ని ఎలా చిదిమేస్తున్నాయో తెలుసా?
    Home/Lifestyle/బాల్యపు గాయాలు.. బంధాలకు బీటలు! చిన్నప్పటి చేదు జ్ఞాపకాలు వయోజన జీవితాన్ని ఎలా చిదిమేస్తున్నాయో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes