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Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్స్ ఇవే..

అక్టోబర్ 5, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​, ముడి చమురు ధరని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Oct 5, 2026, 08:15:24 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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గాంధీ జయంతి కారణంగా శుక్రవారం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. ఇక గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 580 పాయింట్లు పడి 71,910 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 199 పాయింట్లు కోల్పోయి 22,422 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 182 పాయింట్లు పడి 54,451 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 9,484.22 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 10,041.84 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.50 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.7శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.2 శాతం పెరిగింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

ఇదీ చూడండి : నిఫ్టీ 22,000 కిందకు పడితే బేర్ల పండుగే: విశ్లేషకుల హెచ్చరిక

ముడి చమురు ధర..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర 100 డాలర్ల ఎగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. బ్రెంట్​ క్రూడ్ 0.79శాతం పడి బ్యారెల్​కు 101.3 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్..

హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్- బై రూ. 710-720, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 680, టార్గెట్​ రూ. 760

ఇన్ఫోసిస్- బై రూ. 1020- 1040, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 980, టార్గెట్​ రూ. 1180

బీఈఎల్- బై రూ. 390- 395, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 380, టార్గెట్​ రూ. 410

సాజిలిటీ- బై రూ. 43.17, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 41.50, టార్గెట్​ రూ. 46.5

ఉజ్జీవన్ ఎస్​ఎఫ్​బీ- బై రూ. 65.6, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 62.5, టార్గెట్​ రూ. 71

ఎన్​టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ- బై రూ. 91, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 87, టార్గెట్​ రూ. 99

బజాజ్ హెచ్​ఎఫ్​ఎల్- బై రూ. 82.9, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 79, టార్గెట్​ రూ. 89

జయస్వాల్ నెకో ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 91.2, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 86.7, టార్గెట్​ రూ. 100

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్స్ ఇవే..
Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్స్ ఇవే..
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