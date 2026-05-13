    Stock market news : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్- ఈ రూ. 220 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    Stocks to buy today : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 13, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య అనిశ్చితుల కారణంగా దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు గత కొన్ని ట్రేడింగ్​ సెషన్​లలో పడుతూనే ఉన్నాయి. మంగళవారం సైతం సూచీలు భారీగా నష్టపోయాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1456 పాయింట్లు పడి 74,559 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 436 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,380 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 885 పాయింట్లు పడి 53,555 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,959.39 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 7,990.32 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 66 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ చార్ట్​లో బలమైన బేర్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. ఫలితంగా ఇటీవలే ఏర్పడిన కన్సాలిడేషన్ పాటర్న్ బ్రేక్​ అయ్యింది. నిఫ్టీ50కి 23,150- 23,100 లెవల్స్​ సపోర్ట్​గాను, 23,600 రెసిస్టెన్స్​గాను ఉన్నాయి,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.01 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.16శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.71 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    Import duty on gold : పసిడి ప్రియులకు షాక్! బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాలు పెంపు- ఈరోజు నుంచే అమలు..

    ముడి చమురు ధర..

    ముడి చమురు ధర పెరుగుతూనే ఉంది! అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలం అవ్వడం ఇందుకు కారణం. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.96శాతం వృద్ధిచెంది బ్యారెల్​కి 106.74 డాలర్లకు చేరింది.

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఆర్​ఆర్ కబెల్- బై రూ. 1938, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1850, టార్గెట్​ రూ. 2070

    వీ2 రీటైల్- బై రూ. 220, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 210, టార్గెట్ రూ. 235

    బజాజ్ కన్జ్యూమర్ కేర్- బై రూ. 547, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 520, టార్గెట్​ రూ. 600

    వన్​సోర్స్ స్పెషాలిటీ ఫార్మా- బై రూ. 1830, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1740, టార్గెట్​ రూ. 1950

    బ్లిస్ జీవీఎస్ ఫార్మా- బై రూ. 274, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 264, టార్గెట్​ రూ. 300

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

