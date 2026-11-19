నేడు నష్టాలతో మార్కెట్ల ఆరంభం? సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ కీలక స్థాయిలివే
అంతర్జాతీయ ప్రతికూల సంకేతాలు, అమెరికా మార్కెట్ల నష్టాల నేపథ్యంలో గురువారం (నవంబర్ 19న) దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 78 పాయింట్ల డిస్కౌంట్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సపోర్ట్ స్థాయిలు, నిపుణుల అంచనాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ గురువారం (నవంబర్ 19న) నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రెండు రోజుల వరుస లాభాలకు బుధవారం బ్రేక్ పడటంతో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మిశ్రమ, ప్రతికూల అంతర్జాతీయ సంకేతాలు, వాల్ స్ట్రీట్ నష్టాలు, అమెరికా డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీస్తున్నాయి. అయితే, దేశీయ సూచీలు కీలక మద్దతు (సపోర్ట్) స్థాయిలను నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నవంబర్ నెలలో ఇప్పటివరకు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు అద్భుతమైన ర్యాలీని నమోదు చేశాయి. నవంబర్ 17 వరకు సెన్సెక్స్ దాదాపు 11 శాతం లాభపడగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 10 శాతానికి పైగా ఎగబాకింది. ఈ భారీ లాభాల తర్వాత బుధవారం ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడంతో సూచీలు కిందికి దిగొచ్చాయి. ఉదయం 6:34 గంటల సమయానికి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (GIFT Nifty) 25,161.5 స్థాయి వద్ద, నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మునుపటి ముగింపు కంటే 78 పాయింట్ల డిస్కౌంట్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది దేశీయ మార్కెట్ల బలహీన ప్రారంభాన్ని సూచిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం.. డాలర్ 19 నెలల గరిష్ఠానికి
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం కూడా నష్టాలను కొనసాగించాయి. ఎస్ అండ్ పీ 500 (S&P 500) సూచీ వరుసగా ఐదో సెషన్లోనూ క్షీణించి, జూన్ తర్వాత అత్యంత సుదీర్ఘ నష్టాల పరంపరను నమోదు చేసింది. ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) ఆధారిత స్టాక్స్, ప్రధానంగా ఎన్విడియా (Nvidia) షేర్లలో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ఏఐ రంగానికి భవిష్యత్తులో మరింత వృద్ధి ఉందా లేదా అన్న సందేహాలతో పాటు ఎన్విడియా త్రైమాసిక ఫలితాలు, ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) రికార్డు స్థాయి ఐపీఓ ధరలను ఇన్వెస్టర్లు బేరీజు వేసుకుంటున్నారు.
అమెరికా మార్కెట్లలో డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ 561 పాయింట్లు (1.11 శాతం) పతనమై 50,198.17 వద్ద ముగిసింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 సూచీ 0.23 శాతం తగ్గి 7,323.63 వద్ద నిలవగా, నాస్డాక్ కాంపోజిట్ మాత్రం భిన్నంగా 0.42 శాతం లాభపడి 24,429.89 వద్ద స్థిరపడింది. మరోవైపు, డిసెంబర్ సమావేశంలో 50 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ రేటు పెంపునకు ఆమోదం తెలపాలని లేదా 2027లో వేగంగా రేట్లు పెంచుతామనే సంకేతాలు ఇవ్వాలని యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ గవర్నర్ క్రిస్టోఫర్ వాలర్ సీఎన్బీసీ (CNBC) ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో అమెరికా డాలర్ విలువ 19 నెలల తాజా గరిష్ఠ స్థాయికి చేరి ట్రేడర్లలో అప్రమత్తతను పెంచింది.
ఆసియా మార్కెట్లలో మిశ్రమ స్పందన
గురువారం ఉదయం ఆసియా మార్కెట్లు మిశ్రమ నుంచి ప్రతికూల ధోరణిలో ప్రారంభమయ్యాయి.
జపాన్ నిక్కీ 225: ఆరంభ ట్రేడింగ్లో 0.2 శాతం పెరిగి 59,159.40 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. టోక్యో ఎలక్ట్రాన్, ఫాస్ట్ రిటైలింగ్ వంటి చిప్, రిటైల్ షేర్లు సూచీకి అండగా నిలవగా; మెటల్స్, ఎనర్జీ, బ్యాంకింగ్ షేర్ల నష్టాలు లాభాలకు అడ్డుకట్ట వేశాయి. విస్తృత సూచీ టోపిక్స్ 0.4 శాతం తగ్గి 3,809.53 వద్ద నిలిచింది.
