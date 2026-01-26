Edit Profile
    నేడే 77వ రిపబ్లిక్​ డే- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు ఉందా? లేదా?

    దేశవ్యాప్తంగా గణతంత్ర వేడుకలు జరుగుతున్న వేళ, నేడు (జనవరి 26, 2026) భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మూతపడనున్నాయి. ఈక్విటీ, కరెన్సీ మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించగా, కమోడిటీ మార్కెట్ మాత్రం సాయంత్రం సెషన్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    Published on: Jan 26, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత స్టాక్​ మార్కెట్​లకు నేడు, సోమవారం- 2026 జనవరి 26న సెలవు ఉంటుంది. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం నేపథ్యంలో ఈ రోజు బీఎస్​ఈ, ఎన్​ఎస్​ఈలో ట్రేడింగ్​ కార్యకలాపాలు జరగవు. అంటే శుక్రవారం తర్వాత సూచీలు తిరిగి మంగళవారమే ఓపెన్​ అవుతాయి.

    ఈక్విటీ మార్కెట్లతో పాటు కరెన్సీ మార్కెట్ కూడా నేడు మూతపడనుంది. అయితే, కమోడిటీ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే.. ఉదయం సెషన్ నిలిపివేసినప్పటికీ, సాయంత్రం సెషన్ మాత్రం ట్రేడింగ్ కోసం తెరుచుకుంటుందని ఎక్స్​ఛేంజ్ డేటా వెల్లడించింది. నేటి సెలవు తర్వాత, తదుపరి మార్కెట్ సెలవు మార్చి 3, 2026న హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఉండనుంది.

    2026 సంవత్సరానికి స్టాక్ మార్కెట్ సెలవుల పూర్తి జాబితా:

    జనవరి 15 (గురువారం): మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు.

    జనవరి 26 (సోమవారం): గణతంత్ర దినోత్సవం.

    మార్చి 3 (మంగళవారం): హోలీ.

    మార్చి 26 (గురువారం): శ్రీరామ నవమి.

    మార్చి 31 (మంగళవారం): శ్రీ మహావీర్ జయంతి.

    ఏప్రిల్ 3 (శుక్రవారం): గుడ్ ఫ్రైడే.

    ఏప్రిల్ 14 (మంగళవారం): డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి.

    మే 1 (శుక్రవారం): మహారాష్ట్ర దినోత్సవం.

    మే 28 (గురువారం): బక్రీద్.

    జూన్ 26 (శుక్రవారం): మొహర్రం.

    సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం): గణేష్ చతుర్థి.

    అక్టోబర్ 2 (శుక్రవారం): మహాత్మా గాంధీ జయంతి.

    అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం): దసరా.

    నవంబర్ 10 (మంగళవారం): దీపావళి - బలిప్రతిపద.

    నవంబర్ 24 (మంగళవారం): గురునానక్ జయంతి.

    డిసెంబర్ 25 (శుక్రవారం): క్రిస్మస్.

    అధికారిక ఎన్​ఎస్​ఈ డేటా ప్రకారం.. ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి (ఫిబ్రవరి 15), ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (మార్చి 21), దీపావళి లక్ష్మీపూజ (డిసెంబర్ 8, 2026) వంటి పండుగలు వారాంతాల్లో (శని, ఆదివారాలు) రావడం వల్ల మార్కెట్‌కు ప్రత్యేకంగా అదనపు సెలవులు ఉండవు.

    అయితే, నవంబర్ 9, 2026న ట్రేడింగ్ సెలవు ఉన్నప్పటికీ, ఆ రోజు సాయంత్రం సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించే ఏటా ఒక గంట పాటు జరిగే 'ముహూరత్ ట్రేడింగ్' సెషన్ కోసం మార్కెట్లు ప్రత్యేకంగా తెరుచుకుంటాయి.

    సాధారణ రోజుల్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఉదయం 9:15 గంటలకు ప్రారంభమై, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ముగుస్తుంది.

    గత వారం మార్కెట్ ముగింపు..

    గత వారం చివరి రోజైన జనవరి 23 (శుక్రవారం) నాడు మార్కెట్ సూచీలు నష్టాల బాటలోనే సాగాయి. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, త్వరలో రానున్న 'కేంద్ర బడ్జెట్ 2026'పై మదుపరుల జాగ్రత్త, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపారు.

    ఫలితంగా శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 770 పాయింట్లు పడి 81,538 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 241 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,049 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 727 పాయింట్లు పడి 58,473 వద్దకు చేరింది.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,113.38 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,102.56 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 40,704.39 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 54,822.71 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