దక్షిణ కొరియా కోస్పీ: దేశవ్యాప్త కళాశాల ప్రవేశ పరీక్ష కారణంగా ట్రేడింగ్ ఒక గంట ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. సూచీ 0.45 శాతం లాభంతో 5,090.04 వద్ద మొదలై, ఆరంభ ట్రేడింగ్లో 5,082 స్థాయి వద్ద స్వల్ప లాభాలతో కొనసాగింది.
తైవాన్ తైఎక్స్: గురువారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో భారీగా 2.35 శాతం (-945.45 పాయింట్లు) కుప్పకూలి 39,249.46 వద్దకు పడిపోయింది. 40,145.73 వద్ద స్వల్ప నష్టాలతో ప్రారంభమైన ఈ సూచీ, క్షణాల్లోనే 40,000 పాయింట్ల కీలక స్థాయి దిగువకు జారిపోయింది.
ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్లు: కమోడిటీ షేర్లలో విస్తృత అమ్మకాల ఒత్తిడితో ఆస్ట్రేలియా సూచీలు నష్టపోయాయి.
"మునుపటి సెషన్లో జరిగిన లాభాల స్వీకరణ తర్వాత భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు అప్రమత్తంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల (ఎఫ్పీఐ) నిరంతర పెట్టుబడులు, కంపెనీల బలమైన త్రైమాసిక ఫలితాలు మార్కెట్ విస్తృత దృక్పథానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. అక్టోబర్ ఎఫ్ఓఎంసీ (FOMC) మినిట్స్ నుంచి వెలువడిన కఠిన సంకేతాలు, డిసెంబర్లో వడ్డీ రేట్ల పెంపు అవకాశాలు సెంటిమెంట్పై భారం మోపవచ్చు. మరోవైపు, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) ముడిచమురు ధర బ్యారెల్కు 81–82 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడటం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం," అని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈవో పొన్ముడి ఆర్ విశ్లేషించారు.
బుధవారం మార్కెట్లో ఏం జరిగింది?
వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల బలహీనతలతో రెండు రోజుల వరుస లాభాలకు తెరదించుతూ బుధవారం దేశీయ సూచీలు నష్టాల్లో ముగిశాయి. కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, మెటల్, బ్యాంకింగ్ షేర్లలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు స్వీకరించారు. 30 షేర్ల బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 500.38 పాయింట్లు (0.61 శాతం) నష్టపోయి 82,031.81 వద్ద స్థిరపడింది. ఇంట్రాడేలో ఒక దశలో సెన్సెక్స్ 751.72 పాయింట్లు (0.91 శాతం) పతనమై 81,780.47 కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 50 సూచీ సైతం 159.45 పాయింట్లు (0.63 శాతం) క్షీణించి 25,227.95 వద్ద ముగిసింది.
సెన్సెక్స్ షేర్లలో టైటాన్ అత్యధికంగా 4.82 శాతం నష్టపోయింది. టీసీఎస్ 2.49 శాతం, బజాజ్ ఫైనాన్స్, ఎటర్నల్ చెరో 2.45 శాతం, ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ 1.97 శాతం, ఇన్ఫోసిస్ 1.86 శాతం చొప్పున పతనమయ్యాయి. దీనికి భిన్నంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), ఐటీసీ, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, పవర్ గ్రిడ్ షేర్లు లాభాల్లో నిలిచాయి.
సెన్సెక్స్ సాంకేతిక అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి?
వరుసగా రెండు సెషన్ల లాభాల తర్వాత డైలీ చార్ట్లో సెన్సెక్స్ రెడ్ క్యాండిల్ను ఏర్పరిచిందని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా తెలిపారు. ఇది ఎగువ స్థాయిల్లో లాభాల స్వీకరణను సూచిస్తోందని చెప్పారు. "అవర్లీ చార్ట్లో 81,800 మార్క్ వద్ద రైజింగ్ ట్రెండ్లైన్ సపోర్ట్ చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. దీనివల్ల మార్కెట్ విస్తృత నిర్మాణం సానుకూలంగానే కనిపిస్తోంది. డైలీ ఆర్ఎస్ఐ (RSI) 75.76 వద్ద, దాని మూవింగ్ యావరేజ్ 74.77 కంటే పైన కొనసాగుతోంది. నేటి దిద్దుబాటు ఉన్నప్పటికీ మార్కెట్లో బలమైన అంతర్గత మొమెంటం ఉందని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది" అని సచిన్ గుప్తా వివరించారు.
సెన్సెక్స్కు తక్షణ మద్దతు 81,500–81,750 శ్రేణిలో, నిరోధం (రెసిస్టెన్స్) 82,300–82,500 వద్ద ఉందని గుప్తా పేర్కొన్నారు. మొత్తం మీద బుల్లిష్ ధోరణితో సూచీ 81,500–82,500 విస్తృత పరిధిలో ట్రేడ్ అవ్వొచ్చని అంచనా వేశారు. డెరివేటివ్స్ విభాగంలో 82,000 పీఈ (PE) స్ట్రైక్ వద్ద అత్యధిక పుట్ ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ కేంద్రీకృతమై కీలక సపోర్ట్గా పనిచేస్తోంది. ఎగువన 82,500 సీఈ (CE) స్ట్రైక్ వద్ద 91,992 కాంట్రాక్టులతో అత్యధిక కాల్ ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ ఉండటంతో అది తక్షణ నిరోధంగా మారింది. పుట్-కాల్ నిష్పత్తి (పీసీఆర్) 0.93 వద్ద ఉండటం మార్కెట్ వర్గాల సమతుల్య, అప్రమత్త వైఖరిని సూచిస్తోంది. 82,500 పైన స్థిరంగా నిలిస్తే అమ్మకాల ఒత్తిడి తగ్గుతుందని, 82,000 దిగువకు జారితే మరింత బలహీనత కనిపించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
నిఫ్టీ 50 కీలక మద్దతు, నిరోధ స్థాయిలు
మునుపటి సెషన్లో 25,500 మార్క్ పైన నిలదొక్కుకోలేకపోవడంతో బుధవారం నిఫ్టీ 50 దిద్దుబాటుకు లోనైందని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు. "25,000–25,500 విస్తృత శ్రేణిలో డైలీ చార్ట్పై చిన్న నెగటివ్ క్యాండిల్ను ఏర్పరిచింది. భారీ ర్యాలీ తర్వాత గరిష్ఠ స్థాయిల వద్ద మార్కెట్ పరిమిత శ్రేణిలో కదులుతున్నట్లు ఇది సూచిస్తోంది. అయితే విస్తృత మార్కెట్ సెటప్ సానుకూలంగానే ఉంది. తదుపరి అప్ట్రెండ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు ప్రస్తుత దిద్దుబాటు ముగింపు దశకు చేరుకుని ఉండవచ్చు. 25,000–24,900 జోన్ కీలక మద్దతు ప్రాంతంగా పనిచేస్తుంది. ఎగువన 25,500 స్థాయిని నిర్ణయాత్మకంగా అధిగమిస్తే తాజా కొనుగోళ్లు వెల్లువెత్తే అవకాశం ఉంది" అని నాగరాజ్ శెట్టి పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, ఏంజెల్ వన్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ (ఈక్విటీ అండ్ డెరివేటివ్స్) హితేష్ రాఠీ మాట్లాడుతూ, "నిఫ్టీ 25,150–25,030 తక్షణ మద్దతు శ్రేణి కంటే దిగువకు పడిపోతే స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ అమ్మకందారుల చేతుల్లోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు సూచీ 24,850–24,800 కీలక సపోర్ట్ జోన్ వైపు మరింత కిందికి జారే ప్రమాదం ఉంది. ఎగువన 25,500–25,550 శ్రేణి బలమైన నిరోధంగా ఉన్నప్పటికీ, 25,350 తక్షణ అడ్డంకిని దాటితే స్వల్పకాలిక మొమెంటం మళ్లీ కొనుగోలుదారులకు అనుకూలంగా మారుతుంది" అని విశ్లేషించారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకరేజీ సంస్థలవి మాత్రమే. ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More